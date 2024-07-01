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Золотое кольцо Осетии

Северная Осетия — неизведанная земля старинных башен, таинственных каменных некрополей, высокогорных монастырей и фантастических пейзажей.

Вы увидите Кармадонское и Куртатинское ущелья, разгадаете тайны Даргавского некрополя, полюбуетесь Каскадным водопадом и пройдете по Тропе чудес, а я расскажу о местных традициях, культуре и повседневной жизни.
5
4 отзыва
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии

Описание экскурсии

Среди гор Северной Осетии спрятано множество интересных мест. Это неизведанная земля старинных башен, таинственных каменных некрополей, высокогорных монастырей и фантастических пейзажей. На один день мы отправимся в путешествие среди гор. Вы увидите главные достопримечательности Северной Осетии:
  • Кармадонское ущелье — одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Вы увидите мемориал на месте гибели Сергея Бодрова;
  • Куртатинское ущелье — одно из живописнейших в Северной Осетии. Оно образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов;
  • Даргавский некрополь — его еще называют Городом мертвых. Это комплекс из 95 склеповых сооружений — самый крупный такого типа на Кавказе;
  • высокогорный мужской Аланский монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России;
  • Дзивгисскую наскальную крепость — ее мощные стены почти не заметны на фоне скал. В Средневековье крепость играла важную роль в обороне Северной Осетии от завоевателей. Важно знать:• Возможно посещение Мидаграбинских водопадов — дополнительно оплачиваются 1500 руб.
  • В базовом варианте экскурсия проводится на автомобиле Нива вместимостью 4 человека. По запросу возможно проведение на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/Мицубиси Айтлендер или минивэнах.
  • По запросу возможно проведение для мини-групп до 8 человек.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кармадонское ущелье
  • Мемориал на месте гибели Сергея Бодрова
  • Аул Кармадон
  • Какадурский перевал
  • Даргавский некрополь (Город мёртвых)
  • Зелёный перевал
  • Верхний Фиагдон
  • Аланский монастырь
  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Водопад Каскадный
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Билет на / «Тропу чудес/» - 100 руб. /чел. (только наличными)
  • Билет в Даргавский некрополь - 100 руб. /чел. (только наличными)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В пределах Владикавказа забираем по любому адресу
Завершение: По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
М
Замечательная экскурсия! Я в первый раз приехала в Северную Осетию, во Владикавказ, и выдалось свободное утро, искала экскурсию на первую половину дня. Заказала "Золотое Кольцо Осетии". Водитель Игорь оказался удивительным
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рассказчиком, приятным собеседником и внимательным к нуждам путников знатоком местных красот! Он заранее позаботился о нашем обеде, привез нас в изумительное панорамное место в видом на горы, где мы очень вкусно поели традиционный осетинский обед. Игорь отвечал на вопросы подробно, мог рассказать о каждом месте и о разных аспектах осетинской культуры. Поездка была замечательной и комфортной, с удовольствием буду рада вернуться и еще раз съездить на другие экскурсии с этим водителем!

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