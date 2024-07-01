читать дальше уменьшить

рассказчиком, приятным собеседником и внимательным к нуждам путников знатоком местных красот! Он заранее позаботился о нашем обеде, привез нас в изумительное панорамное место в видом на горы, где мы очень вкусно поели традиционный осетинский обед. Игорь отвечал на вопросы подробно, мог рассказать о каждом месте и о разных аспектах осетинской культуры. Поездка была замечательной и комфортной, с удовольствием буду рада вернуться и еще раз съездить на другие экскурсии с этим водителем!