Золотое кольцо Осетии

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Северная Осетия — неизведанная земля старинных башен, таинственных каменных некрополей, высокогорных монастырей и фантастических пейзажей.

Вы увидите Кармадонское и Куртатинское ущелья, разгадаете тайны Даргавского некрополя, полюбуетесь Каскадным водопадом и пройдете по Тропе чудес, а я расскажу о местных традициях, культуре и повседневной жизни.
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
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окт
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Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье
  • Мемориал на месте гибели Сергея Бодрова
  • Аул Кармадон
  • Какадурский перевал
  • Даргавский некрополь (Город мёртвых)
  • Зелёный перевал
  • Верхний Фиагдон
  • Аланский монастырь
  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Водопад Каскадный
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетСреди гор Северной Осетии спрятано множество интересных мест. Это неизведанная земля старинных башен, таинственных каменных некрополей, высокогорных монастырей и фантастических пейзажей. На один день мы отправимся в путешествие среди гор.

Вы увидите главные достопримечательности Северной Осетии:

  • Кармадонское ущелье — одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Вы увидите мемориал на месте гибели Сергея Бодрова;
  • Куртатинское ущелье — одно из живописнейших в Северной Осетии. Оно образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов;
  • Даргавский некрополь — его еще называют Городом мертвых. Это комплекс из 95 склеповых сооружений — самый крупный такого типа на Кавказе;
  • высокогорный мужской Аланский монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России;
  • Дзивгисскую наскальную крепость — ее мощные стены почти не заметны на фоне скал. В Средневековье крепость играла важную роль в обороне Северной Осетии от завоевателей.
  • Важно знать:• Возможно посещение Мидаграбинских водопадов — дополнительно оплачиваются 1500 руб.
  • В базовом варианте экскурсия проводится на автомобиле Нива вместимостью 4 человека. По запросу возможно проведение на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/Мицубиси Айтлендер или минивэнах.
  • По запросу возможно проведение для мини-групп до 8 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Билет на "Тропу чудес" — 100 руб. /чел. (только наличными)
  • Билет в Даргавский некрополь — 100 руб. /чел. (только наличными)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В пределах Владикавказа забираем по любому адресу
Завершение: По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • В базовом варианте экскурсия проводится на а/м Нива вместимостью 4 человека. По запросу - возможно проведение на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/Мицубиси Айтлендер или минивенах. По запросу - возможно проведение для мини групп до 8 человек. Возможно посещение Мидаграбинских водопадов +1500 в базовой стоимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
История и культура
Северная Осетия
Город мертвых
Популярные места
Кармадонское ущелье
Фиагдон

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