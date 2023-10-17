Северная Осетия — неизведанная земля старинных башен, таинственных каменных некрополей, высокогорных монастырей и фантастических пейзажей.
Вы увидите Кармадонское и Куртатинское ущелья, разгадаете тайны Даргавского некрополя, полюбуетесь Каскадным водопадом и пройдете по Тропе чудес, а я расскажу о местных традициях, культуре и повседневной жизни.
Вы увидите Кармадонское и Куртатинское ущелья, разгадаете тайны Даргавского некрополя, полюбуетесь Каскадным водопадом и пройдете по Тропе чудес, а я расскажу о местных традициях, культуре и повседневной жизни.
Ближайшие даты:
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Мемориал на месте гибели Сергея Бодрова
- Аул Кармадон
- Какадурский перевал
- Даргавский некрополь (Город мёртвых)
- Зелёный перевал
- Верхний Фиагдон
- Аланский монастырь
- Дзивгисская наскальная крепость
- Водопад Каскадный
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетСреди гор Северной Осетии спрятано множество интересных мест. Это неизведанная земля старинных башен, таинственных каменных некрополей, высокогорных монастырей и фантастических пейзажей. На один день мы отправимся в путешествие среди гор.
Вы увидите главные достопримечательности Северной Осетии:
- Кармадонское ущелье — одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Вы увидите мемориал на месте гибели Сергея Бодрова;
- Куртатинское ущелье — одно из живописнейших в Северной Осетии. Оно образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов;
- Даргавский некрополь — его еще называют Городом мертвых. Это комплекс из 95 склеповых сооружений — самый крупный такого типа на Кавказе;
- высокогорный мужской Аланский монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России;
- Дзивгисскую наскальную крепость — ее мощные стены почти не заметны на фоне скал. В Средневековье крепость играла важную роль в обороне Северной Осетии от завоевателей.
- Важно знать:• Возможно посещение Мидаграбинских водопадов — дополнительно оплачиваются 1500 руб.
- В базовом варианте экскурсия проводится на автомобиле Нива вместимостью 4 человека. По запросу возможно проведение на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/Мицубиси Айтлендер или минивэнах.
- По запросу возможно проведение для мини-групп до 8 человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Билет на "Тропу чудес" — 100 руб. /чел. (только наличными)
- Билет в Даргавский некрополь — 100 руб. /чел. (только наличными)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В пределах Владикавказа забираем по любому адресуЗавершение: По запросу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- В базовом варианте экскурсия проводится на а/м Нива вместимостью 4 человека. По запросу - возможно проведение на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/Мицубиси Айтлендер или минивенах. По запросу - возможно проведение для мини групп до 8 человек. Возможно посещение Мидаграбинских водопадов +1500 в базовой стоимости
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа
Индивидуальные
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
История и культура
Северная Осетия
Город мертвых
Популярные места
Кармадонское ущелье
Фиагдон
Похожие туры из Владикавказа
Индивидуальная
10 часов
Из Владикавказа - в Южную Осетию
Отправиться в малоизведанную страну и увидеть ее самые интересные места
Гостиница Владикавказ
Завтра
19 окт
20 окт
21 окт
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
Захватывающие дух ущелья, «город мертвых», наскальная крепость и древние башни за 1 день
Завтра
21 окт
25 окт
26 окт
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Влюбиться в панорамы ущелий, посетить Город мертвых и разрушить стереотипы об Осетии и осетинах
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
9 800₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии