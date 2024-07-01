Северная Осетия — неизведанная земля старинных башен, таинственных каменных некрополей, высокогорных монастырей и фантастических пейзажей.
Вы увидите Кармадонское и Куртатинское ущелья, разгадаете тайны Даргавского некрополя, полюбуетесь Каскадным водопадом и пройдете по Тропе чудес, а я расскажу о местных традициях, культуре и повседневной жизни.
Вы увидите Кармадонское и Куртатинское ущелья, разгадаете тайны Даргавского некрополя, полюбуетесь Каскадным водопадом и пройдете по Тропе чудес, а я расскажу о местных традициях, культуре и повседневной жизни.
Описание экскурсииСреди гор Северной Осетии спрятано множество интересных мест. Это неизведанная земля старинных башен, таинственных каменных некрополей, высокогорных монастырей и фантастических пейзажей. На один день мы отправимся в путешествие среди гор. Вы увидите главные достопримечательности Северной Осетии:
- Кармадонское ущелье — одно из самых ярких ландшафтных мест республики, печально известное сходом ледника Колка в 2002 году. Вы увидите мемориал на месте гибели Сергея Бодрова;
- Куртатинское ущелье — одно из живописнейших в Северной Осетии. Оно образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов;
- Даргавский некрополь — его еще называют Городом мертвых. Это комплекс из 95 склеповых сооружений — самый крупный такого типа на Кавказе;
- высокогорный мужской Аланский монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России;
- Дзивгисскую наскальную крепость — ее мощные стены почти не заметны на фоне скал. В Средневековье крепость играла важную роль в обороне Северной Осетии от завоевателей. Важно знать:• Возможно посещение Мидаграбинских водопадов — дополнительно оплачиваются 1500 руб.
- В базовом варианте экскурсия проводится на автомобиле Нива вместимостью 4 человека. По запросу возможно проведение на джипе Мерседес МЛ/Тойота Прадо/Мицубиси Айтлендер или минивэнах.
- По запросу возможно проведение для мини-групп до 8 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Мемориал на месте гибели Сергея Бодрова
- Аул Кармадон
- Какадурский перевал
- Даргавский некрополь (Город мёртвых)
- Зелёный перевал
- Верхний Фиагдон
- Аланский монастырь
- Дзивгисская наскальная крепость
- Водопад Каскадный
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Билет на / «Тропу чудес/» - 100 руб. /чел. (только наличными)
- Билет в Даргавский некрополь - 100 руб. /чел. (только наличными)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В пределах Владикавказа забираем по любому адресу
Завершение: По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Замечательная экскурсия! Я в первый раз приехала в Северную Осетию, во Владикавказ, и выдалось свободное утро, искала экскурсию на первую половину дня. Заказала "Золотое Кольцо Осетии". Водитель Игорь оказался удивительным
Вам был полезен этот отзыв?
О
Вам был полезен этот отзыв?
H
Спасибо, понравилось все
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо, понравилось все
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «Золотое кольцо Осетии»
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по Осетии: Куртатинское ущелье, некрополь и водопады
Насладиться моментами единения с природой в поездке по Осетии
Начало: На Московском шоссе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Путешествие по живописным ущельям и древним башням Осетии. Узнайте больше о культуре и истории осетинского народа в уникальной экскурсии по Кавказу
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три водопада Осетии за один день
Насладитесь живописными пейзажами Осетии, посетите три водопада и узнайте древние легенды. Комфортная поездка для всей семьи
Завтра в 11:00
12 авг в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Золотое кольцо Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
2700 ₽ за человека
10 990 ₽ за экскурсию