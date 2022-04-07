Золотое кольцо Осетии

Северная Осетия - величественный горный край с богатой историей

5
1 отзыв
Индивидуальная
Северная Осетия — величественный горный край с богатой историей.

Вы увидите старинную Дзивгисскую крепость, оцените мощь Кадаргаванского каньона и посетите Аланский монастырь, расположенный на высоте 1300 метров.

Мы поделимся с вами местными легендами и расскажем об осетинских традициях, быте и особенностях менталитета.
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии

Что вас ожидает 🤩

  • Дзивгисская крепость
  • Кадаргаванский каньон
  • Аланский монастырь
  • Кармадонское ущелье
  • Даргавс — средневековый некрополь
  • Куртатинское ущелье
  • Старинная сторожевая башня Курта
  • Руины древнего города Цмити

Об экскурсии

Северная Осетия — величественный горный край с богатой историей. Вы увидите старинную Дзивгисскую крепость, оцените мощь Кадаргаванского каньона и посетите Аланский монастырь, расположенный на высоте 1300 метров. Мы поделимся с вами местными легендами и расскажем об осетинских традициях, быте и особенностях менталитета.

Ущелье № 1: грозное и впечатляющее

Кармадонское ущелье открывает наше путешествие. О нём известно многим по трагическим событиям, произошедшим здесь в 2002 году. Мы вспомним, что видели склоны гор почти 20 лет назад, и посмотрим, как изменился ландшафт. Здесь можно попробовать одну из вкуснейших минеральных вод прямиком из источника.

Ущелье № 2: загадочное

Наша дорога пролегает через Даргавс — средневековый некрополь и по совместительству место со своими тайнами и легендами, которые настораживают даже коренной народ. Мы остановимся подробнее на историях о «Городе мёртвых» и сделаем пару кадров на память. После чего закончим подъём по крутому серпантину длиной в 14 км и насладимся открывающимся видом с высоты в 1200 метров над уровнем моря.

Ущелье № 3: колоритное и прекрасное

Продолжаем двигаться по серпантину, чтобы посетить одно из самых живописных ущелий Северной Осетии — Куртатинское. По пути обязательно делаем обеденный привал с облепиховым чаем и свежезаваренным кофе. В последней точке вы осмотрите не одну культовую достопримечательность: здесь и старинная сторожевая башня Курта, и руины древнего города Цмити, и Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России.
А ещё Кадаргаванский каньон, где река тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, — природное чудо, на которое съезжаются посмотреть из разных уголков страны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Улица Барбашова, 46, Владикавказ
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9.00

Отзывы от туристов

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