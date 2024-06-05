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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Незабываемое путешествие по Северной Осетии Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день от 15 600 ₽ за всё до 8 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 1 отзыв Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением Начало: На проспекте Коста 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах Начало: У вашего отеля 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 14 отзывов Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии Посетить удивительные места региона и услышать о традициях и культуре горцев 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото Начало: От места вашего проживания 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Джип-тур по загадочной Северной Осетии Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Самое-самое в Северной Осетии + пикник Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день 16 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 5 отзывов По горам и ущельям Северной Осетии «Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

10% скидка Групповая 6 часов 1083 отзыва Популярное предложение Восточная Алания: от ущелий до святынь Погрузитесь в мир горных легенд и древних святынь, открывая секреты Владикавказа на экскурсии Начало: Место вашего проживания во Владикавказе Расписание: По договоренности 2700 2 430 ₽ за человека

20% скидка Индивидуальная 8 часов 153 отзыва Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00 14000 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 19 отзывов Три ущелья и море эмоций за 8 часов Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе Расписание: Ежедневно, по договоренности 9 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 181 отзыв Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк» Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00! 3 100 ₽ за человека

5% скидка Индивидуальная 8 часов 86 отзывов Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30. 11900 11 305 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Солнечная долина: путешествие в страну Нартов Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 8:00 до 13:00 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: По договоренности 8 400 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе Расписание: По договоренности 16 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Золотое кольцо Осетии Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46 Расписание: Ежедневно в 8:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Все самое лучшее в Осетии Начало: Владикавказ. По запросу Расписание: ежедневно в 9.00 11 800 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию) 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 8 часов Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух Начало: В удобном вам месте Владикавказа 15 000 ₽ за всё до 4 чел.