Кадаргаванский каньон

Найдено 36 экскурсий в категории «Кадаргаванский каньон» во Владикавказе, цены от 2 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
152 отзыва
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300 за человека
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
7 часов
288 отзывов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890 за человека
Северная Осетия по максимуму
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
351 отзыв
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
178 отзывов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
10 900 за всё до 4 чел.
Осетия - любовь с первого взгляда
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430 за всё до 3 чел.
Все краски Северной Осетии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: По желанию гостей (в пределах Владикавказа бесплат...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1600013 600 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000 за всё до 12 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 за всё до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Посетить удивительные места региона и услышать о традициях и культуре горцев
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940 за всё до 4 чел.
По горам и ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
По горам и ущельям Северной Осетии
«Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
скидка
10%
Групповая
6 часов
1083 отзыва
Популярное предложение
Восточная Алания: от ущелий до святынь
Погрузитесь в мир горных легенд и древних святынь, открывая секреты Владикавказа на экскурсии
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27002 430 за человека
Северная Осетия по-максимуму
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
153 отзыва
Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор
Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400011 200 за всё до 4 чел.
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
181 отзыв
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 100 за человека
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1190011 305 за всё до 4 чел.
Солнечная долина: путешествие в страну Нартов
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Солнечная долина: путешествие в страну Нартов
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 400 за всё до 3 чел.
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16 200 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Золотое кольцо Осетии
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Все самое лучшее в Осетии
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Все самое лучшее в Осетии
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 800 за всё до 4 чел.
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Жемчужина Осетии - Куртатинское ущелье
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия в душевной компании
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Древняя и загадочная Северная Осетия
    ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!! СПАСИБОООООО! МЫ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО
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    СИХ ПОР! БРОНИРУЙТЕ ТУР С ГЕНОЙ И ВЫ БУДЕТЕ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ФОТО И ВИДЕО, ВЫ СУПЕР-ПРОФИ! НАМ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ!

  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
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    - профессионал, добродушный человек и аккуратный водитель! Наши ожидания от поездки не только оправдались, но и превзошли! Рекомендуем Роберта, если хотите увидеть Осетию, и влюбиться в нее❤️

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Отличная организация, прекрасный гид, узнали много нового, и плюсом вкусный осетинский обед
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Экскурсия отличная, захватывает все ущелья,город мертвых, монастырь. Гид просто мастер своего дела. Ненавязчиво рассказывал нам мифы в веселой форме. Очень понравилось. Красота неимоверная.
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Спасибо Трипстеру за сервис - возможность оперативно найти потрясающую экскурсию в любом городе, куда занесла судьба - это бесценно! И,
    читать дальше

    конечно, за потрясающую экскурсию от команды Аланы. Это вторая экскурсия именно с этими организаторами. Наш экскурсовод Зарема все 8 часов рассказывала про историю, культуру, традиции Осетии, подробно отвечала на все наши вопросы. Мы получили массу удовольствия и новых знаний. А домашний обед в гостях у местной хозяйки с национальным супом и домашними осетинскими пирогами - выше всяких похвал! Всем рекомендую посетить Осетию-Аланию - тут живут самые сердечные и дружелюбные люди, а красоты гор просто завораживают!

  • T
    To
    31 мая 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Спасибо гиду Роберту за чудесную и душевную поездку. Так получилось, что мы были только вдвоём в компании с другой туристкой. Но при этом программа была выполнена в полном объёме и в комфортном темпе. Отдельное спасибо за вкуснейшие пироги!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Северная Осетия по максимуму
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, но она того стоила. Нашим гидом был Артур. Внимательный, отзывчивый, добрый человек. Северная Осетия навсегда в наших сердцах)
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, но
  • З
    Зульфира
    29 мая 2024
    Северная Осетия по-максимуму
    Лучшая экскурсия с лучшим гидом!
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Восточная Алания: Тагаурия и Куртатия
    Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось увидеть большинство знаковых достопримечательностей гостеприимной Северной Осетии в течении одного дня, при этом осматривать
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    всё обстоятельно и неторопливо, слушая и впитывая информацию о той или иной локации, делая при этом отличные фото и видео. За это отдельная благодарность нашему водителю и гиду Георгию. Прекрасное знание истории, обычаев, богатый собственный жизненный опыт, очень тактичное отношение к нам помогли сделать эту экскурсию незабываемой. Спасибо большое, уважаемый Георгий, спасибо Спутник!!! Мы обязательно ещё вернёмся.

  • А
    Алена
    29 мая 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥
    Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Кадаргаванский каньон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
  2. Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
  3. Северная Осетия по максимуму
  4. 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
  5. На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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