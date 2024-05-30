Водопад «Кольцо» – экскурсии во Владикавказе

Найдено 16 экскурсий в категории «Водопад «Кольцо»» во Владикавказе, цены от 2 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060 за всё до 3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Северная Осетия - рай на земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940 за всё до 4 чел.
Северная Осетия по-максимуму
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
153 отзыва
Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор
Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400011 200 за всё до 4 чел.
Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
Индивидуальная
4 часа
99 отзывов
Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь
Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
292 отзыва
Золотое кольцо Северной Осетии: путешествие по четырем ущельям
Вас ждет путешествие по легендарным ущельям Северной Осетии, где каждый поворот скрывает истории и загадки
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
181 отзыв
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 100 за человека
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 3 чел.
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1190011 305 за всё до 4 чел.
Солнечная долина: путешествие в страну Нартов
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Солнечная долина: путешествие в страну Нартов
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16 200 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Золотое кольцо Осетии
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Куртатинское Ущелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Куртатинское Ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    30 мая 2024
    Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
    Впервые оказался в Осетии. Моё знакомство началось с поездки по "Золотому Кольцу. 4 ущелья." С нами в мини-группе работал водитель-гид
    читать дальше

    Аслан. Он интересно рассказывал про ущелья, с желанием отвечал на наши вопросы. По пути мы делали остановки в различных локациях и вне программы. Получилось много классных фотографий, в том числе и групповая. Аслан нам в этом помог. Всё прошло замечательно!!! 👏👏👏

  • З
    Зульфира
    29 мая 2024
    Северная Осетия по-максимуму
    Лучшая экскурсия с лучшим гидом!
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
    Отличная экскурсия, подкованный и вежливый гид Спартак, рассказал и показал максимально интересно, спасибо! Виды очень красивые, рекомендую! 👍👍👍
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
    Вчера посетили экскурсию «Золотое кольцо» Осетии. От экскурсии осталось множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений и пейзажей! Горы показали себя
    читать дальше

    во все красе! Спасибо нашему гиду Роберту, который четко и лаконично погрузил нас в историю Осетии, подсказывал нам ракурсы, где получились отличные фото! Будем советовать Вашу экскурсию однозначно. Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Золотое кольцо Северной Осетии: четыре ущелья
    Прекрасная экскурсия, которая оставила незабываемые впечатления о Северной Осетии. Наш гид Алан увлекательно рассказывал о прошлом своего народа, делился историями из жизни
  • Б
    Богомолова
    26 мая 2024
    Северная Осетия по-максимуму
    Ездили группой 4 чел, очень понравилась экскурсия, душевно, камерно и не перегружено информацией. Спасибо за индивидуальный и уютный подход к своей работе. Однозначно рекомендую!!!
  • В
    Виктория
    26 мая 2024
    Поездка в группе «Золотое кольцо» Осетии
    Понравилось абсолютно все. Отличная кухня, погода, виды. Гид Роберт - лучший
  • В
    Всеволод
    24 мая 2024
    Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
    Буря положительных эмоций и новых знаний. Большое спасибо сайту и Гиду Георгию. Всё, начиная от бронирования и оплаты, до завершения тура на высоте! Не смотря на дождливую погоду,Экскурсия получилась интересная и увлекательная. Желаю успехов и дальнейшего процветания! 👍🏼👍🏼👍🏼
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
    Экскурсия выдалась очень насыщенной и интересной. Гид Артур показал нам ключевые, на мой взгляд, достопримечательности Осетии. На каждую локацию выделялось достаточно времени, гид нас никуда не торопил, подстраивался под наш темп. Даже погоде не удалось испортить наше впечатление от поездки.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
    Погода в этот день нас не баловала, но гид Мурат своим радушным ттношением и интересными рассказами сдклал наш день. Мы рстались рчень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Водопад «Кольцо»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
  2. В горы Северной Осетии - к самым облакам
  3. Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
  4. Северная Осетия - рай на земле
  5. Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Водопад «Кольцо»" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 2 500 до 16 940 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 962 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Водопад «Кольцо»», 962 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам