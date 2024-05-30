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🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Самое-самое в Северной Осетии + пикник Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день 16 940 ₽ за всё до 4 чел.

20% скидка Индивидуальная 8 часов 153 отзыва Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00 14000 11 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 99 отзывов Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 292 отзыва Золотое кольцо Северной Осетии: путешествие по четырем ущельям Вас ждет путешествие по легендарным ущельям Северной Осетии, где каждый поворот скрывает истории и загадки Начало: Ул. Коцоева, 75 Расписание: Ежедневно в 9:00 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 181 отзыв Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк» Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00! 3 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья) Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 9:00 от 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

5% скидка Индивидуальная 8 часов 86 отзывов Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30. 11900 11 305 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Солнечная долина: путешествие в страну Нартов Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 8:00 до 13:00 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе Расписание: По договоренности 16 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Золотое кольцо Осетии Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46 Расписание: Ежедневно в 8:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.