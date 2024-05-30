1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор
Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400011 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь
Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Золотое кольцо Северной Осетии: путешествие по четырем ущельям
Вас ждет путешествие по легендарным ущельям Северной Осетии, где каждый поворот скрывает истории и загадки
Начало: Ул. Коцоева, 75
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Золотое кольцо» Осетии: путешествие по горам и истории
Проведите семь незабываемых часов, погружаясь в историю и красоты Северной Осетии в компании единомышленников
Начало: Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: Экскурсия начинается всегда в 9:00!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1190011 305₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Солнечная долина: путешествие в страну Нартов
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красота Северной Осетии в трех ущельях + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куртатинское Ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий30 мая 2024Впервые оказался в Осетии. Моё знакомство началось с поездки по "Золотому Кольцу. 4 ущелья." С нами в мини-группе работал водитель-гид
- ЗЗульфира29 мая 2024Лучшая экскурсия с лучшим гидом!
- ВВиктория27 мая 2024Отличная экскурсия, подкованный и вежливый гид Спартак, рассказал и показал максимально интересно, спасибо! Виды очень красивые, рекомендую! 👍👍👍
- ООльга27 мая 2024Вчера посетили экскурсию «Золотое кольцо» Осетии. От экскурсии осталось множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений и пейзажей! Горы показали себя
- ЮЮлия26 мая 2024Прекрасная экскурсия, которая оставила незабываемые впечатления о Северной Осетии. Наш гид Алан увлекательно рассказывал о прошлом своего народа, делился историями из жизни
- ББогомолова26 мая 2024Ездили группой 4 чел, очень понравилась экскурсия, душевно, камерно и не перегружено информацией. Спасибо за индивидуальный и уютный подход к своей работе. Однозначно рекомендую!!!
- ВВиктория26 мая 2024Понравилось абсолютно все. Отличная кухня, погода, виды. Гид Роберт - лучший
- ВВсеволод24 мая 2024Буря положительных эмоций и новых знаний. Большое спасибо сайту и Гиду Георгию. Всё, начиная от бронирования и оплаты, до завершения тура на высоте! Не смотря на дождливую погоду,Экскурсия получилась интересная и увлекательная. Желаю успехов и дальнейшего процветания! 👍🏼👍🏼👍🏼
- ООльга11 мая 2024Экскурсия выдалась очень насыщенной и интересной. Гид Артур показал нам ключевые, на мой взгляд, достопримечательности Осетии. На каждую локацию выделялось достаточно времени, гид нас никуда не торопил, подстраивался под наш темп. Даже погоде не удалось испортить наше впечатление от поездки.
- ИИрина11 мая 2024Погода в этот день нас не баловала, но гид Мурат своим радушным ттношением и интересными рассказами сдклал наш день. Мы рстались рчень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Водопад «Кольцо»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Водопад «Кольцо»" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 2 500 до 16 940 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 962 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Водопад «Кольцо»», 962 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август