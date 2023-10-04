Предлагаем посетить самые известные и красивые места Северной Осетии всего за один день — фантастические пейзажи и величественная природа никого не оставят равнодушными.
Вы побываете в Городе мертвых, увидите высочайшие Мидаграбинские водопады, посетите место, окутанное мифами и легендами, — старинную башню Курта и Тага, а также множество других достопримечательностей.
Вы побываете в Городе мертвых, увидите высочайшие Мидаграбинские водопады, посетите место, окутанное мифами и легендами, — старинную башню Курта и Тага, а также множество других достопримечательностей.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад «Кольцо»
- Зеркальный барс
- Кадаргаванский каньон
- Дзивгисская крепость
- Аланский Успенский монастырь
- Башня Курта и Тага
- Качели над облаками
- Арт объект «Буква»
- Мидаграбинские водопады
- Даргавский некрополь
- Кармадон - Геналдонское ущелье
- Мемориальная плита Сергею Бодрову
- Колесо Балсага
- Кахтисарский перевал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Северная Осетия во всей красеПрактически все ущелья Северной Осетии связаны между собой, и заехав в одно, можно выбрать несколько направлений для обратного маршрута. Во время экскурсии мы с вами посетим самые знаменитые места — водопад «Кольцо», Зеркальный барс, Кадаргаванский каньон, Дзивгисскую крепость, Аланский Успенский монастырь, башню Курта и Тага, качели над облаками и многие другие. Наше путешествие займет около 9 часов, за это время мы увидим большинство туристических мест, ассоциируемых с Северной Осетией.
В 20 минутах от Владикавказа расположено Куртатинское ущелье — именно отсюда начнется наше путешествие. Доехав до села Гусыра, мы свернем на маленькую проселочную дорогу, которая приведет нас в село Горное Карца. В конце этого живописного селения находится экотропа к водопаду «Кольцо». Пеший маршрут протяженностью 350 метров хорошо оборудован и подходит для всех. Он проведет нас через живописный каньон реки Карцадон со множеством каскадов к самому водопаду.
Вернувшись на основную дорогу, мы доедем до первого арт-объекта. «Зеркальный барс» — красивая зеркальная фигура барса, затаившегося в расщелине Кадаргаванского каньона, где при желании можно прогуляться по тропе над обрывом, в глубине которого протекает река Фиагдон. Глубже в ущелье находится Дзивгисская крепость. Притаившись в горах, практически не видная с первого взгляда, она поражает своим размахом.
Аланский Успенский монастырь — наша следующая остановка. Самый высокогорный в России монастырь поражает своей аскетичной архитектурой. Это место пропитано духовной силой. После мы поднимемся к башне Курта и Тага, откуда открывается величественный вид на всю долину Фиагдон. Я расскажу вам историю этой башни и легенду о ее основателе.
После привала поедем к самому высокому пульсирующему водопаду России — Мидаграбинскому, а по пути заедем на озеро с кристальной водой, увидим арт объект «Скифский акинак», ну и конечно сами водопады. На обратном пути нас ждет Даргавский некрополь или Город мертвых. После у нас будет выбор: можем спуститься по горному серпантину с головокружительной высоты, по пути посетив несколько новых арт-объектов и галерею граффити, созданную лучшими художниками России, или проехать через Кармадонское ущелье, где остановимся у мемориальной плиты Сергею Бодрову и членам съемочной команды.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Обед (в среднем 300 руб.)
- Входные билеты на смотровую площадку «Тропа чудес» — 100 руб.
- Входные билеты в «Город мертвых» Даргавс — 100 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу вас с любого адресаЗавершение: Привезу обратно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Привет друг! Не забудь взять в дорогу дождивичек
- Паспорт и любимый напиток
- Ведь у тебя будет время насладится им в компании гор
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
4 окт 2023
Очень понравилась поездка с Давидом по Золотому кольцу Осетии. Несмотря на дождливую погоду, мы многое увидели. Спасибо большое Давиду за знакомство с достопримечательностями Осетии, до которых мы сами не добрались бы. Как гид, он вежлив и внимателен,а в конце был небольшой подарочек, за что отдельное спасибо!
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