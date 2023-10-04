Северная Осетия во всей красеПрактически все ущелья Северной Осетии связаны между собой, и заехав в одно, можно выбрать несколько направлений для обратного маршрута. Во время экскурсии мы с вами посетим самые знаменитые места — водопад «Кольцо», Зеркальный барс, Кадаргаванский каньон, Дзивгисскую крепость, Аланский Успенский монастырь, башню Курта и Тага, качели над облаками и многие другие. Наше путешествие займет около 9 часов, за это время мы увидим большинство туристических мест, ассоциируемых с Северной Осетией.

В 20 минутах от Владикавказа расположено Куртатинское ущелье — именно отсюда начнется наше путешествие. Доехав до села Гусыра, мы свернем на маленькую проселочную дорогу, которая приведет нас в село Горное Карца. В конце этого живописного селения находится экотропа к водопаду «Кольцо». Пеший маршрут протяженностью 350 метров хорошо оборудован и подходит для всех. Он проведет нас через живописный каньон реки Карцадон со множеством каскадов к самому водопаду.

Вернувшись на основную дорогу, мы доедем до первого арт-объекта. «Зеркальный барс» — красивая зеркальная фигура барса, затаившегося в расщелине Кадаргаванского каньона, где при желании можно прогуляться по тропе над обрывом, в глубине которого протекает река Фиагдон. Глубже в ущелье находится Дзивгисская крепость. Притаившись в горах, практически не видная с первого взгляда, она поражает своим размахом.

Аланский Успенский монастырь — наша следующая остановка. Самый высокогорный в России монастырь поражает своей аскетичной архитектурой. Это место пропитано духовной силой. После мы поднимемся к башне Курта и Тага, откуда открывается величественный вид на всю долину Фиагдон. Я расскажу вам историю этой башни и легенду о ее основателе.

После привала поедем к самому высокому пульсирующему водопаду России — Мидаграбинскому, а по пути заедем на озеро с кристальной водой, увидим арт объект «Скифский акинак», ну и конечно сами водопады. На обратном пути нас ждет Даргавский некрополь или Город мертвых. После у нас будет выбор: можем спуститься по горному серпантину с головокружительной высоты, по пути посетив несколько новых арт-объектов и галерею граффити, созданную лучшими художниками России, или проехать через Кармадонское ущелье, где остановимся у мемориальной плиты Сергею Бодрову и членам съемочной команды.