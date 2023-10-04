Золотое кольцо Осетии

5
1 отзыв
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Предлагаем посетить самые известные и красивые места Северной Осетии всего за один день — фантастические пейзажи и величественная природа никого не оставят равнодушными.

Вы побываете в Городе мертвых, увидите высочайшие Мидаграбинские водопады, посетите место, окутанное мифами и легендами, — старинную башню Курта и Тага, а также множество других достопримечательностей.
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Золотое кольцо Осетии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Водопад «Кольцо»
  • Зеркальный барс
  • Кадаргаванский каньон
  • Дзивгисская крепость
  • Аланский Успенский монастырь
  • Башня Курта и Тага
  • Качели над облаками
  • Арт объект «Буква»
  • Мидаграбинские водопады
  • Даргавский некрополь
  • Кармадон - Геналдонское ущелье
  • Мемориальная плита Сергею Бодрову
  • Колесо Балсага
  • Кахтисарский перевал
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Северная Осетия во всей красеПрактически все ущелья Северной Осетии связаны между собой, и заехав в одно, можно выбрать несколько направлений для обратного маршрута. Во время экскурсии мы с вами посетим самые знаменитые места — водопад «Кольцо», Зеркальный барс, Кадаргаванский каньон, Дзивгисскую крепость, Аланский Успенский монастырь, башню Курта и Тага, качели над облаками и многие другие. Наше путешествие займет около 9 часов, за это время мы увидим большинство туристических мест, ассоциируемых с Северной Осетией.
В 20 минутах от Владикавказа расположено Куртатинское ущелье — именно отсюда начнется наше путешествие. Доехав до села Гусыра, мы свернем на маленькую проселочную дорогу, которая приведет нас в село Горное Карца. В конце этого живописного селения находится экотропа к водопаду «Кольцо». Пеший маршрут протяженностью 350 метров хорошо оборудован и подходит для всех. Он проведет нас через живописный каньон реки Карцадон со множеством каскадов к самому водопаду.
Вернувшись на основную дорогу, мы доедем до первого арт-объекта. «Зеркальный барс» — красивая зеркальная фигура барса, затаившегося в расщелине Кадаргаванского каньона, где при желании можно прогуляться по тропе над обрывом, в глубине которого протекает река Фиагдон. Глубже в ущелье находится Дзивгисская крепость. Притаившись в горах, практически не видная с первого взгляда, она поражает своим размахом.
Аланский Успенский монастырь — наша следующая остановка. Самый высокогорный в России монастырь поражает своей аскетичной архитектурой. Это место пропитано духовной силой. После мы поднимемся к башне Курта и Тага, откуда открывается величественный вид на всю долину Фиагдон. Я расскажу вам историю этой башни и легенду о ее основателе.
После привала поедем к самому высокому пульсирующему водопаду России — Мидаграбинскому, а по пути заедем на озеро с кристальной водой, увидим арт объект «Скифский акинак», ну и конечно сами водопады. На обратном пути нас ждет Даргавский некрополь или Город мертвых. После у нас будет выбор: можем спуститься по горному серпантину с головокружительной высоты, по пути посетив несколько новых арт-объектов и галерею граффити, созданную лучшими художниками России, или проехать через Кармадонское ущелье, где остановимся у мемориальной плиты Сергею Бодрову и членам съемочной команды.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед (в среднем 300 руб.)
  • Входные билеты на смотровую площадку «Тропа чудес» — 100 руб.
  • Входные билеты в «Город мертвых» Даргавс — 100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас с любого адреса
Завершение: Привезу обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Привет друг! Не забудь взять в дорогу дождивичек
  • Паспорт и любимый напиток
  • Ведь у тебя будет время насладится им в компании гор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
4 окт 2023
Очень понравилась поездка с Давидом по Золотому кольцу Осетии. Несмотря на дождливую погоду, мы многое увидели. Спасибо большое Давиду за знакомство с достопримечательностями Осетии, до которых мы сами не добрались бы. Как гид, он вежлив и внимателен,а в конце был небольшой подарочек, за что отдельное спасибо!

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