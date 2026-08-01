Мы будем созерцать неспеша: наслаждаясь
Программа тура по дням
Встреча группы. Магас, "Башня Согласия", комплекс "Мемориал памяти и славы"
Встреча группы в аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) или «Магас» (г. Назрань).
Групповой трансфер в г. Магас с 12:00-13:00.
При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Обед в столовой «Айлам» (самостоятельный заказ и оплата, средний чек 500-700 руб.).
Прогулка по Магасу. Подойдем к главному символу современного Магаса — «Башню Согласия».
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Заселение в отеле «Камелия» в г. Владикавказе.
Горная Ингушетия. Заповедник, башни и крепости
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию по горной Ингушетии. Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
Башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
14:00 Обед за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском.
Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие — «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.
Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
17:00 Возвращение в отель.
Горная Осетия. Даргавс, ущелья, башня. Экскурсия по Владикавказу
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию в горную Осетию.
Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий — найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек).
15:00 Обед в кафе за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).
16:00 Пешая экскурсия по городу Владикавказу.
18:30 Возвращение в отель.
Верхняя Балкария. Замок Шато-Эркен, Голубые озера, Черекское ущелье
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в Верхнюю Балкарию.
Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема. Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.
Голубые озера — одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье. Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
14:00 Обед в кафе за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за доп. плату).
18:00 Возвращение в отель.
Грозный. Храм, мечеть, комплекс высотных зданий, парк. Отъезд
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в г. Грозный
10:30 Экскурсия по городу Грозному.
Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном. Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.
Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.
Грозный Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.
Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров. В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.
В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие. Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины. Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.
14:00 Обед в кафе за доплату (комплексное меню 800-1000 рублей).
16:00 Групповой трансфер до аэропорта (рекомендованный рейс после 18:00).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице — 4 ночи во Владикавказе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|45 000
|51 000
|40 500
При отсутствии пары для двухместного размещения объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, нужно доплатить за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Камелия»
Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
- Питание (завтраки)
- Экскурсионный трансфер
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа или Назрани и обратно из г. Грозного
- Дополнительные расходы
- Питание по маршруту экскурсий: обеды и ужины оплачиваются на месте. Стоимость комплексного меню 800-1000 рублей
- Экологический сбор в заповедник «Эрзи» (200 рублей)
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
- Входные билеты в Шато-Эркен (100 рублей)
- Вход в Аушигерские термальные источники (400 рублей)
- Входные билеты в Грозный-Сити (200 рублей)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта.
В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.