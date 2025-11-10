В знаковых местах Осетии и Ингушетии нас ждут святилища и средневековые селения, мы исследуем «Город мертвых» — необычное место, овеянное легендами и даже увидим самый высокогорный монастырь на территории России,

а также отведаем осетинских пирогов. Еще на дополнительной экскурсии по желанию поднимемся по канатной дороге, чтобы оценить пейзажи Сказского ледника. Путешествие разработано специально для удобства путешественников из разных регионов России с трансфером от Владикавказа или Минеральных Вод.

от 23 850 ₽ за человека

В 08:00 и 13:00 отправление бесплатного трансфера в аэропорт Минеральные Воды (переезд 220 км, 3:20 часа) к рейсам с вылетами после 13:00 и 18:00 соответственно.

Километраж за день: 180 км, продолжительность 8-9 часов.

17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.

Возможность приобрести дополнительно: 19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

В 12:00 и 15:00 встреча и отправление бесплатного группового трансфера во Владикавказ (переезд 220 км, 3:20 часа), размещение в гостинице по прибытии.

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 20:00 к любому рейсу/поезду.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях Владикавказа.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 09.04.2025-11.11.2025, руб:

Размещение Категория номера Dbl 2-местное Twin 2-местное Single 1-местное Triple 3-местное DBL+СH 2 взр. +1 реб. QUAD 4-местное Breakfast Завтрак Камелия 3* стандарт 47700 47700 33750 70650 67050 87000 Завтрак Амран 3* стандарт 49500 48900 34350 72450 70650 91800 Завтрак Кадгарон отель 3* стандарт 54900 54900 33750 75150 72450 96600 Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 59100 59100 34050 83250 79650 - Шв. стол полулюкс 63300 63300 46050 92250 88650 - Шв. стол Гостиница Владикавказ 4* стандарт 69900 69900 53550 99450 92250 - Шв. стол комфорт 75300 75300 58950 106650 99450 - Шв. стол Парк отель Владикавказ 5* стандарт 107700 147900 91350 - 157050 - Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.