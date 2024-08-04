Прогулки в горах Осетии и Ингушетии

Активный тур по регионам Кавказа, в котором вы отправитесь в поход к башенным комплексам древних селений и познакомитесь с культурой дигорцев, побываете в местах, где сохранились старинные артефакты.

Увидите невероятные в
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своей красоте экотропы, водопады и панорамы, которые заставят вас навсегда оставить своё сердце в Осетии и Ингушетии.

Заедете на термальные источники «Ганах-терма» в селении Верхний Бирагзанг, чтобы искупаться в бассейне с минеральной водой.

5
3 отзыва
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия
2 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

09:00 Начало программы.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

  • автопробег за день: 180 км.
  • экскурсионный маршрут.
  • продолжительность: 8-9 часов.
Захватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию
3 день

Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику

09:00 Начало.

Программа дня: Владикавказ —Святилище и наскальный монумент Уастырджи —Цейское ущелье —поход по эко-тропе к Цейскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Монумент Афсати —термальный комплекс Бирагзанг.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

  • автопробег за день: 185 км.
  • пеший маршрут: 9 км.
  • набор высоты: 450 м.
  • продолжительность: 8-9 часов.
Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому ледникуАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому ледникуАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому ледникуАлагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику
4 день

Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье

08:30 Начало.

Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — башня Курта и Тага.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

  • автопробег за день: 135 км.
  • пеший маршрут: 6 км.
  • набор высоты: 400 м.
  • продолжительность: 8-9 часов.
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущельеКармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье
5 день

Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд

08:30 Начало.

Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.

  • автопробег за день: 150 км.
  • пеший маршрут: 6,5 км.
  • набор высоты: 550 м.
  • продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. ОтъездКуртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено размещение гостиницах и туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. +1 реб.

QUAD

4-местное

Breakfast

Завтрак

Камелия 2*стандарт26.05.2024-03.12.20245280052800361507762575600-Завтрак
Кадгарон Отель 3*стандарт26.05.2024-03.12.20245550055500370508100077625112200Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3*стандарт26.05.2024-03.12.20245865058650415508572582350-Шв. стол
комфорт26.05.2024-03.12.20246225062250442509180087750-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт26.05.2024-03.12.20245865058650384008437581000-Шв. стол
полулюкс26.05.2024-03.12.20246180061800438009045086400-Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4*стандарт26.05.2024-03.12.2024883509735066255126225116100-Шв. стол

При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Владикавказ 3

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

Камелия 2

4 ночи

Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.

Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.

Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.

Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.

Камелия 2Камелия 2Камелия 2Камелия 2Камелия 2Камелия 2

DoubleTree by Hilton 4

4 ночи

«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».

Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.

128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Планета Люкс 3

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3

Кадгарон отель 3

4 ночи

Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.

Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.

В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.

Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.

Кадгарон отель 3Кадгарон отель 3Кадгарон отель 3Кадгарон отель 3Кадгарон отель 3Кадгарон отель 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Билет в термальный комплекс Бирагзанг - 500 руб
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Используем малотонажные автобусы типа: Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Gazelle Next Lux туристического класс на 20 мест.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
A
4 авг 2024
Я хотел бы выразить свою благодарность за прекрасную организацию тура, организованную принимающей стороной.
В целом поездка была замечательной. Мне очень понравилось, и я очень доволен.

Кроме того, я хотел бы поблагодарить каждого
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гида в каждой поездке, который пытался помочь мне с информацией об истории и культуре Осетии и других кавказских регионов.

Персонал отеля Владикавказ был приятным, а персонал полезным.

Большое спасибо

Точка улучшения.
В последний день тура 1 августа, во время возвращения обратно во Владикавказ, кондиционер в автобусе сломался, и было жарко.
Буду признателен, если вы рассмотрите возможность починить его раньше

В целом поездка была замечательной.

Это мой отзыв и комментарии.

С наилучшими пожеланиями
Абдулазиз Алабуд
Саудовская Аравия

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Abdulaziz Alaboud!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
2 авг 2024
Все было организовано на высшем уровне. Трансфер приезжал вовремя, гиды были вежливы и компетентны в своем вопросе.
А
2 авг 2024
Добрый день! Поездка была потрясающей) Встреча в аэропорту была организована на Ура! Не смотря, что наш рейс был задержан на 2 часа, водитель дождался и доброжелательно нас встретил. Останавливались в
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гостинице «Кадгарон». В номерах чисто, на ресепшене всегда люди с улыбкой на лице, завтраки вкусные и сытные, претензий нет. Экскурсии-это просто совокупность невероятных локаций, где давали насладится видом даже малейшего цветочка)) Отдельно хочется отметить гидов-Вадим и Марат просто знатоки своего дела! С ними было не только интересно узнавать об истории, традициях и культуре Северной Осетии, но и очень весело!) Но и конечно же, поездка в Осетию подарила нам новых знакомых, друзей, что очень ценно для нас! Думаю, что это не последняя наша поездка в Осетию и не последнее обращение к Вам!) Спасибо большое за всё!))

Добрый день! Поездка была потрясающей) Встреча в аэропорту была организована на Ура! Не смотря, что нашДобрый день! Поездка была потрясающей) Встреча в аэропорту была организована на Ура! Не смотря, что нашДобрый день! Поездка была потрясающей) Встреча в аэропорту была организована на Ура! Не смотря, что нашДобрый день! Поездка была потрясающей) Встреча в аэропорту была организована на Ура! Не смотря, что нашДобрый день! Поездка была потрясающей) Встреча в аэропорту была организована на Ура! Не смотря, что нашДобрый день! Поездка была потрясающей) Встреча в аэропорту была организована на Ура! Не смотря, что нашДобрый день! Поездка была потрясающей) Встреча в аэропорту была организована на Ура! Не смотря, что нашДобрый день! Поездка была потрясающей) Встреча в аэропорту была организована на Ура! Не смотря, что нашДобрый день! Поездка была потрясающей) Встреча в аэропорту была организована на Ура! Не смотря, что наш

Тур входит в следующие категории Владикавказа

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные турыГорыПрирода и пейзажиИнгушетияВыездные

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