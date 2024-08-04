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Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
09:00 Начало программы.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
- автопробег за день: 180 км.
- экскурсионный маршрут.
- продолжительность: 8-9 часов.
Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику
09:00 Начало.
Программа дня: Владикавказ —Святилище и наскальный монумент Уастырджи —Цейское ущелье —поход по эко-тропе к Цейскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Монумент Афсати —термальный комплекс Бирагзанг.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
- автопробег за день: 185 км.
- пеший маршрут: 9 км.
- набор высоты: 450 м.
- продолжительность: 8-9 часов.
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье
08:30 Начало.
Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — башня Курта и Тага.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
- автопробег за день: 135 км.
- пеший маршрут: 6 км.
- набор высоты: 400 м.
- продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд
08:30 Начало.
Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
- автопробег за день: 150 км.
- пеший маршрут: 6,5 км.
- набор высоты: 550 м.
- продолжительность: 8-9 часов.
Проживание
В туре предусмотрено размещение гостиницах и туркомплексах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2 взр. +1 реб.
QUAD
4-местное
Breakfast
Завтрак
|Камелия 2*
|стандарт
|26.05.2024-03.12.2024
|52800
|52800
|36150
|77625
|75600
|-
|Завтрак
|Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|26.05.2024-03.12.2024
|55500
|55500
|37050
|81000
|77625
|112200
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3*
|стандарт
|26.05.2024-03.12.2024
|58650
|58650
|41550
|85725
|82350
|-
|Шв. стол
|комфорт
|26.05.2024-03.12.2024
|62250
|62250
|44250
|91800
|87750
|-
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|26.05.2024-03.12.2024
|58650
|58650
|38400
|84375
|81000
|-
|Шв. стол
|полулюкс
|26.05.2024-03.12.2024
|61800
|61800
|43800
|90450
|86400
|-
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|стандарт
|26.05.2024-03.12.2024
|88350
|97350
|66255
|126225
|116100
|-
|Шв. стол
При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Варианты проживания
Владикавказ 3
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Камелия 2
Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.
Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.
Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.
DoubleTree by Hilton 4
«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».
Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.
128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.
Планета Люкс 3
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Кадгарон отель 3
Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Билет в термальный комплекс Бирагзанг - 500 руб
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
Используем малотонажные автобусы типа: Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Gazelle Next Lux туристического класс на 20 мест.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В целом поездка была замечательной. Мне очень понравилось, и я очень доволен.
Кроме того, я хотел бы поблагодарить каждого
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!