Мои заказы

Нас не догонят. Комбинированный осенне-зимний джип-тур на Кавказе на 3 дня

Отправляемся на внедорожниках по республикам Северного Кавказа! После прогулки по Владикавказу в первый день тура, вы выберете два из семи вариантов джип-приключений, каждый из которых открывает возможности для знакомства с
читать дальше

природным богатством Северной Осетии и Ингушетии. Каждый джипинг — уникальный маршрут по ущельям и древним памятникам.

Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня (1 день заезд и экскурсионная часть + 2 дня выбранных джип-маршрутов).

Нас не догонят. Комбинированный осенне-зимний джип-тур на Кавказе на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Нас не догонят. Комбинированный осенне-зимний джип-тур на Кавказе на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Нас не догонят. Комбинированный осенне-зимний джип-тур на Кавказе на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу

Заселение в отели до 14:00.

15:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

Экскурсионная программа начинается в 15:00 от ресторана «Премьер» по адресу: г. Владикавказ ул. Пашковского №1.

Добираться до места начала экскурсии самостоятельно.

В программе: Осетинская церковь, аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, Армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть, центр развития народных художественных промыслов, исторический центр Владикавказа.

19:00Окончание экскурсии и возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Прибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по Владикавказу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Маршрут №1: «Три ущелья + Мидаграбинские водопады»

Выезд от гостиницы в 09:00.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Цмити;
  • башня Курта и Тага;
  • Какадурский перевал;
  • арт-объект осетинская буква «А»;
  • Гизельдонское ущелье;
  • Мидаграбинский водопад;
  • Зеркальное озеро и арт-объект «Акинак»;
  • Даргавский некрополь;
  • с. Кармадон – Геналдонское ущелье;
  • мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.

Возвращение во Владикавказ в 18:00.

Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.

Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.

Маршрут №1: «Три ущелья + Мидаграбинские водопады»Маршрут №1: «Три ущелья + Мидаграбинские водопады»Маршрут №1: «Три ущелья + Мидаграбинские водопады»Маршрут №1: «Три ущелья + Мидаграбинские водопады»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Маршрут №2: «Горная Дигория + Кионский массив»

Выезд от гостиницы в 09:00.

В программе:

  • Ирафский район;
  • каньон Ахсинта – Чертов мост;
  • бронзовый всадник;
  • Ханаз – замок Фрегат;
  • адалески НаНа;
  • Уаллагком – высокогорное ущелье;
  • с. Мацута – арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
  • арт-объект «Хишн Фандыр»;
  • башня Абисаловых;
  • с. Фаснал – смотровая площадка à с. Галиат – средневековый горный фортификационный башенный комплекс;
  • переезд вдоль Кионского массива – гора УрсХох;
  • смотровые площадки (лавочка);
  • арт-объект «Танец с кинжалами»;
  • с. Садон;
  • выезд в Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи».

Возвращение, (возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, по желанию, оплата на месте самостоятельная).

Возвращение во Владикавказ в 18:00.

Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.

Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.

Маршрут №2: «Горная Дигория + Кионский массив»Маршрут №2: «Горная Дигория + Кионский массив»Маршрут №2: «Горная Дигория + Кионский массив»Маршрут №2: «Горная Дигория + Кионский массив»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Маршрут №3: "Унальская котловина"+ треккинг к "Урсдонской наскальной крепости"

Выезд от гостиницы в 09:00.

В программе:

  • Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
  • Нузальская часовня;
  • с. Верхний Унал;
  • переезд в Унальскую котловину;
  • с. Цамад – останки семиярусной башни Черчесовых;
  • с. Дагом – Дагомский Мадзинад и скала «Куыдзы паран»;
  • некрополь с. Дагом;
  • с. Донисар – высокогорная башня Хестановых;
  • с. Урсдон – Урсдолнская Наскальная крепость;
  • пеший маршрут/подъем к наскальной крепости (по желанию);
  • с. Зинцар.

Возвращение, (возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, по желанию, оплата на месте самостоятельная).

Возвращение во Владикавказ в 18:00.

Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.

Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.

Маршрут №3: "Унальская котловина"+ треккинг к "Урсдонской наскальной крепости"Маршрут №3: "Унальская котловина"+ треккинг к "Урсдонской наскальной крепости"Маршрут №3: "Унальская котловина"+ треккинг к "Урсдонской наскальной крепости"Маршрут №3: "Унальская котловина"+ треккинг к "Урсдонской наскальной крепости"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Маршрут: №4 «Алагирское - Мамисонское ущелья»

Выезд от гостиницы в 09:00.

В программе:

  • знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
  • Нузальская часовня;
  • с. Бурон – арт-объект «Рог изобилия» и «Дерево жизни»;
  • с. Верхний Зарамаг – Зарамагское водохранилище;
  • переезд в Мамисонское ущелье;
  • с. Тиб – башня Боциевых;
  • целебные источники;
  • с. Лисри – город Красноречивых камней;
  • с. Згил – нарзановый источник;
  • курорт «Мамисон»: канатная дорога (подъем на высоту 3000 м. н.у. м. оплата самостоятельная);
  • смотровая площадка курорта «Мамисон»;
  • прогулка по территории горнолыжного курорта «Мамисон».

Возвращение, (возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, по желанию, оплата на месте самостоятельная).

Возвращение во Владикавказ в 18:00.

Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.

Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.

Маршрут: №4 «Алагирское - Мамисонское ущелья»Маршрут: №4 «Алагирское - Мамисонское ущелья»Маршрут: №4 «Алагирское - Мамисонское ущелья»Маршрут: №4 «Алагирское - Мамисонское ущелья»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Маршрут: №5 «Алагирское/Цейское ущелья»

Выезд от гостиницы в 09:00.

В программе:

  • знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
  • Нузальская часовня;
  • с. Бурон – арт-объект «Рог изобилия» и «Дерево жизни»;
  • с. Верхний Зарамаг – Зарамагское водохранилище;
  • переезд в Цейское ущелье (остановка на смотровой площадке);
  • горнолыжный курорт «Цей»: подъем на канатной дороге к Сказскому леднику (оплата канатной дороги самостоятельная, по желанию);
  • пешая часть/экотропа к древним святилищам Северной Осетии.

Возвращение, (возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, по желанию, оплата на месте самостоятельная).

Возвращение во Владикавказ в 18:00.

Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.

Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.

Маршрут: №5 «Алагирское/Цейское ущелья»Маршрут: №5 «Алагирское/Цейское ущелья»Маршрут: №5 «Алагирское/Цейское ущелья»Маршрут: №5 «Алагирское/Цейское ущелья»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Маршрут: №6 "Горная Дигория + водопад"Три сестры "

Выезд от гостиницы в 09:00.

В программе:

  • Ирафский район;
  • каньон Ахсинта – Чертов мост;
  • Бронзовый всадник;
  • Ханаз – замок Фрегат;
  • Задалески НаНа;
  • Уаллагком – высокогорное ущелье;
  • с. Мацута – арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
  • с. Стур Дигора – средневековые сырты;
  • с. Куссу;
  • пешая тропа к водопадам «Три Сестры» и/или к водопаду «Галдоридон» на выбор по желанию.

Возвращение во Владикавказ в 18:00.

Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.

Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.

Маршрут: №6 "Горная Дигория + водопад"Три сестры "Маршрут: №6 "Горная Дигория + водопад"Три сестры "Маршрут: №6 "Горная Дигория + водопад"Три сестры "Маршрут: №6 "Горная Дигория + водопад"Три сестры "
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Маршрут: №7 «Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопад»

Выезд от гостиницы в 09:00.

В программе:

  • Даьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье (Горная Ингушетия);
  • башня Цуровых;
  • с. Эрзи – башенный комплекс;
  • пешая экотропа на «Ляжгинский водопад»;
  • смотровая площадка на перевале Цей-Лоам;
  • с. Экикал – средневековой фортификационный башенный комплекс;
  • Ассинское ущелье/Таргим;
  • переезд в экозону;
  • храм Тхаба-Ерды;
  • башенный комплекс «Вовнушки».

Возвращение во Владикавказ в 18:00.

Питание: питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Входные билеты: оплату билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию.

Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.

Маршрут: №7 «Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопад»Маршрут: №7 «Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопад»Маршрут: №7 «Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопад»Маршрут: №7 «Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопад»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Breakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*Стандарт81 11081 11079 40086 00086 000Шведский стол/Меню
Отель Кадгарон 3*Стандарт69 64070 92064 76073 30073 300Шведский стол/Меню
Отель Планета Люкс 3*Стандарт70 38070 38067 94074 52074 040Шведский стол
Камелия отель 3*Стандарт65 98065 98063 79068 42068 180Меню

Варианты проживания

Владикавказ

2 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кадгарон

2 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Планета Люкс

2 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Камелия

2 ночи

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

КамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными водителями-экспедиторами на внедорожниках
  • Питание: завтраки в отелях по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Оплата билетов в платные места посещения гости производят самостоятельно по желанию: купание в термальном источнике, по желанию, оплата на месте самостоятельнаяподъем на канатной дороге к Сказскому ледникуподъем на канатной дороге в Мамисонском ущелье
  • Купание в термальном источнике, по желанию, оплата на месте самостоятельная
  • Подъем на канатной дороге к Сказскому леднику
  • Подъем на канатной дороге в Мамисонском ущелье
  • Питание: ужины, питание на маршруте (обеды), по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь.

Одежда: желательно треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда – возможны пешие маршруты.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).

В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
На чем мы будем передвигаться?

Программа осуществляется на специализированных внедорожниках с усиленной трансмиссией.

Водители – экспедиторы, гиды экскурсоводы.

В одной машине может находится не более 3-4 чел.

Транспортные средства снабжены необходимым снаряжением, аптечкой, туристическим набором для приготовления чая/кофе, средства защиты от насекомых, дождевики, вода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры из Владикавказа

Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур осенью
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур осенью
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
16 ноя в 10:00
4 окт в 10:00
от 60 200 ₽ за человека
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
На автобусе
8 дней
2 отзыва
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
21 ноя в 10:00
от 84 000 ₽ за человека
Осетия и Ингушетия: нас не догонят. Комбинированный джип-тур
Пешая
Джиппинг
5 дней
1 отзыв
Осетия и Ингушетия: нас не догонят. Комбинированный джип-тур
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
14 мар в 10:00
19 мар в 10:00
от 55 980 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа