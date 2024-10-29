1 день

Прибытие. Термальные источники Гедуко

12:00–12:30 Сбор группы на ж/д вокзале и в аэропорту Минеральных Вод возле главного входа.

17:30–18:30 Сбор группы во Владикавказе (аэропорт Беслан).

Переезд на автобусе из Минеральных Вод в Ингушетию (260 км, около 5 часов). По пути остановка на 1-1,5 часа на термальных источниках.

Туристы, которые присоединяются к группе в Беслане, на термальные источники попасть не смогут.

Первая остановка — термальные источники Гедуко. Этот оздоровительный комплекс открыт круглогодично. Соответственно, даже в зимние морозы в горячих ключах, температура которых достигает 30 градусов, можно комфортно искупаться, заодно оздоровившись.

Обратите внимание! Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.

После целебных купаний мы продолжаем путь, чтобы к вечеру поселиться в уютной гостинице в Ингушетии.

Активная часть: 2 км пешком.

