Вы увидите силуэт заледеневшего Казбека, бриллиантовые сосульки мини-водопадов, почувствуете хвойный запах изумрудно-малахитового леса, рассмотрите орнаменты средневековья и услышите легенду об Орле Сулеймана.
Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники Гедуко
12:00–12:30 Сбор группы на ж/д вокзале и в аэропорту Минеральных Вод возле главного входа.
17:30–18:30 Сбор группы во Владикавказе (аэропорт Беслан).
Переезд на автобусе из Минеральных Вод в Ингушетию (260 км, около 5 часов). По пути остановка на 1-1,5 часа на термальных источниках.
Туристы, которые присоединяются к группе в Беслане, на термальные источники попасть не смогут.
Первая остановка — термальные источники Гедуко. Этот оздоровительный комплекс открыт круглогодично. Соответственно, даже в зимние морозы в горячих ключах, температура которых достигает 30 градусов, можно комфортно искупаться, заодно оздоровившись.
Обратите внимание! Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.
После целебных купаний мы продолжаем путь, чтобы к вечеру поселиться в уютной гостинице в Ингушетии.
Активная часть: 2 км пешком.
Крепость Бейни и Менделеевский водопад
В этот день поход начинается с посещения аула и крепости Бейни. Полюбуемся старинными крепостными стенами, на фото они особенно эффектно смотрятся на фоне запорошенных снегом гор.
Это не единственный башенный комплекс в Джейрахском ущелье — далее путь туристической группы ведёт через аул Духургишт в сторону селения Фуртоуг. Дорога невероятно живописна!
Поскольку мы находимся высоко над ущельем, по пути прекрасно видны капризные изгибы реки Армхи и громада Главного Кавказского хребта. Более того, прогуливаясь, можно увидеть силуэт заледеневшего Казбека (5033 м).
Насладившись видами, отправляемся в древнюю крепость Фуртоуг. Ближе к вечеру вы посетите Фуртоугский или Менделеевский водопад. Это второй по величине водопад в Ингушетии! Зимой 12-метровый поток, самозабвенно ниспадающий со скалы, частично замерзает.
Но особенно сказочно выглядят мини-водопады, скромно журчащие справа от основного. В зимние дни они превращаются в бриллиантовые сосульки, ослепительно сверкающие на солнце в погожий денек.
- активная часть 14,5 км;
- перепад высот 1580-950 м;
- продолжительность треккинга 7-8 часов.
Салгинское ущелье, башня Магой-Джел. Лес на склонах
Поездка к началу Салгинского ущелья, где путешественников ожидает прогулка по чарующим локациям. Во время променада увидим сторожевую башню, построенную между камней — Магой-Джел.
Урочище также полно крепостных ансамблей, таких как Лялах, Гу, Салги и Хани — можно устроить конкурс на самую величественную башню.
В конце пути, уставшие, но довольные, мы спустимся в город Салги, близ которого протекает горная река и на склонах красуется изумрудно-малахитовый хвойный лес. Здесь отдохнем, насладимся тишиной и отправимся в обратный путь.
- активная часть 12,3 км;
- перепад высот 1940-1510-1940 м;
- продолжительность маршрута 7-8 часов.
Затерянные земли ингушей
Мы посетим неизведанную и мистическую, ингушскую Terra incognita! Пешие походы в этот день будут не столь длительны, как в предыдущие, но насыщенность достопримечательностями значительно увеличится.
Поход в основном охватывает удивительные башни, построенные древним народом. В первую очередь, мы отправимся к отреставрированному башенному комплексу Эрзи, который можно рассмотреть во всей красе.
Именно на его территории был найден легендарный Орёл Сулеймана — статуэтка, отлитая из бронзы и датированная 8-м веком нашей эры. Никто до сих пор не знает, каким образом она попала в тайники башенного комплекса, ведь отлита скульптура в Арабском халифате.
Едем дальше! Вам откроется панорама с высоты Цей-Лоамского перевала. Отсюда отлично виден горделивый Казбек, Джейрахское ущелье, ледяная гора Шан, Главный Кавказский хребет, и конечно, красавица Цей-Лоам — священная вершина этих мест.
Следующие пункты — башенный комплекс Эгикал и Ассинское ущелье с бирюзовой лентой полноводной реки.
Этот день также познакомит вас с храмом Тхаба-Ерды, представляющим собой примечательный микс вековых пластов и наслоения культур, например, на стенах святилища можно увидеть неповторимые грузинские орнаменты, датированные временами средневековья.
А на десерт — заснеженные башни Вовнушки. Башенный комплекс восхитительно выглядит по соседству с Цорей-Лоамским хребтом.
- активная часть новогоднего тура 6,5 км;
- продолжительность треккинга 8-9 часов.
Столовая гора
Столовая — это священная гора для ингушей. Ранее жители этих мест раз в год поднимались на гору к святилищу Мят-Сели. Они просили у высших сил богатого урожая и хорошей погоды.
Мы с вами тоже поднимемся на эту гору! Будем загадывать здесь желания или просто любоваться отличными видами. А виды здесь — одни из самых изумительных!
В ясную погоду виден Главный Кавказский хребет и гора Казбек (5033 м). Казбек находится в Грузии, но отлично просматривается с нашего маршрута. Увидеть на Новый Год пятитысячник — это здорово!
В этот день наш план сначала подняться до беседки на Столовой горе. Если позволяет погода — тогда идем еще выше, к храму Мят-Сели.
- активная часть новогоднего тура 5,2 / 12,1 км (до беседки / до храма);
- перепад высот 1580-1970 / 1580-2510 (до беседки / до храма);
- продолжительность маршрута 6-8 часов.
Прогулка по Владикавказу
В финальный день тура поедем во Владикавказ. В центре города есть уютная пешеходная улица, красиво украшенная в новогодние праздники. Здесь с удовольствием проведем время и погуляем!
Активная часть 4 км.
Финиш маршрута:
- Владикавказ (аэропорт Беслан) в 11:00–12:00;
- Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00–17:00.
Проживание
В туре предусмотрено 2, 3-местное размещение в одной из гостиниц, гостевых домов или корпусов гостиничного комплекса «Армхи».
При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 22500 руб. за весь период.
Варианты проживания
Армхи Ингушетия
Располагает рестораном, бесплатным прокатом велосипедов, общим лаунджем и садом в Армхи. Доставка еды и напитков в номер. Гости могут пользоваться открытым бассейном.
На территории работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер с балконом, выходящим на горы. Во всех номерах в распоряжении гостей ванная комната и телевизор. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак. Можно посетить сауну. На территории обустроена детская игровая площадка. Гости также могут сыграть в бильярд.
Республиканский стадион «Спартак» находится в 33 км от апартаментов, а поселок Тахтарты — менее чем в 1 км. Расстояние до международного аэропорта Владикавказ — 57 км. За доп. плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание в гостиничном комплексе «Армхи» - двух-, трехместные номера
- Питание: завтраки во 2-6 дни по системе шведский столобеды во 2-5 дни в виде сухого пайка (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Завтраки во 2-6 дни по системе шведский стол
- Обеды во 2-5 дни в виде сухого пайка (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Билеты в заповедник Эрзи
- Билеты на термальные источники
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 22500 руб. за весь период
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Ужины
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка и флиска;
- шапка, перчатки;
- ходовые брюки и футболка;
- нижнее белье, колготки, носки;
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
- фонарики (гамаши, гетры, бахилы). Пригодятся как защита от грязи;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости клуб предоставляет их в прокат;
- подпопник;
- купальник, полотенце (для купания в термальных источниках) и шлепки;
- паспорт/свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат/видеокамера;
- зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва и расческа;
- очки солнцезащитные обязательно от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
- нитка, иголка;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- рюкзак для прогулок (20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок);
- термос обязательно (объем 0,75-1 л). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
- кружка, ложка;
- сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут похода может быть изменен.
Какой транспорт в туре?
Для трансфера используется автобус NEXT на 18 мест, который принадлежит курорту Армхи или аналогичный Спринтер/Крафтер на 18-20 мест.
Где можно остановиться в Минеральных Водах?
В городе Минводы остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или в квартире, арендованной на сайте «Авито».
Какие нужны документы?
Маршрут проходит в пограничной зоне с Грузией.
Гражданам России для посещения Республики Ингушетия достаточно иметь оригинал паспорта РФ.
Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону.
Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.
Какой будет маршрут?
- Минеральные Воды — горячие источники Гедуко — курорт Армхи;
- Фуртоугский водопад — крепость Фуртоуг — крепость Бейни;
- Салгинское ущелье — башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги;
- путешествие в Терра Инкогнита — башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал, башни Эгикал, Ассинский каньон, святилище Тхаба-Ерды, башни Вовнушки;
- Столовая гора — прогулка по центру Владикавказа — Минеральные Воды.
Есть ли мобильная связь в горах?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн) ежедневно до 09:00 и после 18:00. Оператор Теле2 не работает.
Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует
Где находятся ближайшие аптеки и магазины?
В 10 минутах ходьбы от гостиницы Армхи находится маленький продуктовый магазин c очень ограниченным набором продуктов. До ближайшей аптеки 5 км.