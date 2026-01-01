Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия по Магасу
Встреча группы в аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) или «Магас» (г. Назрань).
Групповой трансфер в г. Магас с 12:00-13:00.
При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Обед в столовой «Айлам» (самостоятельный заказ и оплата, средний чек 500-700 руб.).
Прогулка по Магасу. Подойдем к главному символу современного Магаса — «Башню Согласия». Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Заселение в отеле «Камелия» в г. Владикавказе.
Горная Ингушетия
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию по Горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
Башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
14:00 Обед (за доплату, комплексное меню 800-1000 рублей).
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском.
Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых — не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие — «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.
Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
17:00 Возвращение в отель.
Горная Осетия
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию в горную Осетию.
Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий — найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.
Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь люди любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья.
Немного отдохнув, отправимся к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек).
15:00 Обед в кафе (за доплату, комплексное меню 800-1000 рублей).
16:00 Пешая экскурсия по городу Владикавказу.
18:30 Возвращение в отель.
Экскурсия по Грозному
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия по городу Грозному.
Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном. Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.
Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.
Грозный-Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.
Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.
В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.
В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие. Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.
Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.
14:00 Обед в кафе (за доплату, комплексное меню 800-1000 рублей).
Заселение в отель «Нохчо Стар 2».
Свободное время в г. Грозном.
Озеро Кезеной Ам. Отъезд
8:00-09:00 Завтрак.
09:00 Выезд на экскурсию на озеро Кезеной Ам — одно из самых известных озер Чечни. Его по праву можно назвать жемчужиной республики. Цвет местной воды может меняться в зависимости от года, времени и погодных условий.
Это озеро является одним из самых больших высокогорных водоемов Европы. Путь к озеру пройдёт по живописному горному серпантину, так что фотоаппарат будет как нельзя кстати.
Остановка в Харачое (родник «девичья коса» и памятник абреку Зелимхану). Остановка на смотровой близ озера.
Хой — город стражников.
Комплекс «Кезеной».
14:00 Обед в кафе (за доплату, комплексное меню 800-1000 рублей).
15:00 Групповой трансфер до аэропорта г. Грозный (рекомендованный рейс после 20:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Владикавказа и Грозного.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
2-местное (1 или 2 кровати)
1-местное
Дети до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|45900
|51900
|41310
Для проживания объединяем одиночных участников и участниц. Мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами. В случае отсутствия пары на подселение необходимо доплатить за одноместное размещение.
Ниже указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Камелия»
Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.
Гостиница «Нохчо Стар»
Гостиница расположена в центре Грозного. Гостям предоставляются Wi-Fi и услуги автомобильной парковки. Номера включают эргономичную мебель, место для хранения вещей, рабочий стол, кондиционер, электрический чайник и телевизор.
Собственная ванная комната с халатом, феном и тапочками. Благодаря удобному расположению поблизости есть огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, а также баров и пабов.
Расстояние до аэропорта — 7,4 км. Доехать до ж/д вокзала Грозного можно всего за 6 минут на авто. Национальный музей, площадь Ахмата Кадырова и мечеть «Сердце Чечни» находятся в пешей доступности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
- Питание - завтраки
- Экскурсионный трансфер
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа/Назрани и обратно из Грозного
- Питание - обеды и ужины оплачиваются на месте. Стоимость комплексного меню 800-1000 рублей
- Экологический сбор в заповедник «Эрзи» 200 рублей
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе - 150 рублей
- Входные билеты Хой - 250 рублей
- Входные билеты в Грозный-Сити - 200 рублей
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Программа может измениться?
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта.
В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.