Здесь величие гор соседствует с древней историей, а искреннее гостеприимство — не традиция, а образ жизни.
Вы побываете в загадочном Даргавсе, примите участие в
Программа тура по дням
Выезд в Дигорское ущелье. Каньон Асхинта, водопады и термальный источник
В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура.
07:30 Выезд из Пятигорска в Дигорское ущелье.
Северная Осетия-Алания – республика, у которой свой собственный, неповторимый облик. Своеобразие региона сформировано древней историей и богатым культурным наследием. Но Дигория даже в пределах Осетии – отдельный мир, или, как говорят учёные, «историко-географическая область».
«Ворота Дигории» – каньон Асхинта, узкая щель, которую пропилила в Скалистом хребте река Урух. Ширина каньона 30 м, а глубина около 100. Асхинта – часть Дигорской теснины, куда не проникают лучи солнца.
Чёртов мост раньше вёл в горное селение, которое уже заброшено. Сейчас Чёртов мост ведёт к интересным фотографиям и размышлениям о непростой жизни горцев в неприступных ущельях.
Водопад «Три сестры» – народное название Таймазинских водопадов, которые вытекают из-под ледника Таймази.
Таймазинские водопады сравнительно легко доступны и зрелищны в любую погоду и в любое время года. Особенно интересно они выглядят в пасмурные дни, когда облака обнимают горные вершины. Тогда кажется, что тонкие серебряные ленты воды льются с неба.
Обед в кафе (входит в стоимость тура).
Переезд в село Верхний Бирагзанг.
Наше путешествие завершится погружением в природный термальный источник Верхнего Бирагзанга. Это не просто бассейн с горячей водой — это встреча с силой самой Земли.
Вода, нагретая глубоким подземным теплом и обогащенная природными минералами, подарит вам глубокое расслабление, мягко снимет мышечное напряжение и усталость после дороги.
Тепло расширит сосуды, улучшив кровообращение, а легкое гидростатическое давление подарит ощущение невесомости и отдыха суставам.
Курсовое применение таких ванн под наблюдением врача способствует оздоровлению кожи, опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
Помните, что термальные воды — это мощный природный ресурс для восстановления и профилактики, а полноценное лечение всегда требует консультации со специалистом.
Погрузитесь в живительную теплоту источника, чтобы завершить день в состоянии глубокой релаксации и гармонии с природой.
Переезд во Владикавказ.
Заселение в отель г. Владикавказ.
Свободное время.
Дополнительные расходы:
- эко сбор — 300 руб. с человека;
- купание в термальном источнике — 500 руб. с человека;
- ужин.
Сердце Осетии - Мамисон, Аланский вечер
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию. Затерянное царство гор: эксклюзивная экспедиция в сердце Осетии — Мамисон
Приглашаем вас не на простую экскурсию, а в настоящее путешествие во времени и пространстве.
Забудьте о суете мегаполисов — вас ждет дорога в заоблачное царство, где вершины Кавказа пронзают небо, а древние легенды оживают в камне и в шепоте ветра.
Добро пожаловать в Мамисон — место, где Россия становится по-настоящему эпической.
Мамисон — это не просто курорт. Это — возрожденная легенда. Здесь, на высоте более двух тысяч метров, где воздух кристально чист и пьянящ, современные технологии встречаются с дикой, нетронутой природой.
Ваше путешествие в край великанов. Восхождение к небесам: панорама на высоте 2950 м.
Забудьте все, что видели прежде. На вершине вас ждет вид, от которого захватывает дух и замирает сердце. Вы окажетесь лицом к лицу с вечными снегами Главного Кавказского хребта.
Это чувство — стоять над облаками, видя бескрайние хребты, как спины заснувших гигантов, — останется с вами навсегда.
Прикосновение к вечности: Загадочное селение Лисри.
Мы спустимся в прошлое, в крупнейшее селение XIX века — Лисри. Эти древние каменные дома-крепости, «галуаны», хранят дух знатных осетинских родов, их традиции и суровый быт.
Вы почувствуете атмосферу эпохи, когда честь, семья и отвага значили больше всего.
Обед (входит в стоимость тура).
Переезд во Владикавказ. Отдых 2 часа.
Выезд на застолье «Аланский вечер» (входит в стоимость тура).
Приготовьтесь к одному из самых ярких и вкусных событий вашего путешествия — настоящему Аланскому вечеру. Это не просто ужин, а глубокое погружение в многовековые традиции осетинского народа, его гостеприимство и философию жизни.
Вы познакомитесь с осетинской кухней, которую по праву считают душой народа.
Под руководством тамады (распорядителя) вы услышите красивые тосты, посвященные миру, предкам, гостям и дому. Каждый тост — это не просто пожелание, а целая поэма, наполненная мудростью и уважением к жизни.
За праздничным столом вас ждет знакомство с настоящими вкусами Осетии: воздушные пироги из дровяной печи, среди которых вы попробуете классический уалибах с сыром и уникальный цахараджын со свекольной зеленью, а также освежающее осетинское пиво, рецептура которого бережно хранится поколениями.
Кульминацией вечера станет захватывающее шоу-представление, где профессиональные танцоры продемонстрируют виртуозную лезгинку и величественный симд, а музыканты исполнят мелодии на национальных инструментах.
Этот вечер — больше чем развлечение. Это мост между эпохами, где современные путешественники встречаются с духом древней Алании.
Рекомендуем удобную одежду — ведь невозможно усидеть на месте, когда звучит зажигательная кавказская музыка!
Возвращение в отель. Свободное время.
Дополнительные расходы:
- канатная дорога — 2000 руб. /взр., 1200 руб. /дет. (от 6 до 13 лет).
Куртатинское ущелье, крепость и башня, Даргавс, музей, монастырь, Кадаргаванский каньон
Завтрак в отеле.
Куртатинское ущелье: Дорога легенд и гостеприимства.
Ваше путешествие в Куртатинское ущелье станет погружением в живую историю Осетии — край древних святынь, суровых скал и гостеприимных людей.
День начнется с пути по извилистой горной дороге, где за каждым поворотом открываются величественные панорамы Главного Кавказского хребта.
Вы посетите сердце ущелья — легендарную Дзивгисскую скальную крепость, неприступную твердыню, вмурованную в горный массив. Здесь вы услышите истории о мужестве аланских воинов и прикоснетесь к камням, помнящим века.
Башня Курта и Тага стоит на неприступной скале на пересечении трёх ущелий – это был великолепный наблюдательный пункт и таможенные ворота.
Курт и Таг – братья, чьё имя овеяно легендами. Представители более 100 осетинских фамилий считают себя их потомками.
Раньше башня была сторожевой, а сейчас это прекрасная смотровая площадка и локация для сьёмки. Виды вокруг фантастические, от горной панорамы дух захватывает и невозможно отвести взгляд.
От башни автобус поднимается на перевал Какадур, где в окружении горных вершин стоит на открытой площадке огромная буква Æ. Её часто называют символом осетинского языка.
«Город мёртвых» селения Даргавс – место красивое и слегка жутковатое. Сотня каменных башенок с округлыми крышами стоят на продуваемом ветрами горном склоне.
Каждый «домик» – фамильная усыпальница. Людей хоронили вместе с усопшими ранее родственниками, размещая на полках или в деревянных колодах.
Некрополь пополнялся на протяжении пятисот лет: с XIV до XIX века.
Обед (входит в стоимость тура)
Ещё лучше об осетинском прошлом вы узнаете в этноцентре «Хидикус аул». Здесь устроен музей, посвященный осетинскому быту, галерея картин-иллюстраций и фото-локации с национальными костюмами.
В музее – оружие, украшения, старинная мебель, кухонная утварь, молотильные доски, и даже ткацкий станок.
После обеда вы сможете прогуляться по территории комплекса, сделать памятные фотографии в национальных костюмах и приобрести уникальные сувениры ручной работы.
Пища материальная и пища духовная одинаково важны. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь стоит в верховьях Куртатинского ущелья и претендует на звание самого высокогорного в Российской федерации.
Успенский монастырь невероятно фотогеничен. С его стен открывается прекрасный вид на реку Фиагдон, ущелье и окружающие горы. Делаем ещё порцию великолепных фотографий — и в обратный путь.
Кадаргаванский каньон. Прогулка по Тропе чудес. Тропа недлинная, благоустроенная, защищена оградой и заканчивается смотровой площадкой.
Здесь можно неспешно прогуляться, добавляя последние штрихи к морю впечатлений сегодняшнего длинного дня: сфотографировать Кадаргаванскую теснину, послушать легенду про меч в скале и найти среди каменных стен зеркального барса.
Возвращение во Владикавказ.
Свободное время.
Дополнительные расходы:
- музей — 200 руб. /чел.;
- тропа чудес — 100 руб. /чел.;
- ужин.
Экскурсия по Владикавказу. Отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Экскурсия по Владикавказу.
Небольшой (300 тысяч) и нестарый (240 лет) город может похвастаться интересной архитектурой и множеством историй из жизни знаменитостей. Например, как нелегко было Пушкину, когда он приехал во Владикавказ в 1829 году.
Что мы посмотрим во Владикавказе:
- Лютеранскую кирху – единственное здание города в готическом стиле. Кирха имеет собственную историю, легенды и секреты;
- Суннитскую мечеть – построенную в 1908 году в египетском стиле, необычном для Кавказа. Мечеть стоит на берегу Терека и выглядит так, будто сошла со страницы книжки сказок Востока;
- площадь Штыба, где стоит стилизованная крепость и памятник основателю Владикавказа Дзаугу Багулову. Его именем назван город: осетинское название Владикавказа – Дзауджикау;
- Проспект Мира – центральную улицу Владикавказа, по которой деловито бегают симпатичные трамвайчики самой старой в России трамвайной линии. Вся улица – особняки стиля модерн конца XIX века. До вас по проспекту гуляли поэты, художники, музыканты, революционеры, прославленные герои… Среди них был Михаил Булгаков, чья литературная карьера началась здесь, во Владикавказе. Сейчас на проспекте Мира стоит памятник знаменитому писателю. Рядом с Булгаковым сидит кот. Он тоже памятник.
Обед (входит в стоимость тура).
Возвращение в Пятигорск (ориентировочно в 19:00).
Отъезд. По усмотрению возможны 2 варианта:
- Вылет из аэропорта Владикавказа в республике Северная Осетия после экскурсии (ориентировочное окончание экскурсии в 14:00). Время в пути до аэропорта составит около 40 минут.
- Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой. Ориентировочное время прибытия 18:00-00:00 (все зависит от транспортной загрузки). Рекомендуем бронировать доп. сутки в г. Пятигорске и после тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в стандартных номерах отеля 3* во Владикавказе. Ориентировочные отели: «Планета Люкс», «Амран», «Кадгарон» (или аналогичные).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|2-местное
|61 800
|1-местное
|70 000
|На доп. месте в 2-местном номере
|59 800
Возможно добавление дополнительных суток (гостиницы в Пятигорске). Стоимость может меняться в зависимости от дат заезда.
|Название отеля
|Доп. сутки за номер
|2-х мест. / 1-но мест. /доп. место
|«Южная»**, номер «Стандарт» (без завтрака)
|4500/3400/-
|«Пятигорск»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|6400/4100/-
|«Машук»**, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|6900/5600/2050
|«Интурист»***, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|7500/6650/-
|«Бештау»***, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|8600/7800/-
|«Бугарь»***, номер «Стандарт» (завтрак включён)
|7800/6800/1500
Варианты проживания
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Амран»
Находится во Владикавказе.
В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «люкс» установлена гидромассажная ванна.
При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.
К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются музей истории Владикавказа, Академический русский театр в 1,2 км. Центральный рынок — в 0,7 км. Расстояние до аэропорта — 19,3 км, до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда и ужин во 2-й день
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска и обратно из Пятигорска или Владикавказа
- Входные билеты: экосбор в Дигорском ущелье - 300 руб. купание в термальном источнике - 500 руб. канатная дорога - 2000 руб. /взр., 1200 руб. /дет. (от 6 до 13 лет) музей - 200 руб. /чел. Тропа чудес - 100 руб. /чел
- Экосбор в Дигорском ущелье - 300 руб
- Купание в термальном источнике - 500 руб
- Канатная дорога - 2000 руб. /взр., 1200 руб. /дет. (от 6 до 13 лет)
- Музей - 200 руб. /чел
- Тропа чудес - 100 руб. /чел
- Питание: ужины (кроме второго дня тура во Владикавказе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели (банковские карты для оплаты принимаются не везде).
Где начинается и заканчивается тур?
В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска в 07:30, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура. Встреча у ближайшего отеля от проживания гостей (Интурист, Пятигорск, Бугарь или Бештау) либо вход в Парк Цветник по согласованию.
За день до тура будет создана группа с участниками, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура.
В день отъезда возможны 2 варианта:
- Вылет из аэропорта Владикавказа в республике Северная Осетия после экскурсии (ориентировочное окончание экскурсии в 14:00). Время в пути до аэропорта составит около 40 минут.
- Возвращение в Пятигорск вместе со всей группой. Ориентировочное время прибытия 18:00-00:00 (все зависит от транспортной загрузки). Рекомендуем бронировать доп. сутки в г. Пятигорске и после тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туристская компания оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.