1 день

Выезд в Дигорское ущелье. Каньон Асхинта, водопады и термальный источник

В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска, поэтому рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура.

07:30 Выезд из Пятигорска в Дигорское ущелье.

Северная Осетия-Алания – республика, у которой свой собственный, неповторимый облик. Своеобразие региона сформировано древней историей и богатым культурным наследием. Но Дигория даже в пределах Осетии – отдельный мир, или, как говорят учёные, «историко-географическая область».

«Ворота Дигории» – каньон Асхинта, узкая щель, которую пропилила в Скалистом хребте река Урух. Ширина каньона 30 м, а глубина около 100. Асхинта – часть Дигорской теснины, куда не проникают лучи солнца.

Чёртов мост раньше вёл в горное селение, которое уже заброшено. Сейчас Чёртов мост ведёт к интересным фотографиям и размышлениям о непростой жизни горцев в неприступных ущельях.

Водопад «Три сестры» – народное название Таймазинских водопадов, которые вытекают из-под ледника Таймази.

Таймазинские водопады сравнительно легко доступны и зрелищны в любую погоду и в любое время года. Особенно интересно они выглядят в пасмурные дни, когда облака обнимают горные вершины. Тогда кажется, что тонкие серебряные ленты воды льются с неба.

Обед в кафе (входит в стоимость тура).

Переезд в село Верхний Бирагзанг.

Наше путешествие завершится погружением в природный термальный источник Верхнего Бирагзанга. Это не просто бассейн с горячей водой — это встреча с силой самой Земли.

Вода, нагретая глубоким подземным теплом и обогащенная природными минералами, подарит вам глубокое расслабление, мягко снимет мышечное напряжение и усталость после дороги.

Тепло расширит сосуды, улучшив кровообращение, а легкое гидростатическое давление подарит ощущение невесомости и отдыха суставам.

Курсовое применение таких ванн под наблюдением врача способствует оздоровлению кожи, опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

Помните, что термальные воды — это мощный природный ресурс для восстановления и профилактики, а полноценное лечение всегда требует консультации со специалистом.

Погрузитесь в живительную теплоту источника, чтобы завершить день в состоянии глубокой релаксации и гармонии с природой.

Переезд во Владикавказ.

Заселение в отель г. Владикавказ.

Свободное время.

Дополнительные расходы:

эко сбор — 300 руб. с человека;

купание в термальном источнике — 500 руб. с человека;

ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160