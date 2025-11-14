Мои заказы

Осетия и Ингушетия: нас не догонят. Комбинированный джип-тур на 4 дня

Впереди — величественные горы, в машине — весёлая компания, а опытный водитель проложит путь к местам, от которых захватит дух. С драйвом и ветром в волосах, под звук мотора, домчимся
до главных мест республик.

Мы отправимся на исчерпывающую экскурсию по Владикавказу, чтобы проникнуться атмосферой старинных зданий и купеческих домов. А следующие три дня будут посвящены исследованию ущелий и руин древних городов. Заезды ежедневно на 4 дня круглый год. В первый день тура — экскурсия, в три других — джип-маршруты на выбор.

Осетия и Ингушетия: нас не догонят. Комбинированный джип-тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осетия и Ингушетия: нас не догонят. Комбинированный джип-тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осетия и Ингушетия: нас не догонят. Комбинированный джип-тур на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
14
мар20
мар26
мар1
апр7
апр13
апр19
апр

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу

Заселение в отели до 14:00.

15:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

Экскурсия начинается в 15:00 от ресторана «Премьер» ул. Пашковского №1. Добираться до места начала самостоятельно.

В программе: Осетинская церковь, аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, Армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть, центр развития народных художественных промыслов, исторический центр Владикавказа.

19:00Окончание экскурсии и возвращение в отель. Ужин самостоятельно.

Прибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Экскурсия по Владикавказу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Маршрут №1: Три ущелья + Мидаграбинские водопады

Выезд от гостиницы в 09:00.

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгисская наскальная крепость;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Цмити;
  • башня Курта и Тага;
  • Какадурский перевал;
  • арт-объект осетинская буква «æ»;
  • Гизельдонское ущелье;
  • Мидаграбинский водопад;
  • Зеркальное озеро и арт-объект «Акинак»;
  • Даргавский некрополь;
  • с. Кармадон — Геналдонское ущелье;
  • мемориал погибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.

Возвращение во Владикавказ в 18:00.

Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.

Маршрут №1: Три ущелья + Мидаграбинские водопадыМаршрут №1: Три ущелья + Мидаграбинские водопадыМаршрут №1: Три ущелья + Мидаграбинские водопадыМаршрут №1: Три ущелья + Мидаграбинские водопады
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Маршрут №2: Дигория + Кионский массив

Выезд от гостиницы в 09:00.

  • Ирафский район;
  • каньон Ахсинта — Чертов мост;
  • бронзовый всадник;
  • Ханаз — замок Фрегат;
  • Задалески Нана;
  • Уаллагком — высокогорное ущелье;
  • с. Мацута — арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
  • арт-объект «Хишн Фандыр»;
  • башня Абисаловых;
  • с. Фаснал — смотровая площадка;
  • с. Галиат — средневековый горный фортификационный башенный комплекс;
  • переезд вдоль Кионского массива — гора УрсХох;
  • смотровые площадки (лавочка);
  • арт-объект «Танец с кинжалами»;
  • с. Садон;
  • выезд в Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи».

Возвращение во Владикавказ в 18:00. Возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, оплата на месте самостоятельная.

Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.

Маршрут №2: Дигория + Кионский массивМаршрут №2: Дигория + Кионский массивМаршрут №2: Дигория + Кионский массивМаршрут №2: Дигория + Кионский массив
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Маршрут №3: Унальская котловина + треккинг к наскальной крепости

Выезд от гостиницы в 09:00.

  • Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
  • Нузальская часовня;
  • с. Верхний Унал;
  • переезд в Унальскую котловину;
  • с. Цамад — останки семиярусной башни Черчесовых;
  • с. Дагом — Дагомский Мадзинад и скала «Куыдзы паран»;
  • некрополь с. Дагом;
  • с. Донисар — высокогорная башня Хестановых;
  • с. Урсдон — Урсдонская наскальная крепость;
  • пеший маршрут/подъем к наскальной крепости (по желанию);
  • с. Зинцар.

Возвращение во Владикавказ в 18:00. Возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, оплата на месте самостоятельная.

Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.

Маршрут №3: Унальская котловина + треккинг к наскальной крепостиМаршрут №3: Унальская котловина + треккинг к наскальной крепостиМаршрут №3: Унальская котловина + треккинг к наскальной крепостиМаршрут №3: Унальская котловина + треккинг к наскальной крепости
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Маршрут №4: Алагирское и Мамисонское ущелья

Выезд от гостиницы в 09:00.

  • знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
  • Нузальская часовня;
  • с. Бурон — арт-объект «Рог изобилия» и «Дерево жизни»;
  • с. Верхний Зарамаг — Зарамагское водохранилище;
  • переезд в Мамисонское ущелье;
  • с. Тиб — башня Боциевых;
  • целебные источники;
  • с. Лисри — город красноречивых камней;
  • с. Згил — нарзанный источник;
  • курорт «Мамисон»:
    • канатная дорога (подъем на высоту 3000 м. н.у. м., оплата самостоятельная);
    • смотровая площадка;
    • прогулка по территории.

Возвращение во Владикавказ в 18:00. Возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, оплата на месте самостоятельная.

Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.

Маршрут №4: Алагирское и Мамисонское ущельяМаршрут №4: Алагирское и Мамисонское ущельяМаршрут №4: Алагирское и Мамисонское ущельяМаршрут №4: Алагирское и Мамисонское ущелья
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Маршрут №5: Алагирское/Цейское ущелье

Выезд от гостиницы в 09:00.

  • знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
  • Нузальская часовня;
  • с. Бурон — арт-объект «Рог изобилия» и «Дерево жизни»;
  • с. Верхний Зарамаг — Зарамагское водохранилище;
  • переезд в Цейское ущелье (остановка на смотровой площадке);
  • горнолыжный курорт «Цей»: подъем на канатной дороге к Сказскому леднику (оплата самостоятельная по желанию);
  • пешая часть/экотропа к древним святилищам Северной Осетии.

Возвращение во Владикавказ в 18:00. Возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, оплата на месте самостоятельная.

Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.

Маршрут №5: Алагирское/Цейское ущельеМаршрут №5: Алагирское/Цейское ущельеМаршрут №5: Алагирское/Цейское ущельеМаршрут №5: Алагирское/Цейское ущелье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Маршрут №6: Дигория + водопад Три сестры

Выезд от гостиницы в 09:00.

  • Ирафский район;
  • каньон Ахсинта — Чертов мост;
  • Бронзовый всадник;
  • Ханаз — замок Фрегат;
  • Задалески Нана;
  • Уаллагком — высокогорное ущелье;
  • с. Мацута — арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
  • с. Стур Дигора — средневековые сырты;
  • с. Куссу;
  • пешая тропа к водопадам «Три Сестры» и/или к водопаду «Галдоридон» на выбор по желанию.

Возвращение во Владикавказ в 18:00.

Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.

Маршрут №6: Дигория + водопад Три сестрыМаршрут №6: Дигория + водопад Три сестрыМаршрут №6: Дигория + водопад Три сестрыМаршрут №6: Дигория + водопад Три сестры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Маршрут №7: Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопад

Выезд от гостиницы в 09:00.

  • Дарьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье (Горная Ингушетия);
  • башня Цуровых;
  • с. Эрзи — башенный комплекс;
  • пешая экотропа на Ляжгинский водопад;
  • смотровая площадка на перевале Цей-Лоам;
  • с. Эгикал — средневековый фортификационный башенный комплекс;
  • Ассинское ущелье/Таргим;
  • переезд в экозону;
  • храм Тхаба-Ерды;
  • башенный комплекс Вовнушки.

Возвращение во Владикавказ в 18:00.

Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).

Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Маршрут №7: Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопадМаршрут №7: Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопадМаршрут №7: Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопадМаршрут №7: Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Twin*Double*DBL+CH***Tripl***Sngl**Завтрак
Владикавказ 4* 114 165114 165121 500121 500111 600Шведский стол/Меню
Планета Люкс 3* 98 07098 070103 560104 28094 410Шведский стол
Кадгарон 3* 96 96098 880102 450102 45089 640Шведский стол/Меню
Камелия 3* 91 47091 47094 77095 13088 185Меню

*Цена указана за двух человек при двухместном размещении

**Цена за человека при одноместном размещении

***Цена за трех человек при трехместном размещении

Варианты проживания

Владикавказ

3 ночи

Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и вершины горных хребтов. Рядом парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате «шведский стол». Также есть лобби-бар с различными напитками и закусками.

Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кадгарон

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа 10 минут ходьбы.

Номера в отеле располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар.

В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Планета Люкс

3 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Ж/д вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Камелия

3 ночи

Отель расположен во Владикавказе. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Работают бар и ресторан европейской кухни. Круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

КамелияКамелияКамелияКамелия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
  • Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными водителями-экспедиторами на внедорожниках
  • Питание: завтраки в отелях по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и от ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
  • Оплата билетов в местах посещения самостоятельно по желанию: купание в термальном источникеподъем на канатной дороге к Сказскому ледникуподъем на канатной дороге в Мамисонском ущелье
  • Купание в термальном источнике
  • Подъем на канатной дороге к Сказскому леднику
  • Подъем на канатной дороге в Мамисонском ущелье
  • Питание: ужиныобеды на маршруте, по согласованию с водителем можно остановиться у любой точки питания
  • Ужины
  • Обеды на маршруте, по согласованию с водителем можно остановиться у любой точки питания
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь.

Для джип-маршрутов желательна треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда — возможны пешие маршруты.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать информацию для участников?

Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности).

В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Какие рестораны посоветуете?
  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек — 900 руб.
На чем мы будем передвигаться?

Программа осуществляется на специализированных внедорожниках с усиленной трансмиссией.

Водители — экспедиторы, гиды экскурсоводы.

В одной машине может находиться не более 3-4 чел.

Транспортные средства снабжены необходимым снаряжением, аптечкой, туристическим набором для приготовления чая/кофе, средствами защиты от насекомых, дождевиками, водой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

