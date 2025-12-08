1 день

Прибытие. Экскурсия «Булгаков. Начало!»

Трансфер от аэропорта и/или ж/д вокзала заказывается отдельно при бронировании тура.

Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Заселение в отель до 14:00.

С 14:30-15:00 трансфер из отелей Владикавказа к точке сбора в ресторан «Премьер» — где состоится обед.

16:00 Экскурсионная программа «Булгаков. Начало!».

Владикавказ — город, который меняет судьбы и раскрывает творческий потенциал людей, оказывающихся в нем.

Одной из таких ярких исторических личностей стал Михаил Афанасьевич Булгаков, который оказался во Владикавказе в качестве врача, сопровождающего эшелон с раненными белогвардейцами.

Мы прогуляемся по Владикавказу маршрутами Михаила Афанасьевича Булгакова, посетим места, которые перенеслись на страницы его произведений и величайших романов.

Дом, в котором жил Булгаков, подотдел искусств и лестница, которая помнит его шаги.

Бульвар с трамваем и аллеей лип, на котором могла произойти встреча Воланда с Берлиозом и Бездомным.

Парк, куда неведомая сила перенесла Степу Лиходеева, и многое другое.

Мы окунемся в Булгаковскую мистику и увидим личные вещи Михаила Афанасьевича, подаренные ему коллегами.

Далее трансфер по отелям Владикавказа.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», трансфер из отелей и обратно.

19:00 Возвращение в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160