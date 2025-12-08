Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия «Булгаков. Начало!»
Трансфер от аэропорта и/или ж/д вокзала заказывается отдельно при бронировании тура.
Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Заселение в отель до 14:00.
С 14:30-15:00 трансфер из отелей Владикавказа к точке сбора в ресторан «Премьер» — где состоится обед.
16:00 Экскурсионная программа «Булгаков. Начало!».
Владикавказ — город, который меняет судьбы и раскрывает творческий потенциал людей, оказывающихся в нем.
Одной из таких ярких исторических личностей стал Михаил Афанасьевич Булгаков, который оказался во Владикавказе в качестве врача, сопровождающего эшелон с раненными белогвардейцами.
Мы прогуляемся по Владикавказу маршрутами Михаила Афанасьевича Булгакова, посетим места, которые перенеслись на страницы его произведений и величайших романов.
Дом, в котором жил Булгаков, подотдел искусств и лестница, которая помнит его шаги.
Бульвар с трамваем и аллеей лип, на котором могла произойти встреча Воланда с Берлиозом и Бездомным.
Парк, куда неведомая сила перенесла Степу Лиходеева, и многое другое.
Мы окунемся в Булгаковскую мистику и увидим личные вещи Михаила Афанасьевича, подаренные ему коллегами.
Далее трансфер по отелям Владикавказа.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», трансфер из отелей и обратно.
19:00 Возвращение в отель.
Экскурсия на внедорожниках «6 ущелий Северной Осетии»
В 09:00 после завтрака сбор в холле отелей, короткий инструктаж.
После все распределяемся по внедорожникам (посадка 3-4 чел. в один внедорожник).
Мы отправляемся в увлекательную поездку на внедорожниках по нетуристическим местам Северной Осетии, с переездами через перевалы и набором высот до 2 000 м. н.у. м.
Обед включен в программу и состоится высоко в горах в с. Галиат — в этнодоме у местного жителя.
В программе: Ирафский район, Дигорское ущелье, Задалески Нана, с. Мацута — стрелы Нарта Сослана, каньон Ахсинта, арт-объект «Хишн Фандыр», башня Абисаловых, Бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики, с. Комунта, с. Фаснал — смотровые площадки, с. Галиат — архитектурный башенный комплекс в высокогорном ущелье, переезд через перевал вдоль Кионского массива и вершины горы «Урс Хох» (в переводе Белая гора), смотровые площадки и фотозоны, с. Згид — арт объект «Танец с кинжалами» (знаменитый арт объект, который находится высоко в горах и далеко не каждому туристу суждено его лицезреть), с. Садон — печальная история схода селевых потоков.
Выезд в Алагирское ущелье, Унальская котловина, сероводородные источники с. Тамиск, знаменитая наскальная конная статуя Святого Уастырджи.
Возвращение во Владикавказ, трансфер по отелям.
В стоимость экскурсии включено: внедорожник (посадка 3-4 чел. в машину — водитель-экспедитор, гид экскурсовод, обед в этнодоме.
Ужин — самостоятельно.
Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»
В 09:00 после завтрака Вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе с нашим гидом в увлекательную и самую популярную экскурсионную программу в Северной Осетии с обедом в горном ресторане «Долина Солнца».
В программе: Куртатинское ущелье, с. Цмити — горный башенный архитектурный комплекс, Дзивгиская наскальная крепость, Кадаргаванский каньон, Аланский-Успенский мужской монастырь, источник «Хилаг», башня Курта и Тага.
Переезд через Какадурский перевал в Гизельдонское ущелье, арт-объект осетинская буква «А», зиплайн — будет возможность покататься на роллере и/или на мега качелях, Даргавский некрополь — музей под открытым небом, переезд в Геналдонское ущелье, с. Кармадон — смотровая площадка на вершину г. Казбек.
Остановка у мемориала памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.
17:40 Вы прибудете в отель, где у Вас будет время переодеться.
18:30-18:50 Трансфер по отелям Владикавказа.
19:00 Вы приедете в ресторан «Кавказ Hall», где состоится этно-гастрономическая программа «Аланский вечер».
В программе выступление народных артистов, вокально-инструментальных коллективов, танцевальных коллективов, ведущий, ди-джей и обильное кавказское застолье (алкоголь включен).
22:30 Трансфер по отелям Владикавказа.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».
Прибытие в отель около 23:00.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт/ ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|стандарт
|123 465
|123 465
|78 750
|172 950
|169 000
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|стандарт
|106 260
|108 180
|56 790
|153 900
|150 000
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|107 370
|107 370
|61 560
|155 730
|152 000
|по запросу
|Шведский стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия отель 3*
|стандарт
|100 770
|100 770
|55 335
|146 220
|142 000
|по запросу
|Шведский стол
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Кадгарон
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
«Парк Отель Владикавказ» (бывший DoubleTree by Hilton 4*)
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Камелия
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание по программе (завтраки в отеле и обеды по программе тура)
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
- Экологические сборы на маршрутах
- Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
- Питание, не указанное в программе
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кроссовки/удобная обувь;
- зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок ссылка.
Нужно ли брать с собой деньги?
Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.