Осетия! Я буду там. Активный тур

Очарование Северной Осетии со вкусом кавказской кухни! Экскурсионный тур с элементами джипинга: мы пообедаем в этнодоме у местного жителя, окунемся в булгаковскую мистику, гуляя по гостеприимному Владикавказу, отведаем самые вкусные кавказские блюда и поднимемся на внедорожниках к знаменитому арт-объекту, который находится высоко в горах.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия «Булгаков. Начало!»

Трансфер от аэропорта и/или ж/д вокзала заказывается отдельно при бронировании тура.

Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Заселение в отель до 14:00.

С 14:30-15:00 трансфер из отелей Владикавказа к точке сбора в ресторан «Премьер» — где состоится обед.

16:00 Экскурсионная программа «Булгаков. Начало!».

Владикавказ — город, который меняет судьбы и раскрывает творческий потенциал людей, оказывающихся в нем.

Одной из таких ярких исторических личностей стал Михаил Афанасьевич Булгаков, который оказался во Владикавказе в качестве врача, сопровождающего эшелон с раненными белогвардейцами.

Мы прогуляемся по Владикавказу маршрутами Михаила Афанасьевича Булгакова, посетим места, которые перенеслись на страницы его произведений и величайших романов.

Дом, в котором жил Булгаков, подотдел искусств и лестница, которая помнит его шаги.

Бульвар с трамваем и аллеей лип, на котором могла произойти встреча Воланда с Берлиозом и Бездомным.

Парк, куда неведомая сила перенесла Степу Лиходеева, и многое другое.

Мы окунемся в Булгаковскую мистику и увидим личные вещи Михаила Афанасьевича, подаренные ему коллегами.

Далее трансфер по отелям Владикавказа.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер», трансфер из отелей и обратно.

19:00 Возвращение в отель.

2 день

Экскурсия на внедорожниках «6 ущелий Северной Осетии»

В 09:00 после завтрака сбор в холле отелей, короткий инструктаж.

После все распределяемся по внедорожникам (посадка 3-4 чел. в один внедорожник).

Мы отправляемся в увлекательную поездку на внедорожниках по нетуристическим местам Северной Осетии, с переездами через перевалы и набором высот до 2 000 м. н.у. м.

Обед включен в программу и состоится высоко в горах в с. Галиат — в этнодоме у местного жителя.

В программе: Ирафский район, Дигорское ущелье, Задалески Нана, с. Мацута — стрелы Нарта Сослана, каньон Ахсинта, арт-объект «Хишн Фандыр», башня Абисаловых, Бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики, с. Комунта, с. Фаснал — смотровые площадки, с. Галиат — архитектурный башенный комплекс в высокогорном ущелье, переезд через перевал вдоль Кионского массива и вершины горы «Урс Хох» (в переводе Белая гора), смотровые площадки и фотозоны, с. Згид — арт объект «Танец с кинжалами» (знаменитый арт объект, который находится высоко в горах и далеко не каждому туристу суждено его лицезреть), с. Садон — печальная история схода селевых потоков.

Выезд в Алагирское ущелье, Унальская котловина, сероводородные источники с. Тамиск, знаменитая наскальная конная статуя Святого Уастырджи.

Возвращение во Владикавказ, трансфер по отелям.

В стоимость экскурсии включено: внедорожник (посадка 3-4 чел. в машину — водитель-экспедитор, гид экскурсовод, обед в этнодоме.

Ужин — самостоятельно.

3 день

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»

В 09:00 после завтрака Вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе с нашим гидом в увлекательную и самую популярную экскурсионную программу в Северной Осетии с обедом в горном ресторане «Долина Солнца».

В программе: Куртатинское ущелье, с. Цмити — горный башенный архитектурный комплекс, Дзивгиская наскальная крепость, Кадаргаванский каньон, Аланский-Успенский мужской монастырь, источник «Хилаг», башня Курта и Тага.

Переезд через Какадурский перевал в Гизельдонское ущелье, арт-объект осетинская буква «А», зиплайн — будет возможность покататься на роллере и/или на мега качелях, Даргавский некрополь — музей под открытым небом, переезд в Геналдонское ущелье, с. Кармадон — смотровая площадка на вершину г. Казбек.

Остановка у мемориала памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.

17:40 Вы прибудете в отель, где у Вас будет время переодеться.

18:30-18:50 Трансфер по отелям Владикавказа.

19:00 Вы приедете в ресторан «Кавказ Hall», где состоится этно-гастрономическая программа «Аланский вечер».

В программе выступление народных артистов, вокально-инструментальных коллективов, танцевальных коллективов, ведущий, ди-джей и обильное кавказское застолье (алкоголь включен).

22:30 Трансфер по отелям Владикавказа.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».

Прибытие в отель около 23:00.

4 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт/ ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

QuadBreakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*стандарт123 465123 46578 750172 950169 000по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*стандарт106 260108 18056 790153 900150 000по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт107 370107 37061 560155 730152 000по запросуШведский стол
DoubleTree by Hilton 4*стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия отель 3*стандарт100 770100 77055 335146 220142 000по запросуШведский стол

Варианты проживания

Владикавказ

3 ночи

Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Кадгарон

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

«Парк Отель Владикавказ» (бывший DoubleTree by Hilton 4*)

3 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.

Камелия

3 ночи

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание по программе (завтраки в отеле и обеды по программе тура)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
  • Экологические сборы на маршрутах
  • Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
  • Питание, не указанное в программе
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кроссовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок ссылка.

Нужно ли брать с собой деньги?

Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

