Мы побываем в сёлах-призраках, прокатимся по крутым серпантинам, посетим «Город мёртвых» и сфотографируем старинные фамильные башни.
Искупаемся в горячих термальных источниках,
Описание тура
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. В 2-местных стандартных номерах отеля «Владикавказ» 3*, «Олимп Плаза» 3*, «Планета Люкс» 3*, «Империал» 3*. Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату. Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. Завтраки в отеле. Обеды в кафе, в формате пикника или в доме осетинской семьи.
Программа тура по дням
Кахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некрополь
Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж. -д. вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.
Даргавс и Кармадон. Насытившись вкусным обедом, отправляемся заряжаться адреналином и красотой: размещаемся в джипах и мчим в Кармадонское ущелье. Увидим последствия схода ледника Колка. Посетим «Город мёртвых» — даргавский некрополь, знакомый многим по фотографиям Осетии. Здесь сохранилось около ста традиционных склепов, в которых можно увидеть остатки одежды и предметы быта.
Горные перевалы. Готовьтесь к ярким эмоциям: посмотрим на извилистую дорогу над пропастью и крутые склоны Кахтисарского перевала! Здесь же полюбуемся рисунками современных художников на скалах.
Возвращаемся во Владикавказ и размещаемся в гостиницах города.
Живописная Дигория и посёлки-призраки
Сегодня будет насыщенный день: побываем в посёлках Згид и Садон и в живописной местности под названием Дигория.
Садон. Начнём путешествие с Алагирского ущелья, а оттуда переедем в посёлок-призрак Садон. В 2002 году этот горняцкое поселение было почти полностью разрушено сошедшими с гор селевыми потоками. Жителей переселили, посёлок остался заброшен. Сегодня Садон представляет собой сюрреалистическое зрелище: нетронутые стихией здания соседствуют с полными руинами.
Посёлок Згид. Посетим Верхний Згид. Это самое высокогорное село Северной Осетии, оно находится на высоте 2047 м над уровнем моря. Когда-то жилой шахтёрский посёлок, сейчас это забытое место. Здесь установлен арт-объект «Танец с кинжалами» — одна из инсталляций проекта «Десять символов Северной Осетии».
Дигорское ущелье. Через перевал Саварофцаг (2531 м) переедем из Алагирского ущелья в Дигорское, где вы рассмотрите старинные святилища и склепы, средневековые оборонительные комплексы, узнаете об осетинских традициях, эпосе и культуре.
По дороге в Уаллагкоме посетим село Галиат, пообедаем в доме осетинской семьи.
Далее направимся к смотровой площадке в селении Камунта, в селении Мацута увидим склеп Нарта Сослана, одного из главных героев нартского эпоса, сфотографируем арт-объекты «Стрелы Нарта Сослана» и «Хъисын фæндыр» и побываем в селе Фаснал с развалинами бельгийской фабрики.
На обратном пути во Владикавказ проедем каньон Ахсинта и Ахсинти хед (Чёртов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на 70-метровой глубине.
Куртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источниках
Центр горной Осетии. После завтрака снова отправимся на джипах в захватывающую поездку. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.
Посетим самую высокогорную обитель на территории России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.
Непременно посидим на «лавочке счастья» у обрыва и полюбуемся завораживающей панорамой перевала, пофотографируем виды со смотровой площадки (подняться к лавочке сможем строго при хорошей погоде!). После спустимся по Архонскому перевалу и проедем Унальскую котловину «Солнечные долины».
Пикник, памятник Уастырджи и термальный источник. На одной из живописных полян устроим пикник с шашлыками и снова двинемся в путь. Вы увидите старинную Урсдонскую крепость Уаллагкау, бывшую резиденцию царя осетин Ос-Багатара. Нависшая над посёлком Урсдон, с дороги она едва различима, однако многие сооружения сохранились: остатки крепости, отдельные боевые и жилые башни, святилища. Обязательно остановимся возле монумента Уастырджи — впечатляющего конного памятника в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы.
Завершим день в Бирагзанге купанием в горячих источниках. Не забудьте купальники и плавки.
Экскурсия по Владикавказу
Завтракаем, выселяемся из номеров. Сегодня познакомимся со столицей Северной Осетии, отправившись на пешеходную обзорную экскурсию. Город богат достопримечательностями, большинство из которых найдём в старой его части. Многие известные писатели гостили во Владикавказе: А. П. Чехов и М. А. Булгаков, — увидим посвящённые им памятники и кафешки, названные в их честь. Полюбуемся старинными зданиями и бывшими купеческими домами с необычными окнами и фигурными балконами.
Трансфер в аэропорт к рейсам, вылетающим после 19:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 4 завтрака, 4 обеда
- Транспортное сопровождение на маршруте (джипы)
- Услуги гида-водителя
- Проживание в 2-местных стандартных номерах отеля "Владикавказ", "Олимп Плаза", "Планета Люкс", "Империал" (стоимость тура дана за 1 человека при 2-местном размещении)
Что не входит в цену
- Авиабилеты или ж. - д. билеты до Владикавказа
- Ужины
- Входные билеты в объекты посещения - около 1000 руб
- Проживание в 1-местном номере - цена по запросу, подселения нет
- Размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz - цена по запросу
- Личные расходы