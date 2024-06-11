Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж. -д. вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.

Даргавс и Кармадон. Насытившись вкусным обедом, отправляемся заряжаться адреналином и красотой: размещаемся в джипах и мчим в Кармадонское ущелье. Увидим последствия схода ледника Колка. Посетим «Город мёртвых» — даргавский некрополь, знакомый многим по фотографиям Осетии. Здесь сохранилось около ста традиционных склепов, в которых можно увидеть остатки одежды и предметы быта.

Горные перевалы. Готовьтесь к ярким эмоциям: посмотрим на извилистую дорогу над пропастью и крутые склоны Кахтисарского перевала! Здесь же полюбуемся рисунками современных художников на скалах.

Возвращаемся во Владикавказ и размещаемся в гостиницах города.