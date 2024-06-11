Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом

Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Это приключение запомнится вам горными панорамами, острыми ощущениями и культурными открытиями.

Мы побываем в сёлах-призраках, прокатимся по крутым серпантинам, посетим «Город мёртвых» и сфотографируем старинные фамильные башни.

Искупаемся в горячих термальных источниках,
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представим себя местными жителями за обедом в доме осетинской семьи.

Познакомимся с объектами современного искусства, вписанными в окружающую природу, и рассмотрим архитектурные решения и достопримечательности Владикавказа.

Обратите внимание: мы оставляем за собой право менять маршрут при неблагоприятных погодных условиях.

Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. В 2-местных стандартных номерах отеля «Владикавказ» 3*, «Олимп Плаза» 3*, «Планета Люкс» 3*, «Империал» 3*. Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату. Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.

Питание. Завтраки в отеле. Обеды в кафе, в формате пикника или в доме осетинской семьи.

Программа тура по дням

1 день

Кахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некрополь

Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж. -д. вокзале Владикавказа и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.

Даргавс и Кармадон. Насытившись вкусным обедом, отправляемся заряжаться адреналином и красотой: размещаемся в джипах и мчим в Кармадонское ущелье. Увидим последствия схода ледника Колка. Посетим «Город мёртвых» — даргавский некрополь, знакомый многим по фотографиям Осетии. Здесь сохранилось около ста традиционных склепов, в которых можно увидеть остатки одежды и предметы быта.

Горные перевалы. Готовьтесь к ярким эмоциям: посмотрим на извилистую дорогу над пропастью и крутые склоны Кахтисарского перевала! Здесь же полюбуемся рисунками современных художников на скалах.

Возвращаемся во Владикавказ и размещаемся в гостиницах города.

Кахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некропольКахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некропольКахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некропольКахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некропольКахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некропольКахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некропольКахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некропольКахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некропольКахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некропольКахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некропольКахтисарский перевал, Кармадонское ущелье и даргавский некрополь
2 день

Живописная Дигория и посёлки-призраки

Сегодня будет насыщенный день: побываем в посёлках Згид и Садон и в живописной местности под названием Дигория.

Садон. Начнём путешествие с Алагирского ущелья, а оттуда переедем в посёлок-призрак Садон. В 2002 году этот горняцкое поселение было почти полностью разрушено сошедшими с гор селевыми потоками. Жителей переселили, посёлок остался заброшен. Сегодня Садон представляет собой сюрреалистическое зрелище: нетронутые стихией здания соседствуют с полными руинами.

Посёлок Згид. Посетим Верхний Згид. Это самое высокогорное село Северной Осетии, оно находится на высоте 2047 м над уровнем моря. Когда-то жилой шахтёрский посёлок, сейчас это забытое место. Здесь установлен арт-объект «Танец с кинжалами» — одна из инсталляций проекта «Десять символов Северной Осетии».

Дигорское ущелье. Через перевал Саварофцаг (2531 м) переедем из Алагирского ущелья в Дигорское, где вы рассмотрите старинные святилища и склепы, средневековые оборонительные комплексы, узнаете об осетинских традициях, эпосе и культуре.
По дороге в Уаллагкоме посетим село Галиат, пообедаем в доме осетинской семьи.
Далее направимся к смотровой площадке в селении Камунта, в селении Мацута увидим склеп Нарта Сослана, одного из главных героев нартского эпоса, сфотографируем арт-объекты «Стрелы Нарта Сослана» и «Хъисын фæндыр» и побываем в селе Фаснал с развалинами бельгийской фабрики.

На обратном пути во Владикавказ проедем каньон Ахсинта и Ахсинти хед (Чёртов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на 70-метровой глубине.

Живописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призракиЖивописная Дигория и посёлки-призраки
3 день

Куртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источниках

Центр горной Осетии. После завтрака снова отправимся на джипах в захватывающую поездку. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.
Посетим самую высокогорную обитель на территории России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.

Непременно посидим на «лавочке счастья» у обрыва и полюбуемся завораживающей панорамой перевала, пофотографируем виды со смотровой площадки (подняться к лавочке сможем строго при хорошей погоде!). После спустимся по Архонскому перевалу и проедем Унальскую котловину «Солнечные долины».

Пикник, памятник Уастырджи и термальный источник. На одной из живописных полян устроим пикник с шашлыками и снова двинемся в путь. Вы увидите старинную Урсдонскую крепость Уаллагкау, бывшую резиденцию царя осетин Ос-Багатара. Нависшая над посёлком Урсдон, с дороги она едва различима, однако многие сооружения сохранились: остатки крепости, отдельные боевые и жилые башни, святилища. Обязательно остановимся возле монумента Уастырджи — впечатляющего конного памятника в виде всадника, выпрыгивающего прямо из скалы.

Завершим день в Бирагзанге купанием в горячих источниках. Не забудьте купальники и плавки.

Куртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источникахКуртатинское ущелье, пикник и купание в термальных источниках
4 день

Экскурсия по Владикавказу

Завтракаем, выселяемся из номеров. Сегодня познакомимся со столицей Северной Осетии, отправившись на пешеходную обзорную экскурсию. Город богат достопримечательностями, большинство из которых найдём в старой его части. Многие известные писатели гостили во Владикавказе: А. П. Чехов и М. А. Булгаков, — увидим посвящённые им памятники и кафешки, названные в их честь. Полюбуемся старинными зданиями и бывшими купеческими домами с необычными окнами и фигурными балконами.

Трансфер в аэропорт к рейсам, вылетающим после 19:00.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 4 завтрака, 4 обеда
  • Транспортное сопровождение на маршруте (джипы)
  • Услуги гида-водителя
  • Проживание в 2-местных стандартных номерах отеля "Владикавказ", "Олимп Плаза", "Планета Люкс", "Империал" (стоимость тура дана за 1 человека при 2-местном размещении)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или ж. - д. билеты до Владикавказа
  • Ужины
  • Входные билеты в объекты посещения - около 1000 руб
  • Проживание в 1-местном номере - цена по запросу, подселения нет
  • Размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz - цена по запросу
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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