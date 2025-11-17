Мои заказы

Вставай на лыжи в Осетии: экскурсии и горные лыжи

Вставай на лыжи в Осетии
Встречаем горнолыжный сезон в Северной Осетии на курортах Мамисон и Цей.

Мы познакомимся с горнолыжным курортом Мамисон — самым молодым горнолыжным курортом России, открытым в марте 2025 и Цеем — одним
читать дальше

из старейших горнолыжных курортов КавказаТакже мы отправимся в захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд», где нас ждут загадочные средневековые башенные комплексы. Заглянем в историческое прошлое Осетии-Алании и совершим погружение в культуру и традиции региона.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ, подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Прогулка по историческому центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

Поужинаем в гостинице или в любом из многочисленных кафе и ресторанах города (доп. плата).

Знакомимся и проходим инструктаж по правилам безопасности, получаем информацию о курортах Мамисон и Цей, планируем предстоящий отдых.

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Большое путешествие в историческое прошлое Осетии-Алании, знакомство с культурой и традициями.

Осетия или Алания — край, где царит дух свободы, где вершины до небес чередуются с живописными ущельями, где с объятиями встречают гостей, где можно быть не просто туристом, а путешественником и исследователем!

Начало 08:30, экскурсия на полный день.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (доп. плата).

Куртатинское ущелье—Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

16:30 Прибытие во Владикавказ.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.

Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Путешествие в горную Ингушетию

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы — выдающиеся образцы каменного зодчества.

Начало 09:00, экскурсия на полный день.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (доп. плата).

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.

Продолжительность 8 часов, 180 км.

Путешествие в горную ИнгушетиюПутешествие в горную ИнгушетиюПутешествие в горную ИнгушетиюПутешествие в горную Ингушетию
4 день

Горнолыжный курорт «Мамисон»

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные курорты Мамисон и Цей.

Неповторимое Цейское ущелье — красивейший уголок Кавказа и величественный Мамисон.

День будет насыщен впечатлениями: высокие горы, красочные ущелья, ледники, водопады и знаковые места притяжения древней истории Осетии.

Двигаясь по военно-осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает могучая скульптурная композиция.

Святилище и наскальный монумент Уастырджи, который является одним из главных героев народного Нартского эпоса и божественным покровителем Осетии.

10:00 Прибываем и начинаем знакомимся с горнолыжным курортом Мамисон.

В труднодоступное ущелье с открытием курорта пришла вторая жизнь.

Среди руин родовых башен и храмов горный курорт словно призван объединить историю и современность, вековые традиции и спорт.

Сейчас Мамисон — самый молодой горнолыжный курорт России, официально был открыт в марте 2025.

Уже построено 8 трасс общей протяжённостью 14 километров.

Сам курорт начинается с 2025 м над уровнем моря от станции Калак, а наивысшая освоенная точка на сегодня с использованием подъемников расположена на высоте 2950 м, станции Зарамаг 1 и 2.

Ожидается, что со временем верхняя станция будет располагаться на высоте более 4000 м.

Инструкторы помогут подобрать снаряжение, получаем ски-пассы и начинаем раскатывать на лыжах и сноубордах трассы в зависимости от уровня подготовки.

Новички смогут воспользоваться услугами инструкторов на «зеленой» трассе, опытные райдеры сразу начнут с более сложных.

Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона.

16:30 Сбор группы.

Поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.

Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).

Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00

Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.

Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.

Горнолыжный курорт «Мамисон»Горнолыжный курорт «Мамисон»Горнолыжный курорт «Мамисон»Горнолыжный курорт «Мамисон»
5 день

Горнолыжный курорт «Цей»

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные курорты Мамисон и Цей.

Продолжим раскатывать уже знакомые трассы Мамисона, а желающие смогут насладиться необыкновенной красотой Цейского ущелья и скатиться со склонов от Сказского ледника к подножию горы Монах — неподвижному и суровому хранителю Цея.

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Ущелье многие столетия является священным для осетин — тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы — древнеаланские исторические и культовые сооружения.

Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Цей — один из старейших горнолыжных курортов Кавказа, существует с семидесятых готов прошлого века — «Здесь на рассвет золотые взирают вершины и ледники, как замерзшее небо, лежат»: бард Юрий Визбор.

Склоны Цея отлично подходят как профессионалам, так и новичкам.

На горнолыжном курорте оборудованы трассы длиной до 3 километров.

Перепад высот между верхней и нижней станциями составляет 500 метров.

Все трассы находятся на одном склоне и идут по ущелью.

Самые сложные — в верхней части склона.

10:00 Прибываем и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.

Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона и Цея.

16:00 Сбор группы, поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.

Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).

Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00.

Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.

Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.

Горнолыжный курорт «Цей»Горнолыжный курорт «Цей»Горнолыжный курорт «Цей»Горнолыжный курорт «Цей»
6 день

Горнолыжный курорт «Мамисон»

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжный курорт Мамисон.

10:00 Прибываем и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.

Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона и Цея.

16:30 Сбор группы, переезд в гостиницы.

Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели.

Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 18:00.

Вечером есть повод собраться, устроим прощальный ужин (доп. плата): пообщаемся, поделимся впечатлениями и отметим завершение нашего интересного и насыщенного активного отдыха в Осетии.

Горнолыжный курорт «Мамисон»Горнолыжный курорт «Мамисон»Горнолыжный курорт «Мамисон»Горнолыжный курорт «Мамисон»
7 день

Горнолыжный курорт «Мамисон». Отъезд

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжный курорт Мамисон.

10:00 Сегодня можно успеть еще немного покататься на уже полюбившихся горнолыжных трассах, наслаждаясь видами гор, свежим воздухом и зарядом адреналина.

Соберемся на вершине и сделаем групповое фото на память, наши увлекательные горнолыжные каникулы завершаются, пора в дорогу.

15:00 Сбор группы, трансфер с курортов в аэропорт/на вокзал Владикавказа к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Горнолыжный курорт «Мамисон». ОтъездГорнолыжный курорт «Мамисон». ОтъездГорнолыжный курорт «Мамисон». ОтъездГорнолыжный курорт «Мамисон». Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 25.12.2025-15.04.2026, руб.

  • размещение: 6 ночей во Владикавказе:
Размещение во ВладикавказеКатегория номера

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. + 1 реб.

QUAD

4-местное

Камелия 3*стандарт783007830054000116100110700144000
Амран 3*стандарт810008010054900118800116100151200
Кадгарон Отель 3*стандарт891008910054900122850118800158400
Отель Планета Люкс 3*стандарт954009540054450135000129600-
полулюкс10170010170072450148500143100-
Гостиница Владикавказ 4*стандарт12420012420099900162000148500-
комфорт133200133200108900174150170100-
Парк отель Владикавказ 5*стандарт177300228600149400-245700-
  • размещение: 3 ночи во Владикавказе и 3 ночи в Мамисоне или Цее:

Размещением (3 ночи во Владикавказе и

3 ночи в Мамисоне или Цее)

Категория номера

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. + 1 реб.

QUAD

4-местное

Кадгарон 3*/Амран 3* — Вертикаль, Цейстандарт10035010035070200142425136350178200
Кадгарон 3*/Амран 3* — Сказка, Цейстандарт10755010755080550153225145800187200
Кадгарон 3*/Амран 3* — Байрай, Мамисон барнхаусстандарт10755010755080550153225145800187200
Планета Люкс 3* — Сказка, Цейстандарт11070011070080325159300151200-
Планета Люкс 3* — Байрай, Мамисон барнхаусстандарт11070011070080325159300151200-
Планета Люкс 3* — Astro Base глэмпингстандарт127350127350103725175500166050-
Гостиница Владикавказ 4* — Сказка, Цейстандарт125100125100103050172800160650-
Гостиница Владикавказ 4* — Astro Base глэмпингстандарт143100143100121950188325179550-
Парк отель Владикавказ 5* — Astro Base глэмпингстандарт165150190800142200-217350-

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Ниже представлены места проживания и кол-во ночей для размещения «3 ночи во Владикавказе и 3 ночи в Мамисоне или Цее». Если вы выбираете размещение «6 ночей во Владикавказе», то будете проживать 6 ночей в выбранной гостинице Владикавказа.

Варианты проживания

Владикавказ

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
Кадгарон

3 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон
Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс
Парк Отель Владикавказ

3 ночи

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

Парк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель Владикавказ
Камелия

3 ночи

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

КамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелия
Амран

3 ночи

Гостиница «Амран» находится во Владикавказе.

В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «Люкс» установлена гидромассажная ванна.

При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.

К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются Музей истории Владикавказа, Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова в 1,2 км, и другие достопримечательности. Центральный рынок - в 0,7 км. Расстояние до аэропорта - 19,3 км, до железнодорожного вокзала - 0,2 км.

АмранАмранАмранАмранАмранАмран
«Вертикаль», Цей

3 ночи

«Вертикаль» — это отель европейского класса, который расположен в селе Верхний Цей. Он предоставляет своим гостям широкий ассортимент развлечений, таких как: конные прогулки, пейнтбол и диско-клуб. Вы всегда можете посетить сауну или поплавать в бассейне.

Трехэтажное здание отеля располагает 8 шикарными номерами, которые поделены на «двухместные» номера и класса «люкс». Но не зависимо от этого, все они очень комфортные и уютные. Цена полностью соответствует их качеству. В собственной ванной комнате обязательно есть душевая кабина, раковина и туалет.

Гости могут выбрать проживание с трехразовым питанием, которое осуществляется в местном ресторане.

Расстояние до горнолыжных трасс и канатных дорог составляет примерно 500 м. Расстояние до ж/д и автовокзала, а также аэропорта не превышает 72 км. В 2 километрах расположен центр города. Природа этого края замечательна. Рекомендуется посетить местные природные достопримечательности. Неподалеку располагаются горы, подъемники, горнолыжный курорт, знаменитое Цельское ущелье.

«Вертикаль», Цей«Вертикаль», Цей«Вертикаль», Цей«Вертикаль», Цей«Вертикаль», Цей«Вертикаль», Цей«Вертикаль», Цей«Вертикаль», Цей«Вертикаль», Цей
Сказка

3 ночи

Гостиница «Skazka/Сказка» находится в горном селе Верхний Цей республики Северная Осетия-Алания.

Стильные номера оснащены удобной кроватью, цифровым телевидением, хорошим Wi-Fi, просторной ванной комнатой с душевой кабиной, мягкими полотенцами и косметическими средствами.

В номере имеется чайный набор и кофе. В проживание входит питание «полный пансион». На территории есть мангал и беседки для отдыха.

Рядом располагается горнолыжный курорт «Цей». В качестве развлечений отдыхающим предлагают бассейн с подогревом и прекрасным видом на горы, а также сауну, крытый бассейн, теннисный корт и многое другое. До ближайшего железнодорожного вокзала «Алагир» 50 км, до аэропорта «Владикавказ» 92 км.

СказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказка
Эко-деревня «Байрай, Мамисон»

3 ночи

В шаговой доступности от подъёмников расположено 17 просторных барнхаусов. В каждом доме площадью 70 квадратных метров комфортно будет разместиться вчетвером. Мангалы и общая костровая зона на территории позволяют устроить большое барбекю после активного дня в горах.

В номерах предусмотрены собственная кухня (холодильник, микроволновая печь, чайник), фен, телевизор. Имеется место для сушки одежды.

Особенность интерьера – сочетание натурального дерева и камня в отделке. Ванная комната выполнена из доломита, который добывается в Северной Осетии.

Эко-деревня «Байрай, Мамисон»Эко-деревня «Байрай, Мамисон»Эко-деревня «Байрай, Мамисон»Эко-деревня «Байрай, Мамисон»Эко-деревня «Байрай, Мамисон»Эко-деревня «Байрай, Мамисон»
Глэмпинг «Astro Base»

3 ночи

Ультрасовременный капсульный отель, расположенный в пешей доступности от канатной дороги курорта «Мамисон». 20 модульных домиков, дизайн которых напоминает космические капсулы. Разрешено проживание с домашними животными.

Каждая капсула включает все необходимые условия для отдыха и длительного проживания: ванная комната с душевой кабиной, спальня с панорамными окнами и гостиная с проектором на всю стену. Система «умного дома» позволит управлять вашей личной Вселенной одним касанием.

Глэмпинг «Astro Base»Глэмпинг «Astro Base»Глэмпинг «Astro Base»Глэмпинг «Astro Base»Глэмпинг «Astro Base»Глэмпинг «Astro Base»Глэмпинг «Astro Base»Глэмпинг «Astro Base»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии с 08:00 до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение с завтраками в отелях в городе Владикавказ, на курортах Мамисон и Цей (в зависимости от выбранного типа размещения)
  • Ежедневные трансферы из отелей во Владикавказе на горнолыжные курорты Мамисон и Цей: переезд 100 км (1,5 часа в одну сторону)
  • Ежедневные трансферы между соседними Мамисонским и Цейским ущельями
  • Сопровождение опытного гида-организатора и информационная поддержка
  • Медицинская страховка «Активный отдых»
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4*, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание: обеды, ужины
  • Новогодний банкет - от 6 000 руб., точная стоимость в октябре-ноябре
  • Оплата подъемников в горах, ски-пасс в день - 2 500 руб
  • Аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения в день - 2 500 руб
  • Услуги профессионального инструктора горные лыжи/сноуборд за один час, возможно обучение в группах до 5 чел. - от 3 000 руб
  • Билет на горячие термальные источники «Ганах терма» в Верхнем Бирагзанге - 600 руб. /час
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 400 руб. ребенок до 18 лет - 2 000 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 400 руб
  • Ребенок до 18 лет - 2 000 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение для горнолыжных курортов. Для термальных источников — купальные принадлежности.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая стоимость новогодних банкетов?

Точная стоимость станет известна в октябре–ноябре.

РесторанВзрослыйдо 18 лет Детское меню, до 8 лет
Панорамный ресторан 360, гостиница Doubletree by Hilton8000 руб. 6000 руб. 2000 руб.
Загородный ресторан Торне7000 руб. 5000 руб. 2000 руб.
Загородный ресторан Хохаг7000 руб. 5000 руб. 2000 руб.
Ресторан гостиницы Кадгарон6000 руб. 3000 руб. бесплатно
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

