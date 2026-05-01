Сможем принять участие в атмосферном Аланском вечере и почувствовать настоящее кавказское гостеприимство, отведать вкуснейших блюд и насладиться шоу-программой.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ.
Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (доп. плата).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
16:30 Прибытие во Владикавказ.
Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.
Алагирское ущелье - Цей - Мамисон
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (доп. плата).
Мамисонское ущелье – селение Лисри — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 16:30.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.
Километраж за день: 220 км, продолжительность 8 часов.
Отъезд
Заключительный день во Владикавказе.
Свободное время.
Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа к любому рейсу/поезду.
Подача транспорта к отелю с 08:00 до 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.
Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, в руб:
|Размещение
|Категория номера
|2-местный с двухспальной кроватью
|2-местный с отдельными кроватями
|1-местный
|3-местный*
|Номер на 2-х взрослых и ребенка 7-12 лет
|4-местный номер
|Завтрак
|Камелия 3*
|стандарт
|43200
|43200
|27900
|62775
|60075
|79200
|Завтрак
|Амран 3*
|стандарт
|46350
|46350
|27900
|63450
|60750
|81000
|Завтрак
|Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|46350
|46350
|27900
|64800
|60750
|81000
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|49500
|49500
|32175
|71550
|68850
|-
|Шв. стол
|полулюкс
|52650
|52650
|38475
|76950
|72900
|-
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 4*
|стандарт
|63450
|63450
|49725
|83025
|78300
|-
|Шв. стол
|комфорт
|66600
|66600
|54000
|88425
|86400
|-
|Шв. стол
|Парк отель Владикавказ 5*
|стандарт
|94000
|118800
|79650
|-
|124200
|-
|Шв. стол
* При 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют 2-местные номера + доп. кровать или диван, или 3 отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «Камелия»
Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.
Гостиница «Амран»
Находится во Владикавказе.
В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «люкс» установлена гидромассажная ванна.
При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.
К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются музей истории Владикавказа, Академический русский театр в 1,2 км. Центральный рынок — в 0,7 км. Расстояние до аэропорта — 19,3 км, до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница «Владикавказ» уютно расположилась в самом сердце города — отсюда открывается восхитительный вид на реку Терек и завораживающие вершины горных хребтов. Поблизости находятся парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
Гостям предлагают разместиться в одном из 203 стильных и эргономичных номеров, где есть всё для комфортного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, а также ванная комната с полотенцами и туалетными принадлежностями.
На территории гостиницы работает роскошный ресторан с несколькими залами — по утрам, с 07:00 до 11:00, здесь можно насладиться сытным завтраком в формате «шведского стола». Кроме того, гости могут заглянуть в лобби‑бар, где подают разнообразные напитки и лёгкие закуски, или выбрать один из банкетных залов разной вместимости для проведения торжеств. Также доступен в аренду конференц‑зал — он оснащён современной техникой и отлично подойдёт для деловых мероприятий.
До железнодорожного вокзала от гостиницы всего 3 км, а до аэропорта — 27 км.
Гостиница «Парк Отель Владикавказ»
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии с 08:00 до 14:00
- Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду, подача транспорта к отелю с 08:00 до 20:00
- Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе
- Питание - завтраки
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Сбор туристов на транспортные экскурсии производится по отелям
- Сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4*, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 900 руб
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
- Питание: пикник-ланчи или обеды по маршруту экскурсий оплачиваются на местеужины
- Пикник-ланчи или обеды по маршруту экскурсий оплачиваются на месте
- Ужины
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 600 руб. ребенок до 18 лет - 2 200 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 600 руб
- Ребенок до 18 лет - 2 200 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужно брать наличные?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.