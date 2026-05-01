Выходные в Осетии осенью

Отправляемся в незабываемое путешествие по Северной Осетии! Прогуляемся по Владикавказу, увидим древний Даргавс, Куртатинское и Кармадонское ущелья, Цей и Мамисон, горные монастыри, башни и ледники.

Сможем принять участие в атмосферном Аланском вечере и почувствовать настоящее кавказское гостеприимство, отведать вкуснейших блюд и насладиться шоу-программой.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

19:30-21:30 Аланский вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (доп. плата).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

16:30 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.

3 день

Алагирское ущелье - Цей - Мамисон

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (доп. плата).

Мамисонское ущелье – селение Лисри — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 16:30.

19:30-21:30 Аланский вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Километраж за день: 220 км, продолжительность 8 часов.

4 день

Отъезд

Заключительный день во Владикавказе.

Свободное время.

Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа к любому рейсу/поезду.

Подача транспорта к отелю с 08:00 до 20:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, в руб:

РазмещениеКатегория номера2-местный с двухспальной кроватью2-местный с отдельными кроватями1-местный3-местный*Номер на 2-х взрослых и ребенка 7-12 лет4-местный номерЗавтрак
Камелия 3* стандарт 43200 43200 27900 62775 60075 79200 Завтрак
Амран 3* стандарт 46350 46350 27900 63450 60750 81000 Завтрак
Кадгарон Отель 3* стандарт 46350 46350 27900 64800 60750 81000 Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* стандарт 49500 49500 32175 71550 68850 - Шв. стол
полулюкс 52650 52650 38475 76950 72900 - Шв. стол
Гостиница Владикавказ 4* стандарт 63450 63450 49725 83025 78300 - Шв. стол
комфорт 66600 66600 54000 88425 86400 - Шв. стол
Парк отель Владикавказ 5* стандарт 94000 118800 79650 - 124200 - Шв. стол

* При 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют 2-местные номера + доп. кровать или диван, или 3 отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Камелия»

3 ночи

Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.

Гостиница «Амран»

3 ночи

Находится во Владикавказе.

В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «люкс» установлена гидромассажная ванна.

При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.

К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются музей истории Владикавказа, Академический русский театр в 1,2 км. Центральный рынок — в 0,7 км. Расстояние до аэропорта — 19,3 км, до железнодорожного вокзала — 0,2 км.

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

Гостиница «Планета Люкс»

3 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Гостиница «Владикавказ»

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» уютно расположилась в самом сердце города — отсюда открывается восхитительный вид на реку Терек и завораживающие вершины горных хребтов. Поблизости находятся парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

Гостям предлагают разместиться в одном из 203 стильных и эргономичных номеров, где есть всё для комфортного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, а также ванная комната с полотенцами и туалетными принадлежностями.

На территории гостиницы работает роскошный ресторан с несколькими залами — по утрам, с 07:00 до 11:00, здесь можно насладиться сытным завтраком в формате «шведского стола». Кроме того, гости могут заглянуть в лобби‑бар, где подают разнообразные напитки и лёгкие закуски, или выбрать один из банкетных залов разной вместимости для проведения торжеств. Также доступен в аренду конференц‑зал — он оснащён современной техникой и отлично подойдёт для деловых мероприятий.

До железнодорожного вокзала от гостиницы всего 3 км, а до аэропорта — 27 км.

Гостиница «Парк Отель Владикавказ»

3 ночи

Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии с 08:00 до 14:00
  • Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду, подача транспорта к отелю с 08:00 до 20:00
  • Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе
  • Питание - завтраки
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
  • Сбор туристов на транспортные экскурсии производится по отелям
  • Сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4*, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 900 руб
  • Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
  • Ужины
  • Пикник-ланчи или обеды по маршруту экскурсий оплачиваются на месте
  • Ужины
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 600 руб. ребенок до 18 лет - 2 200 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужно брать наличные?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

