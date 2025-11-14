Мы приготовим домашний сыр, попробуем осетинские пироги, посмотрим средневековые сооружения в горах — так мы почувствуем Осетию и Ингушетию.
В Цейском ущелье с высоты канатной дороги увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, а также насладимся видами горной стихии.
Программа тура по дням
Прибытие
Групповой трансфер с 12:00 до 13:00, аэропорт «Владикавказ» в Беслане.
14:00 Обед.
Заселение в отель «Планета Люкс» во Владикавказе.
Аланский вечер — погрузимся в культуру Осетии с национальными танцами, традиционной музыкой и угощениями. Вы попробуете осетинские блюда и почувствуете настоящую атмосферу гостеприимства.
«Город мёртвых». Кармадонское и Фиагдонское ущелья. Мастер-класс
08:00–09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию по самым значимым и памятным местам Осетии:
- некрополь Даргавс или «Город мёртвых», одно из до сих пор не разгаданных открытий которого — найденные мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола (вход за доп. плату 150 руб.);
- место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье, где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон;
- Фиагдонское ущелье, где гости любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья;
- место, окутанное мифами и легендами — старинная башня Курта и Тага.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и сыров.
Обед.
Пешая экскурсия по Владикавказу.
Возвращение в отель. Ужин.
Алагирское и Цейское ущелья, руины аула Нар
08:00–09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию Алагирское ущелье — Цей:
- Ныхас Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире;
- пещера и святилище Сау Бараг (Черный всадник). Место и сам образ Черного всадника окутаны множеством легенд и поверий;
- Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту всего живущего;
- гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.
Обед.
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника (за доп. плату примерно 300 руб. /чел.), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон.
Высокогорный аул Нар — родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка. Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Купание в термальных источниках Терма-Ганах за доп. плату — 500 руб.
Возвращение в отель. Ужин.
Башни средневековой Ингушетии. Курорт «Армхи»
08:00–09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
- Джейрахо-Ассинский заповедник;
- башенный комплекс «Эрзи» — именно здесь был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Обед.
Отдых на территории современного горного курорта «Армхи». Свободное время, чтобы восстановить силы и выбрать приключение по душе:
- подняться на канатной дороге за лучшими снимками ущелья — 400 руб.;
- совершить конную прогулку;
- прокатиться с ветерком на квадроциклах — от 1500 руб.;
- покататься на лыжах или тюбингах — 750 руб. 30 минут, 1500 руб. весь день;
- батут — 250 руб;
- отдохнуть за чашкой кофе в уютном кафе.
Обратите внимание: все активности на курорте оплачиваются дополнительно.
16:00 Возвращение в отель. Ужин.
Магас. Этнографический музей. Отъезд
08:00–09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на экскурсию в Магас — столицу Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы».
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии.
13:00 Обед.
14:00 Выезд в аэропорт «Владикавказ».
Групповой трансфер в аэропорт «Владикавказ» (рекомендуемый рейс после 16:00).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость тура
|2-местное размещение (dbl, twin)
|44 700
|1-местное размещение (single)
|52 700
|Дети до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|40 500
Внимание! В случае отсутствия пары на подселение, гость доплачивает за 1-местное размещение. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).
Ниже указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Планета люкс
Расположена в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены холодильником и телевизором со спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На территории гостиницы работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание, указанное в программе:4 завтрака5 обедов4 ужина, кроме ужина в день отъезда
- 4 завтрака
- 5 обедов
- 4 ужина, кроме ужина в день отъезда
- Аланский вечер
- Мастер-класс
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Экскурсионный трансфер
- Экскурсии по маршруту с гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты в некрополь Даргавс - 150 руб
- Канатная дорога в Алагирском ущелье - примерно 300 руб. /чел
- Посещение термальных источников - 500 руб
- Активности на курорте «Армхи»:канатная дорога - 400 руб. тюбинговая трасса - 750 руб. 30 минут, 1500 руб. весь деньбатут - 250 рубквадроциклы - от 1500 руб
- Канатная дорога - 400 руб
- Тюбинговая трасса - 750 руб. 30 минут, 1500 руб. весь день
- Батут - 250 руб
- Квадроциклы - от 1500 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.