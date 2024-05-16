Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Авторский тур во Владикавказе

Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах

Едем в край головокружительных гор и ароматных пирогов! Мы побываем в захватывающих ущельях, посмотрим на средневековые строения и устроим пикник на свежем воздухе среди невероятных пейзажей.

Вы посидите на высокогорной лавочке, посетите древние селения и искупаетесь в горячих термальных источниках. Также вас ждут прогулка к водопаду и знакомство с Владикавказом.
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Ближайшие даты:
16
мая
1
июн
10
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет105 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Все передвижения осуществляются на комфортабельных внедорожниках «Toyota».
Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. Двухместное размещение в комфортабельных отелях «Владикавказ», «Олимп плаза», в горах — «Панорама», «Фиагдон» — или аналогичных.

Питание. Включены завтраки в отелях, обеды, пикник и приветственный ужин. Остальные ужины — за свой счёт.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Владикавказу

Встречаемся, размещаемся в отеле и отправляемся знакомиться с красавцем-Владикавказом. Прогуляемся по историческому центру столицы, по проспекту Мира, аллеям и паркам. Осмотрим архитектуру столицы республики Северная Осетия-Алания, сохранившуюся с 18-19 веков и увидим Терек, воспетый многими поэтами и путешественниками.

Прогулка по ВладикавказуПрогулка по ВладикавказуПрогулка по ВладикавказуПрогулка по Владикавказу
2 день

Кармадонское ущелье, даргавский некрополь, Мидаграбинские водопады

После завтрака едем в печально известное, но очень живописное Кармадонское ущелье, где в 2002 году сошёл ледник Колка. Здесь до сих пор видны следы трагического события, а в память о погибшем актёре и режиссёре Сергее Бодрове и его съёмочной группе установлен мемориал.

Затем отправимся в историко-архитектурный комплекс — даргавский некрополь 17 века. Раньше здесь располагалось крупное осетинское поселение, от которого сегодня осталось около ста традиционных башен-склепов. Рассмотрим строения, ставшие визитной карточкой Северной Осетии, сохранившиеся части одежды и предметов быта внутри и погладим осликов, которые живут рядом.

Во второй половине дня устроим пикник на свежем воздухе с осетинскими пирогами, чаем и кофе или пообедаем в кафе национальной кухни. В завершение экскурсии посетим Мидаграбинские водопады в одноимённой долине.

Кармадонское ущелье, даргавский некрополь, Мидаграбинские водопадыКармадонское ущелье, даргавский некрополь, Мидаграбинские водопадыКармадонское ущелье, даргавский некрополь, Мидаграбинские водопадыКармадонское ущелье, даргавский некрополь, Мидаграбинские водопадыКармадонское ущелье, даргавский некрополь, Мидаграбинские водопады
3 день

Каньон Ахсинта, селения Галиат и Верхний Згид, купание в бассейне с термальной водой

Позавтракав, направимся в Дигорское ущелье в бассейне реки Урух на северном склоне Главного Кавказского хребта. Первым посетим каньон Ахсинта — самое узкое место ущелья, природные ворота в Дигорию. Посмотрим на замок Фрегат — необычный архитектурный памятник Средневековья в селении Ханаз, принадлежавший фамилии Цаллаевых. Постройка напоминает парусный фрегат — такая форма не встречается больше нигде на Северном Кавказе.

После обеда побываем в древнем селении Галиат в Уаллагкомском ущелье, где дома строились ярусами — своеобразные «многоэтажки», датируемые 10 веком. Затем доедем до высочайшего села в Северной Осетии — Верхний Згид, которое раньше было шахтёрским посёлком.

Завершим день купанием в термальных источниках — это придаст энергии! Те, кому не захочется купаться в бассейне, могут провести время в кафе на территории за чашечкой вкусного горного чая.

Каньон Ахсинта, селения Галиат и Верхний Згид, купание в бассейне с термальной водойКаньон Ахсинта, селения Галиат и Верхний Згид, купание в бассейне с термальной водойКаньон Ахсинта, селения Галиат и Верхний Згид, купание в бассейне с термальной водойКаньон Ахсинта, селения Галиат и Верхний Згид, купание в бассейне с термальной водой
4 день

«Лавочка счастья», Цейское ущелье и подъём на Сказский ледник, памятник Уастырджи

В этот день по живописной дороге попадём на Архонский перевал высотой около 2500 метров, ставший знаменитым среди путешественников благодаря «лавочке счастья» на его смотровой площадке. Посидим на ней, насладимся потрясающей горной панорамой и устроим фотосессию.

Далее отправимся в Цейское ущелье. Полюбуемся белоснежными вершинами гор, увидим, как языки ледников спускаются в зону лесов. По канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику на высоту 2500 метров и посмотрим на завораживающий пейзаж с высоты.

После обеда проедем через конный памятник Уастырджи, установленный прямо в скале в Алагирском ущелье.
Затем — трансфер в аэропорт.

«Лавочка счастья», Цейское ущелье и подъём на Сказский ледник, памятник Уастырджи«Лавочка счастья», Цейское ущелье и подъём на Сказский ледник, памятник Уастырджи«Лавочка счастья», Цейское ущелье и подъём на Сказский ледник, памятник Уастырджи«Лавочка счастья», Цейское ущелье и подъём на Сказский ледник, памятник Уастырджи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки и обеды
  • Проживание (размещение по 2 человека)
  • Входные билеты
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт. Все передвижения осуществляются на комфортабельных внедорожниках «Toyota»
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Ужины
  • Личные расходы
  • Стоимость указана при группе из 2 человек. Если вас будет 4, стоимость тура составит 65 000 руб. с человека. Если меньше или больше, мы пересчитаем стоимость тура в индивидуальном порядке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеТермальные источникиПрирода и пейзажиДаргавсПопулярные местаВсе туры3-дневные турыКармадонское ущелье4-дневные турыПерезагрузка

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