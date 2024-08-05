7 дней
Краски осени. Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
«12:50 Прибытие туристического поезда №930/929 на ж/д вокзал г»
2 ноя в 10:00
от 88 300₽ за человека
7 дней
Краски осени. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
«12:50 Прибытие туристического поезда №930/929 на ж/д вокзал г»
2 ноя в 10:00
от 89 100₽ за человека
7 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
«12:50 Прибытие туристического поезда №930/929 на ж/д вокзал г»
17 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от 97 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 августа 2024Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
- ММарина31 июля 2024Спасибо! Успехов!
- ММарина24 июля 2024Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
- ННариман8 июля 2024Очень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы вы ехали с комфортом. Сервис на высоте. Сам поезд чистый, с рестораном, баром и баней.
- ВВиолетта20 марта 2024Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Осетии в маеОрганизация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Осетии в маеОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Осетии в маеОрганизован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На поезде»
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Сколько стоит тур во Владикавказе в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 88 300 до 97 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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