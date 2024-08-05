Ж/Д туры В/ИЗ Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Ж/Д туры» во Владикавказе, цены от 88 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Краски осени. Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
На автобусе
На поезде
3 отзыва
7 дней
Краски осени. Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
2 ноя в 10:00
от 88 300 за человека
Краски осени. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
На автобусе
На поезде
3 отзыва
7 дней
Краски осени. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
2 ноя в 10:00
от 89 100 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
На автобусе
На поезде
3 отзыва
7 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
17 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от 97 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
    Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
    Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информациюВпервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информациюВпервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
    Спасибо! Успехов!
  • М
    Марина
    24 июля 2024
    Краски осени. Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
    Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
    Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
  • Н
    Нариман
    8 июля 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
    Очень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы вы ехали с комфортом. Сервис на высоте. Сам поезд чистый, с рестораном, баром и баней.
    Очень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы вы
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Осетии в мае
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Осетии в мае
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Осетии в мае
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Ж/Д туры»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Эльбрус
  8. Аланский монастырь
  9. Сказский ледник
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Ж/Д туры" можно забронировать 3 тура от 88 300 до 97 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Ж/Д туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 88300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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