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Боголюбово и церковь Покрова на Нерли

4.8
6 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Владимира
На 2 часа вы окажитесь в уединенной, спокойной атмосфере Свято-Боголюбского монастыря.

Когда-то здесь находилась княжеская резиденция, а сейчас — белокаменный монастырь с белыми церквями и голубыми куполами.

У вас будет возможность насладиться природой и шедеврами белокаменного зодчества.

И, конечно, мы посетим знаменитый храм Покрова-на-Нерли.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли

Что вы увидите

  • Свято-Боголюбский женский монастырь
  • Церковь Покрова на Нерли
Боголюбово — бывшая резиденция князя Андрея Боголюбского, было основано в 1158 г. Основание Боголюбова связано с легендой: когда князь Андрей вёз икону Божией Матери из Владимира в Ростов, в 10 км до Владимира лошади встали, и никакими способами не получалось заставить их идти дальше. На этом месте и заночевали. В ту ночь и произошло явление Божией Матери, а на этом самом месте были основаны Боголюбово и Боголюбский монастырь.
Монастырь занимает территорию дворца-замка Андрея Боголюбского — единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени. В 1, 5 км от Боголюбова можно увидеть церковь ⛪ Покрова на Нерли, которая была построена в память о погибшем сыне великого князя.
В обзорную экскурсию ⛳ входит посещение Свято-Боголюбского женского монастыря и осмотр резиденции Андрея Боголюбского. Прогулка 👣 по красивейшему заливному лугу к церкви Покрова на Нерли. Белокаменный храм-памятник стоит на небольшом холмике над рекой. Раскопки середины ХХ века выявили, что этот холм - рукотворный, он поднимается на 3, 7 метра над поймой и никогда не заливается водой.
Расстояние от г. Владимира до пос. Боголюбово — 12 км.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси 300–350 руб в одну сторону) оплачивается дополнительно. Расстояние от Владимира до Боголюбово — 12 км.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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6 отзывов оставили туристы

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