Боголюбово — бывшая резиденция князя Андрея Боголюбского, было основано в 1158 г. Основание Боголюбова связано с легендой: когда князь Андрей вёз икону Божией Матери из Владимира в Ростов, в 10 км до Владимира лошади встали, и никакими способами не получалось заставить их идти дальше. На этом месте и заночевали. В ту ночь и произошло явление Божией Матери, а на этом самом месте были основаны Боголюбово и Боголюбский монастырь.

Монастырь занимает территорию дворца-замка Андрея Боголюбского — единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени. В 1, 5 км от Боголюбова можно увидеть церковь ⛪ Покрова на Нерли, которая была построена в память о погибшем сыне великого князя.

В обзорную экскурсию ⛳ входит посещение Свято-Боголюбского женского монастыря и осмотр резиденции Андрея Боголюбского. Прогулка 👣 по красивейшему заливному лугу к церкви Покрова на Нерли. Белокаменный храм-памятник стоит на небольшом холмике над рекой. Раскопки середины ХХ века выявили, что этот холм - рукотворный, он поднимается на 3, 7 метра над поймой и никогда не заливается водой.

Расстояние от г. Владимира до пос. Боголюбово — 12 км.