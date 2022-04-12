Об экскурсии

XII век стал временем расцвета Владимиро-Суздальского княжества. Начало было положено именно здесь — в десяти верстах от Мономахова города (Владимира). Князь Андрей Боголюбский построил на месте, где ему явилась Богородица, Рождественский храм и княжеский дворец. Здесь прошли последние годы жизни Андрея Боголюбского, здесь он был убит в результате заговора.

Судьба этого места была предопределена как монашеская обитель. За многие столетия монастырь украсился новыми храмами, великолепной колокольней с ротондами.

Недалеко от резиденции в удивительно красивом месте князь Андрей Боголюбский построил храм Покрова на Нерли, который стал жемчужиной белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси. Понять, почему его так называют, можно только если увидеть его своими глазами. Появление этого храма связано с гибелью одного из сыновей князя Андрея Боголюбского.

В рамках нашей с вами прогулки мы не только увидим эти ценные памятники истории и культуры, но и узнаем немало любопытных исторических фактов о жизни Андрея Боголюбского и его деяниях.

Важно знать

Следует учитывать погодные условия, так как на территории Боголюбовского луга нет строений на протяжении полутора километров, где можно укрыться в случае непогоды.