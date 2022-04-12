Боголюбово: княжеская резиденция XII века и храм Покрова на Нерли

Приглашаю вас посетить Боголюбов град, осмотреть старинные памятники храмовой архитектуры, познакомиться с их историей и

Индивидуальная
Приглашаю вас посетить Боголюбов град, осмотреть старинные памятники храмовой архитектуры, познакомиться с их историей и полюбоваться на живописные окрестности.
Боголюбово: княжеская резиденция XII века и храм Покрова на Нерли
Боголюбово: княжеская резиденция XII века и храм Покрова на Нерли
Боголюбово: княжеская резиденция XII века и храм Покрова на Нерли
Боголюбово: княжеская резиденция XII века и храм Покрова на Нерли
Боголюбово: княжеская резиденция XII века и храм Покрова на Нерли
Боголюбово: княжеская резиденция XII века и храм Покрова на Нерли
Боголюбово: княжеская резиденция XII века и храм Покрова на Нерли

Что вас ожидает 🤩

  • Место явления Богородицы князю Андрею Боголюбскому
  • Место гибели князя
  • Боголюбовский заповедный луг
  • Храм Покрова на Нерли
  • Свято-Боголюбский монастырь
  • Храм Рождества Богородицы

Об экскурсии

XII век стал временем расцвета Владимиро-Суздальского княжества. Начало было положено именно здесь — в десяти верстах от Мономахова города (Владимира). Князь Андрей Боголюбский построил на месте, где ему явилась Богородица, Рождественский храм и княжеский дворец. Здесь прошли последние годы жизни Андрея Боголюбского, здесь он был убит в результате заговора.
Судьба этого места была предопределена как монашеская обитель. За многие столетия монастырь украсился новыми храмами, великолепной колокольней с ротондами.
Недалеко от резиденции в удивительно красивом месте князь Андрей Боголюбский построил храм Покрова на Нерли, который стал жемчужиной белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси. Понять, почему его так называют, можно только если увидеть его своими глазами. Появление этого храма связано с гибелью одного из сыновей князя Андрея Боголюбского.
В рамках нашей с вами прогулки мы не только увидим эти ценные памятники истории и культуры, но и узнаем немало любопытных исторических фактов о жизни Андрея Боголюбского и его деяниях.

Важно знать

Следует учитывать погодные условия, так как на территории Боголюбовского луга нет строений на протяжении полутора километров, где можно укрыться в случае непогоды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей-храм Рождества Богородицы (200 руб. /чел.)
  • Обед (есть монастырская трапезная, где можно пообедать)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря
Завершение: Ж / Д станция Боголюбово
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Следует учитывать погодные условия
  • Так как на территории Боголюбовского луга нет строений на протяжении полутора километров
  • Где можно укрыться в случае непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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