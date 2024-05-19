1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
«Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Успенский собор снаружи и внутри»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
«Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы»
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древние фрески Владимира: экскурсия по храмам и соборам
Оцените мастерство древних художников и узнайте историю Владимира. Три храма, уникальные фрески и легенды ждут вас на этой экскурсии
Начало: На Соборной площади
«Успенский собор — я расскажу о каждом этапе его возведения и реставрации»
10 июня в 08:00
11 июня в 12:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
«Село Клементьево — я покажу заброшенный храм, когда-то принадлежавший Новодевичьему монастырю»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Юрьев-Польский: уникальный белокаменный шедевр в сердце России
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
«Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке»
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
«Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Билеты
2 часа
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
«наконец, увидим главную соборную площадь с 2 шедеврами ЮНЕСКО 12 века — Успенским и Дмитриевским соборами»
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
Начало: Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря
«Князь Андрей Боголюбский построил на месте, где ему явилась Богородица, Рождественский храм и княжеский дворец»
Расписание: По договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий19 мая 2024Благодарим экскурсовода,,,, имя за отлично проведенную экскурсию, которая состоялась вопреки холодной погоде и ледяному ветру. Получили огромное удовольствие от маленького путешествия по Владимирской земле, открыли для себя новые факты. Нам очень понравилось!!!
- ООльга13 мая 2024Прекрасная экскурсия, всем рекомендую хотя бы раз увидеть архитектурный шедевр домонгольского периода
- ООлег13 мая 2024Большое спасибо, Марине Вячеславовне! Экскурсия прошла на одном дыхании. Марина Вячеславовна - человек, который любит свою профессию и является Профиссионалом (именно с большой буквы). Рекумедую!
- ЮЮлия13 мая 2024Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо гиду Марине!
- ССветлана13 мая 2024Экскурсия доставила удовольствие и запомнилась. Экскурсовод Марина приятно удивила увлеченностью и большим объёмом интересной информации, которая подаётся легко и с юмором.
- ДДмитрий12 мая 2024Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия прошла очень хорошо. Нашим гидом был Евгений - очень грамотный и увлекательный рассказчик.
- ЕЕкатерина11 мая 2024Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)
- ННаталья11 мая 2024Елена-профессионал,который знает ответы на все вопросы! Мы в восторге!!! Было интересно всем!!!!!
- ААнна11 мая 2024Очень приятный экскурсовод. Классная подача, интересно и с юмором. При этом в духовных местах удалось прочувствовать атмосферу. Однозначно рекомендую
- ММария10 мая 2024Поездка по окрестностям Суздаля прошла интересно, Николай прекрасно знает историю края и разбирается в архитектуре. Шесть часов пролетело совершенно незаметно,
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Соборы и храмы»
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