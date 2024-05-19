Д Дмитрий Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Благодарим экскурсовода,,,, имя за отлично проведенную экскурсию, которая состоялась вопреки холодной погоде и ледяному ветру. Получили огромное удовольствие от маленького путешествия по Владимирской земле, открыли для себя новые факты. Нам очень понравилось!!!

О Ольга Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца Прекрасная экскурсия, всем рекомендую хотя бы раз увидеть архитектурный шедевр домонгольского периода

О Олег Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Большое спасибо, Марине Вячеславовне! Экскурсия прошла на одном дыхании. Марина Вячеславовна - человек, который любит свою профессию и является Профиссионалом (именно с большой буквы). Рекумедую!

Ю Юлия Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо гиду Марине!

С Светлана Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора Экскурсия доставила удовольствие и запомнилась. Экскурсовод Марина приятно удивила увлеченностью и большим объёмом интересной информации, которая подаётся легко и с юмором.

Д Дмитрий Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах читать дальше С его помощью мы увидели много красивых, впечатляющих мест Владимира и Боголюбово, а также узнали для себя массу нового и интересного. Рекомендуем всем Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия прошла очень хорошо. Нашим гидом был Евгений - очень грамотный и увлекательный рассказчик.

Е Екатерина Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)

Н Наталья Из Владимира - в Боголюбово Елена-профессионал,который знает ответы на все вопросы! Мы в восторге!!! Было интересно всем!!!!!

А Анна Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора Очень приятный экскурсовод. Классная подача, интересно и с юмором. При этом в духовных местах удалось прочувствовать атмосферу. Однозначно рекомендую