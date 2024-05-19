Храмы и соборы Владимира с гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «Соборы и храмы» во Владимире, цены от 1 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
«Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
27 отзывов
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
«Успенский собор снаружи и внутри»
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700 за человека
Из Владимира - в Боголюбово
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
«Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы»
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600 за всё до 4 чел.
Древние фрески Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Древние фрески Владимира: экскурсия по храмам и соборам
Оцените мастерство древних художников и узнайте историю Владимира. Три храма, уникальные фрески и легенды ждут вас на этой экскурсии
Начало: На Соборной площади
«Успенский собор — я расскажу о каждом этапе его возведения и реставрации»
10 июня в 08:00
11 июня в 12:00
7 300 за всё до 10 чел.
Владимирское Ополье: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
«Село Клементьево — я покажу заброшенный храм, когда-то принадлежавший Новодевичьему монастырю»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 900 за всё до 4 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Юрьев-Польский: уникальный белокаменный шедевр в сердце России
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
«Вы узнаете об особенностях древнерусской церковной архитектуры, побывав в Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре, основанном в XIII веке»
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
5 800 за всё до 7 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
«Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
27 отзывов
Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
«наконец, увидим главную соборную площадь с 2 шедеврами ЮНЕСКО 12 века — Успенским и Дмитриевским соборами»
Расписание: Смотрите календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
1 600 за билет
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
Начало: Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря
«Князь Андрей Боголюбский построил на месте, где ему явилась Богородица, Рождественский храм и княжеский дворец»
Расписание: По договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Благодарим экскурсовода,,,, имя за отлично проведенную экскурсию, которая состоялась вопреки холодной погоде и ледяному ветру. Получили огромное удовольствие от маленького путешествия по Владимирской земле, открыли для себя новые факты. Нам очень понравилось!!!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
    Прекрасная экскурсия, всем рекомендую хотя бы раз увидеть архитектурный шедевр домонгольского периода
  • О
    Олег
    13 мая 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Большое спасибо, Марине Вячеславовне! Экскурсия прошла на одном дыхании. Марина Вячеславовна - человек, который любит свою профессию и является Профиссионалом (именно с большой буквы). Рекумедую!
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
    Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо гиду Марине!
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Многоликий Владимир: экскурсия с посещением Успенского собора
    Экскурсия доставила удовольствие и запомнилась. Экскурсовод Марина приятно удивила увлеченностью и большим объёмом интересной информации, которая подаётся легко и с юмором.
  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия прошла очень хорошо. Нашим гидом был Евгений - очень грамотный и увлекательный рассказчик.
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    С его помощью мы увидели много красивых, впечатляющих мест Владимира и Боголюбово, а также узнали для себя массу нового и интересного. Рекомендуем всем

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
    Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)
    Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)Благодарю Марина за интересную подачу в проведении экскурсии. Очень познавательно, но в тоже время с чувством юмора)
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Из Владимира - в Боголюбово
    Елена-профессионал,который знает ответы на все вопросы! Мы в восторге!!! Было интересно всем!!!!!
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
    Очень приятный экскурсовод. Классная подача, интересно и с юмором. При этом в духовных местах удалось прочувствовать атмосферу. Однозначно рекомендую
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Поездка по окрестностям Суздаля прошла интересно, Николай прекрасно знает историю края и разбирается в архитектуре. Шесть часов пролетело совершенно незаметно,
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    мы проехали весь маршрут, дороги везде хорошие, только несколько ухабистых отрезков пути. Хотелось бы получить по приезду более развёрнутые материалы об экскурсии, чтобы впечатления остались надолго. Рекомендую, тур уникальный.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Соборы и храмы»

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  1. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
  2. Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
  3. Из Владимира - в Боголюбово
  4. Древние фрески Владимира
  5. Владимирское Ополье: путешествие во времени
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 600 до 18 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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