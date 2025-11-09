А Анастасия Елена очень интересно и душевно рассказала нам об основных достопримечательностях Владимира, погружаясь в историю с интересными фактами. Мы остались очень довольны. Спасибо.

А Акулова Огромное спасибо Елене за доставленное удовольствие! Знающий и внимательный гид. Рекомендуем

Я Ян Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Рекомендую

Л Лилия Отличная экскурсия! Приятно слушать, очень понравилось, много интересного и нового узнали. Рекомендую

Olesya Елена, благодарим вас, за чудесную, неспешную и очень содержательную экскурсию!

Все очень здорово продумано и организовано - маршрут и темп экскурсии, подача и содержание материала, забота о том, чтобы каждое слово было услышано, в виде гарнитуры.

Соберемся в Суздаль, обязательно обратимся к Елене!

Виктория Спасибо Елене. Можно отметить, что очень любит свой город Владимир,увлечена историей своего края. Хорошо подает материал. И спасибо, что легко смогла подстроилась под наши планы по времени

Анна Все понравилось

Виктория Елена очень интеллигентная, с грамотной речью, приятная во всех отношениях девушка, и в тоже время профессионал своего дела! Экскурсия проходила без спешки, в удобном для нас темпе. Всё указанное в программе было показано и рассказано. Очень логично и в тему был подобран дополнительный фотоматериал. Рекомендую однозначно!

Е Елена Замечательный гид Елена, подготовила для нас увлекательную и содержательную экскурию по Владимиру.

Рассказала о местных соборах Успенском и Дмитриевском, также прогулялись по главной улице Владимира. Мы вместе с семьей, остались очень довольны👍

М Михаил Огромное спасибо, было интересно и увлекательно, время пролетело незаметно! Будем рады новой встрече.

Е Евгения Елена спасибо! Очень интересная экскурсия! Погружение в историю и красоту города! Елена прекрасный рассказчик, отвечала на все вопросы по ходу прогулки!

Лариса Отлично прогулялись с Еленой, послушали историю Владимира, рассмотрели интересные детали соборов, непринужденно узнали различные факты из становления и жизни города несколько веков назад. Было интересно! Елена очень доброжелательный гид, было комфортно

C Ceргей Огромное спасибо. Елена просто мастер своего дела, три часа пролетели на одном дыхании, много нового узнали о вашем городе и людях которые жили в нем.

Е Елена читать дальше бы гуляли, на многое не обратили бы внимания. Золотые ворота пока на реконструкции, Елена по фото о них рассказала. Посетили Успенский собор, хотя не собирались, от старины дух захватывает. Время быстро прошло, было интересно. Спасибо, Елена🌼 Впервые были с семьей во Владимире, рада, что заказала экскурсию. Елена подробно рассказала об истории города, значимых событиях и людях. Конечно, увидели театр, исторические здания,соборы,рассмотрели все до мелочей, сами если