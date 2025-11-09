Мои заказы

Владимир - первое знакомство

Владимир - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по его старинным улицам, узнайте о знаменитых соборах и насладитесь панорамами
Владимир в 12 веке стал столицей Руси, а в 19 веке его называли городом одной улицы.

На экскурсии гости узнают, как это произошло, и услышат истории о золотом веке Владимирского княжества.

Участники увидят Золотые ворота, прогуляются по старинным улицам и полюбуются фресками Андрея Рублёва в Успенском соборе. Дмитриевский собор удивит белокаменными рельефами. Экскурсия обещает оставить яркие впечатления и глубокие знания о городе
5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю столицы Руси
  • 🎨 Полюбоваться фресками Рублёва
  • 🗺️ Прогуляться по старинным улицам
  • 📸 Сделать фото на смотровых площадках
  • 🏰 Увидеть знаковые достопримечательности
Владимир - первое знакомство© Елена
Владимир - первое знакомство© Елена
Владимир - первое знакомство© Елена

Что можно увидеть

  • Золотые ворота
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Большая Московская улица
  • Георгиевская улица

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Познакомитесь с архитектурным ансамблем Соборной площади
  • Восхититесь фресками Андрея Рублёва в Успенском соборе
  • Оцените белокаменные рельефы и внешний декор Дмитриевского собора
  • Пройдёте по старейшим улицам Владимира: Большой Московской и Георгиевской
  • Полюбуетесь панорамами города со смотровых площадок

По пути я поделюсь богатой историей Владимира. В вашей памяти останутся не только даты, но и события, которые происходили на этой земле.

Организационные детали

  • Билеты в Успенский собор оплачиваются отдельно — 350 ₽ за чел, дети до 14 лет бесплатно, билет экскурсовода — 500 ₽
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек, доплата составит 500 ₽ за участника

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 374 туристов
Привет, я Елена. Вожу экскурсии по Владимиру и Боголюбово. Я мечтала жить в древнем городе с интересной историей. В 33 года переехала в 33-й регион. Теперь живу в одном из
читать дальше

древнейших городов России. С первого дня я прониклась любовью к этому городу, каждый день с радостью просыпаюсь и иду на любимую работу. Больше всего я люблю свой офис! Представьте, вместо стен меня окружают величественные белокаменные соборы, фасады старинных домов, звучит колокольный звон. Я вижу небо, оно то синее с летним настроением, то хмурое и серое. Но на фоне его суровой серости золотистые купола древних храмов выглядят ещё восхитительней. Мои экскурсии душевные и интересные, тёплые и трогательные! Приезжайте и убедитесь в этом лично!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Владимир - первое знакомство (Анастасия)Владимир - первое знакомство (Анастасия)Владимир - первое знакомство (Анастасия)Владимир - первое знакомство (Olesya)Владимир - первое знакомство (Olesya)Владимир - первое знакомство (Olesya)Владимир - первое знакомство (Olesya)Владимир - первое знакомство (Анна)Владимир - первое знакомство (Анна)Владимир - первое знакомство (Анна)Владимир - первое знакомство (Анна)Владимир - первое знакомство (Анна)Владимир - первое знакомство (Анна)Владимир - первое знакомство (Анна)Владимир - первое знакомство (Виктория)Владимир - первое знакомство (Виктория)Владимир - первое знакомство (Виктория)Владимир - первое знакомство (Виктория)Владимир - первое знакомство (Виктория)Владимир - первое знакомство (Виктория)Владимир - первое знакомство (Виктория)Владимир - первое знакомство (Виктория)Владимир - первое знакомство (Виктория)Владимир - первое знакомство (Елена)Владимир - первое знакомство (Елена)Владимир - первое знакомство (Елена)Владимир - первое знакомство (Елена)Владимир - первое знакомство (Елена)Владимир - первое знакомство (Елена)Владимир - первое знакомство (Лариса)
А
Анастасия
9 ноя 2025
Елена очень интересно и душевно рассказала нам об основных достопримечательностях Владимира, погружаясь в историю с интересными фактами. Мы остались очень довольны. Спасибо.
Елена очень интересно и душевно рассказала нам об основных достопримечательностях Владимира, погружаясь в историю с интереснымиЕлена очень интересно и душевно рассказала нам об основных достопримечательностях Владимира, погружаясь в историю с интереснымиЕлена очень интересно и душевно рассказала нам об основных достопримечательностях Владимира, погружаясь в историю с интересными
А
Акулова
3 ноя 2025
Огромное спасибо Елене за доставленное удовольствие! Знающий и внимательный гид. Рекомендуем
Я
Ян
3 ноя 2025
Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Рекомендую
Л
Лилия
11 окт 2025
Отличная экскурсия! Приятно слушать, очень понравилось, много интересного и нового узнали. Рекомендую
Olesya
Olesya
21 сен 2025
Елена, благодарим вас, за чудесную, неспешную и очень содержательную экскурсию!
Все очень здорово продумано и организовано - маршрут и темп экскурсии, подача и содержание материала, забота о том, чтобы каждое слово было услышано, в виде гарнитуры.
Соберемся в Суздаль, обязательно обратимся к Елене!
Елена, благодарим вас, за чудесную, неспешную и очень содержательную экскурсию!Елена, благодарим вас, за чудесную, неспешную и очень содержательную экскурсию!Елена, благодарим вас, за чудесную, неспешную и очень содержательную экскурсию!Елена, благодарим вас, за чудесную, неспешную и очень содержательную экскурсию!
Виктория
Виктория
19 сен 2025
Спасибо Елене. Можно отметить, что очень любит свой город Владимир,увлечена историей своего края. Хорошо подает материал. И спасибо, что легко смогла подстроилась под наши планы по времени
Анна
Анна
15 сен 2025
Все понравилось
Все понравилосьВсе понравилосьВсе понравилосьВсе понравилосьВсе понравилосьВсе понравилосьВсе понравилось
Виктория
Виктория
9 сен 2025
Елена очень интеллигентная, с грамотной речью, приятная во всех отношениях девушка, и в тоже время профессионал своего дела! Экскурсия проходила без спешки, в удобном для нас темпе. Всё указанное в программе было показано и рассказано. Очень логично и в тему был подобран дополнительный фотоматериал. Рекомендую однозначно!
Елена очень интеллигентная, с грамотной речью, приятная во всех отношениях девушка, и в тоже время профессионалЕлена очень интеллигентная, с грамотной речью, приятная во всех отношениях девушка, и в тоже время профессионалЕлена очень интеллигентная, с грамотной речью, приятная во всех отношениях девушка, и в тоже время профессионалЕлена очень интеллигентная, с грамотной речью, приятная во всех отношениях девушка, и в тоже время профессионалЕлена очень интеллигентная, с грамотной речью, приятная во всех отношениях девушка, и в тоже время профессионалЕлена очень интеллигентная, с грамотной речью, приятная во всех отношениях девушка, и в тоже время профессионалЕлена очень интеллигентная, с грамотной речью, приятная во всех отношениях девушка, и в тоже время профессионалЕлена очень интеллигентная, с грамотной речью, приятная во всех отношениях девушка, и в тоже время профессионалЕлена очень интеллигентная, с грамотной речью, приятная во всех отношениях девушка, и в тоже время профессионал
Е
Елена
12 июл 2025
Замечательный гид Елена, подготовила для нас увлекательную и содержательную экскурию по Владимиру.
Рассказала о местных соборах Успенском и Дмитриевском, также прогулялись по главной улице Владимира. Мы вместе с семьей, остались очень довольны👍
Замечательный гид Елена, подготовила для нас увлекательную и содержательную экскурию по Владимиру.Замечательный гид Елена, подготовила для нас увлекательную и содержательную экскурию по Владимиру.Замечательный гид Елена, подготовила для нас увлекательную и содержательную экскурию по Владимиру.Замечательный гид Елена, подготовила для нас увлекательную и содержательную экскурию по Владимиру.Замечательный гид Елена, подготовила для нас увлекательную и содержательную экскурию по Владимиру.Замечательный гид Елена, подготовила для нас увлекательную и содержательную экскурию по Владимиру.
М
Михаил
30 июн 2025
Огромное спасибо, было интересно и увлекательно, время пролетело незаметно! Будем рады новой встрече.
Е
Евгения
20 июн 2025
Елена спасибо! Очень интересная экскурсия! Погружение в историю и красоту города! Елена прекрасный рассказчик, отвечала на все вопросы по ходу прогулки!
Лариса
Лариса
8 июн 2025
Отлично прогулялись с Еленой, послушали историю Владимира, рассмотрели интересные детали соборов, непринужденно узнали различные факты из становления и жизни города несколько веков назад. Было интересно! Елена очень доброжелательный гид, было комфортно
Отлично прогулялись с Еленой, послушали историю Владимира, рассмотрели интересные детали соборов, непринужденно узнали различные факты изОтлично прогулялись с Еленой, послушали историю Владимира, рассмотрели интересные детали соборов, непринужденно узнали различные факты изОтлично прогулялись с Еленой, послушали историю Владимира, рассмотрели интересные детали соборов, непринужденно узнали различные факты изОтлично прогулялись с Еленой, послушали историю Владимира, рассмотрели интересные детали соборов, непринужденно узнали различные факты из
C
Ceргей
1 июн 2025
Огромное спасибо. Елена просто мастер своего дела, три часа пролетели на одном дыхании, много нового узнали о вашем городе и людях которые жили в нем.
Е
Елена
12 мая 2025
Впервые были с семьей во Владимире, рада, что заказала экскурсию. Елена подробно рассказала об истории города, значимых событиях и людях. Конечно, увидели театр, исторические здания,соборы,рассмотрели все до мелочей, сами если
читать дальше

бы гуляли, на многое не обратили бы внимания. Золотые ворота пока на реконструкции, Елена по фото о них рассказала. Посетили Успенский собор, хотя не собирались, от старины дух захватывает. Время быстро прошло, было интересно. Спасибо, Елена🌼

Вера
Вера
7 мая 2025
Были во Владимире первый раз. Экскурсия понравилась, интересно, много фактов и информации о городе
Были во Владимире первый раз. Экскурсия понравилась, интересно, много фактов и информации о городеБыли во Владимире первый раз. Экскурсия понравилась, интересно, много фактов и информации о городеБыли во Владимире первый раз. Экскурсия понравилась, интересно, много фактов и информации о городеБыли во Владимире первый раз. Экскурсия понравилась, интересно, много фактов и информации о городеБыли во Владимире первый раз. Экскурсия понравилась, интересно, много фактов и информации о городе

