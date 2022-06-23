Экскурсия в Юрьев-Польский «Русь крестьянская»

"Польский" же значит "Полевой" - лежащий на плодородных землях знаменитого владимирского Ополья. Со времен

«Польский» же значит «Полевой» — лежащий на плодородных землях знаменитого владимирского Ополья.

Со времен Владимиро-Суздальской Руси в центре города сохранились белокаменный Георгиевский собор, украшенный резьбой по белому камню и оборонительные земляные валы, в кольце которых располагается комплекс Михайло-Архангельского монастыря XVI в.
Экскурсия в Юрьев-Польский «Русь крестьянская»

Что вас ожидает 🤩

  • Георгиевский собор
  • Михайло-Архангельский монастырь
  • Музей «История мануфактуры Юрьев-Польского уезда»

Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия по г. Юрьев-Польский;
  • Со времен Владимиро-Суздальской Руси в центре города сохранились белокаменный Георгиевский собор, украшенный резьбой по белому камню, и оборонительные земляные валы, в кольце которых располагается комплекс Михайло-Архангельского монастыря XVI века.
  • Музей «История мануфактуры Юрьев-Польского уезда»;
  • Музей расскажет вам о ручной набойке на холстах XVIII–XIX вв. В ней представлено богатейшее собрание старинных набивных тканей, различные интерьеры. Вы увидите, как современные мастера распознали секрет набоек и повторили чудо-узоры на современных холстах. Музей хранит богатейшее собрание старинных набивных тканей, позволяющих судить о большом художественном вкусе и высоком мастерстве набойщиков.
Все экспонаты демонстрируются в рубленной деревенской избе. Неотъемлемой частью её интерьера предметы, отражающие ткачество в деревенских светёлках. Среди них различного вида прялки, веретёнца, гребни для чесания льна, в настенной витрине образцы льняных полотен с набивным узорочьем XVIII века, образцы разных стадий обработки льна

В гостях у фермерского хозяйства «Мед Ополья»

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Нам расскажут о пчелах, ульях, повадках пчелиной семьи… Во время веселой анимационной программы Вы не только сможете попробовать все сорта нашего мёда, но и побольше узнать о процессе производства продуктов пчеловодства (дегустация с 3-мя видами мёда, медовухой, крепким алкоголем, фруктами, сырами).
Здесь, одевшись в пчеловодный костюм и вооружившись дымарем, турист почувствует себя настоящим пчеловодом! А по окончании трудов праведных всех угостят чаем со свежим мёдом, дадут попробовать пчелиную пергу, пыльцу, прополис. Перед отъездом домой всю эту вкусность можно купить. Мед относится к северным сортам и обладает более полезными, лечебными свойствами по сравнению с южным.

Важная информация:

Обратите внимание, что можно заказать экскурсию без трансфера, которая будет начинаться непосредственно в г. Юрьев-Польский. Куда вы, соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 10:00, встреча в г. Юрьев-Польский.

Суббота в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Интерактивная программа Музей «История мануфактуры Юрьев-Польского уезда»
  • Транспортное обслуживание на автобусе тур-класса (при выборе этого варианта тура)
Что не входит
  • Веселая дегустация меда в «Ополье» — 1 500 руб.
  • Обед
Место начала и завершения?
ул. Дворянская, д. 4, Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что можно заказать экскурсию без трансфера
  • Которая будет начинаться непосредственно в г. Юрьев-Польский. Куда вы
  • Соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 10:00
  • Встреча в г. Юрьев-Польский
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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