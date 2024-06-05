1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Средневековый Владимир: уникальное путешествие в прошлое для семьи
Погрузитесь в средневековую атмосферу Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение
Начало: В центре Владимира
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия-игра по Владимиру для школьных групп
Погрузитесь в увлекательное расследование и откройте секреты Владимира вместе с детьми! Игра, история и приключения ждут вас на каждом шагу
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
9 990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
- ЕЕвгения24 мая 2024Просто восторг! Так впечатлилась, что после экскурсии еще месяц смотрела исторические передачи!!! Рекомендую 10000%
- ООльга23 мая 2024Нас провел по Владимиру интересный и несколько неформальный экскурсовод - Алексей. Ребенку он понравился, подача материала была веселой, с уклоном в историю, религию. Нам, как взрослым, наверное, не хватило истории, но будет повод вернуться)
- ААндрей22 мая 2024Алексей владеет колоссальным количеством информации! Провел незабываемую экскурсию, все очень интересно, познавательно! Будем с удовольствием изучать его видеоэкскурсии в интернете!
- ММаргарита20 мая 2024Преимущество этой экскурсии - это системный подход. Развитие города представлено именно через исторические события. Ребенку 12 лет, по его словам,"зашло". В идеале надо было бы ребенку дать почитать про средневековый период Руси. Но экскурсия сподвигла нас посмотреть фильм Рюриковичи
- ЕЕкатерина20 мая 2024Гид просто замечательный! Мы много путешествуем, и это один из лучших, кто нам встречался. Маршрут составлен идеально для знакомства с
- ЕЕлена16 мая 2024Очень приятно проводить время в новом месте (были на обзорной экскурсии по Владимиру) в компании с профессионалом! Интересный рассказ- диалог,
- ММарина13 мая 2024Владимир за час: групповая интерактивная экскурсияПрекрасная экскурсия! Отличный гид! Рекомендую;)
- ННаталья13 мая 2024Владимир за час: групповая интерактивная экскурсияХочу выразить благодарность Руфине за проведенную двухчасовую экскурсию по Владимиру. Мы узнали много интересных исторических фактов, но при этом вся
- ЕЕлена19 апреля 2024Замечательный экскурсовод Марина. Провела интересную экскурсию для детей: и рассказы и интерактив. Приятный голос с хорошей речью и правильными акцентами.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Интерактивные»
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