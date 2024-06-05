Интерактивные экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» во Владимире, цены от 5 345 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
309 отзывов
Интерактивное путешествие «Первая встреча с Владимиром»: погрузитесь в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
5 345 за всё до 5 чел.
Средневековый Владимир: поучительная экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Средневековый Владимир: уникальное путешествие в прошлое для семьи
Погрузитесь в средневековую атмосферу Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение
Начало: В центре Владимира
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 600 за всё до 7 чел.
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия-игра по Владимиру для школьных групп
Погрузитесь в увлекательное расследование и откройте секреты Владимира вместе с детьми! Игра, история и приключения ждут вас на каждом шагу
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
9 990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
    Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
    Просто восторг! Так впечатлилась, что после экскурсии еще месяц смотрела исторические передачи!!! Рекомендую 10000%
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Средневековый Владимир: поучительная экскурсия для детей и взрослых
    Нас провел по Владимиру интересный и несколько неформальный экскурсовод - Алексей. Ребенку он понравился, подача материала была веселой, с уклоном в историю, религию. Нам, как взрослым, наверное, не хватило истории, но будет повод вернуться)
    Нас провел по Владимиру интересный и несколько неформальный экскурсовод - Алексей. Ребенку он понравился, подача материала
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Средневековый Владимир: поучительная экскурсия для детей и взрослых
    Алексей владеет колоссальным количеством информации! Провел незабываемую экскурсию, все очень интересно, познавательно! Будем с удовольствием изучать его видеоэкскурсии в интернете!
  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Средневековый Владимир: поучительная экскурсия для детей и взрослых
    Преимущество этой экскурсии - это системный подход. Развитие города представлено именно через исторические события. Ребенку 12 лет, по его словам,"зашло". В идеале надо было бы ребенку дать почитать про средневековый период Руси. Но экскурсия сподвигла нас посмотреть фильм Рюриковичи
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
    Гид просто замечательный! Мы много путешествуем, и это один из лучших, кто нам встречался. Маршрут составлен идеально для знакомства с
    читать дальше

    городом. Марина глубоко и деликатно подает материал, при этом чувствует группу (с нами путешествовали дети). В восторге остались все! Огромное спасибо!

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
    Очень приятно проводить время в новом месте (были на обзорной экскурсии по Владимиру) в компании с профессионалом! Интересный рассказ- диалог,
    читать дальше

    остро подмеченные связи фактов и событий истории, глубокое знание православия, нашей культуры, традиций. От таких экскурсий надолго остаются очень яркие впечатления. А они, на мой взгляд, самое важное, что может дать экскурсовод! Спасибо большое Руфине за ее знания, профессионализм и приятную компанию! С удовольствием порекомендую ее экскурсии всем, кто решил посетить прекрасный Владимир!

    Очень приятно проводить время в новом месте (были на обзорной экскурсии по Владимиру) в компании сОчень приятно проводить время в новом месте (были на обзорной экскурсии по Владимиру) в компании сОчень приятно проводить время в новом месте (были на обзорной экскурсии по Владимиру) в компании с
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Владимир за час: групповая интерактивная экскурсия
    Прекрасная экскурсия! Отличный гид! Рекомендую;)
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Владимир за час: групповая интерактивная экскурсия
    Хочу выразить благодарность Руфине за проведенную двухчасовую экскурсию по Владимиру. Мы узнали много интересных исторических фактов, но при этом вся
    читать дальше

    информация была преподнесена очень доходчиво, ненавязчиво. В форме вопросов-ответов. Интерактивно. Мы не просто слушали, а отгадывали, размышляли, выдвигали гипотезы. Да, своего рода квест, очень позитивный и ненавязчивый. Погода на вторые майские праздники была очень ветреная и холодная, но несмотря на это гид с нами прошла и по смотровым площадкам, и по валам и по внутренним точкам. Спасибо большое за вход в собор. Было интересно зайти и обратить внимание на конкретные вещи, связанные с росписью храма и историческими значениями, а не просто посетить собор как должное.

  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
    Замечательный экскурсовод Марина. Провела интересную экскурсию для детей: и рассказы и интерактив. Приятный голос с хорошей речью и правильными акцентами.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Интерактивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
  2. Средневековый Владимир: поучительная экскурсия для детей и взрослых
  3. Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 345 до 9 990. Туристы уже оставили гидам 338 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2024 год по теме «Интерактивные», 338 ⭐ отзывов, цены от 5345₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам