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информация была преподнесена очень доходчиво, ненавязчиво. В форме вопросов-ответов. Интерактивно. Мы не просто слушали, а отгадывали, размышляли, выдвигали гипотезы. Да, своего рода квест, очень позитивный и ненавязчивый. Погода на вторые майские праздники была очень ветреная и холодная, но несмотря на это гид с нами прошла и по смотровым площадкам, и по валам и по внутренним точкам. Спасибо большое за вход в собор. Было интересно зайти и обратить внимание на конкретные вещи, связанные с росписью храма и историческими значениями, а не просто посетить собор как должное.