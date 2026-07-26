читать дальше уменьшить

Владимира. Очень интересно было в Борисоглебском монастыре, конечно, церковь на Нерли - это шедевр. Мы в восторге. Плюс ко всему, Татьяна нас довезла до этих точек, да еще и привезла обратно, за, что огромное спасибо! Но, очень важна информация и формат, в котором, она подается, нам было очень интересно. Спасибо!!!

PS было крайне приятно, когда в конце экскурсии нам даже подарили набор с фотографиями по местам, которые мы посещали, а фото были сделаны самой Татьяной! Да еще, нам посоветовали сходить в очень вкусное, модное место:)