Из Владимира в Боголюбово

Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси, прогуливаясь по самым живописным...

Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси, прогуливаясь по самым живописным улицам её древней столицы – Владимира.

Я расскажу вам о становлении города, о его славном прошлом, помогу понять особенности его самобытного архитектурного облика.

Вы не только погрузитесь во времена великих князей и их дружин, но и сами попробуете разгадать некоторые загадки истории!
Из Владимира в Боголюбово
Из Владимира в Боголюбово
Из Владимира в Боголюбово
Из Владимира в Боголюбово
Из Владимира в Боголюбово
Шедевры домонгольской архитектуры

Вы рассмотрите несколько потрясающих построек времен Древней Руси, которыми знамениты Владимир и близлежащее село Боголюбово, старинная резиденция князя Андрея Боголюбского. Маршрут включает в себя 5 знаковых памятников домонгольской архитектуры, которые мы осмотрим снаружи:

    Золотые Ворота
    Золотые Ворота, которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима. Ворота, прекрасно сохранившиеся до наших дней, служили не только оборонительным сооружением, но и триумфальной аркой столицы Руси.
    Успенский Собор
    Успенский Собор, задуманный князем Андреем Боголюбским как главный собор Всея Руси и расписанный легендарным иконописцем Андреем Рублевым.
    Дмитриевский Собор
    Дмитриевский Собор — великолепный образец каменного резного декора, возведенный Всеволодом Большое Гнездо. Причудливый кружевной фасад этого собора можно рассматривать бесконечно!
    Остатки замка Андрея Боголюбского
    Остатки замка Андрея Боголюбского, уникальный памятник домонгольской гражданской архитектуры. Мы с вами пройдемся по территории Боголюбова монастыря, осмотрим место убийства великого князя и остатки его терема. А потом обойдем крепость по валам и спустимся к святому источнику, вы сможете окунуться в купель и набрать святой водицы с собой при желании (приготовьте полотенце и тапочки и емкость для воды).
    Церковь Покрова на Нерли
    А затем мы отправимся по заливному лугу к Храму Лебедю, так его называют в народе. Для многих эта церковь является самой совершенной церковью Руси: она считается эталоном гармонии пропорций и невероятно гармонирует с окружающими её красивейшими лугами и реками.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человек
    Стандартное предложение
    6 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Где начинаем и завершаем
    Начало: Театральная площадь
    Завершение: Покрова на Нерли
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Татьяна Б.
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