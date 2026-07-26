Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси, прогуливаясь по самым живописным улицам её древней столицы — Владимира.
Я расскажу вам о становлении города, его славном прошлом, помогу понять особенности его самобытного архитектурного облика.
Вы не только погрузитесь во времена великих князей и их дружин, но и сами попробуете разгадать некоторые тайны истории!
Я расскажу вам о становлении города, его славном прошлом, помогу понять особенности его самобытного архитектурного облика.
Вы не только погрузитесь во времена великих князей и их дружин, но и сами попробуете разгадать некоторые тайны истории!
Описание экскурсииШедевры домонгольской архитектуры Вы рассмотрите несколько потрясающих построек времен Древней Руси, которыми знамениты Владимир и близлежащее село Боголюбово, старинная резиденция князя Андрея Боголюбского. Прогуляетесь по пешеходной улице Георгиевской, и смотровым площадкам с живописными видами на владимирские холмы и пойму реки Клязьмы. Маршрут включает в себя 5 знаковых памятников домонгольской архитектуры, которые мы осмотрим снаружи:
- Золотые Ворота, которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима. Ворота, прекрасно сохранившиеся до наших дней, служили не только оборонительным сооружением, но и триумфальной аркой столицы Руси.
- Успенский Собор был задуман князем Андреем Боголюбским как главный собор Всея Руси и расписан легендарным иконописцем Андреем Рублевым.
- Дмитриевский Собор — великолепный образец каменного резного декора, возведенный Всеволодом Большое Гнездо. Причудливый кружевной фасад этого собора можно рассматривать бесконечно!
- Остатки замка Андрея Боголюбского, уникальный памятник домонгольской гражданской архитектуры. Мы с вами пройдемся по территории Боголюбова монастыря, осмотрим место убийства великого князя и остатки его терема. А потом обойдем крепость по валам и спустимся к святому источнику (при условии хорошей погоды), вы сможете окунуться в купель и набрать святой воды с собой при желании (приготовьте полотенце и тапочки и емкость для воды).
- Церковь Покрова на Нерли. Затем мы отправимся по заливному лугу к Храму-Лебедю — так его называют в народе. Для многих эта церковь является самой совершенной церковью Руси: она считается эталоном гармонии пропорций и невероятно гармонирует с окружающими её красивейшими лугами и реками. Внимание: по Владимиру мы гуляем пешком! (Парковаться в центре города запрещено и достопримечательности все рядом) На автомобиле едем в Боголюбово. От монастыря до храма Покров на Нерли идем пешком. во Владимир возвращаемся на автомобиле.
Ежедневно по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые Ворота
- Успенский Собор
- Дмитриевский Собор
- Остатки замка Андрея Боголюбского
- Церковь Покрова на Нерли
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из Владимира в Боголюбово и обратно на компанию до 4-х человек, если вас больше, можно вызвать такси, оно в стоимость не входит
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение Успенского собора, это музей. Экскурсия по собору оплачивается отдельно, стоимость 1500 руб (работа гида), + входной билет 400 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь
Завершение: Церковь Покрова на Нерли
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Понравилось всё, что хотела посмотреть.
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М
Благодарю Татьяну за интересную, насыщенную экскурсию, несмотря на погоду ходила с нами дружно мёрзла!! предоставила время на обед, построилась под наш насыщенный график и привезла прямо к вокзалу.
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М
Татьяна необыкновенный, чуткий человек. Экскурсия очень интересно выстроена, был подобран темп, который нам подходил, тк я была с пожилой мамой. Нам было дано столько интересной информации, показаны такие выигрышные места
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М
Татьяна необыкновенный, чуткий человек. Экскурсия очень интересно выстроена, был подобран темп, который нам подходил, тк я была с пожилой мамой. Нам было дано столько интересной информации, показаны такие выигрышные места
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А
Были на экскурсии группой из 5 человек: 2 мамы и трое подростков. Татьяна провела экскурсию четко, профессионально, интересно. Чувствовала наше настроение, старалась вовлекать ребят, учла все наши пожелания по маршруту,
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А
Были на экскурсии группой из 5 человек: 2 мамы и трое подростков. Татьяна провела экскурсию четко, профессионально, интересно. Чувствовала наше настроение, старалась вовлекать ребят, учла все наши пожелания по маршруту,
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