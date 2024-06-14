Вы побываете в древнейшей части Владимира и Боголюбов-граде: посетите потрясающие соборы — Успенский и Дмитриевский — и знаменитую церковь Покрова на Нерли. Проникнитесь величием и исторической ценностью этих земель. Полюбуетесь видами со смотровых площадок и разберётесь, зачем вишне поставили памятник.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Владимир: соборы и Баба-яга

Вы побываете в сердце города, рассмотрите памятник Владимирской вишне и поймёте, почему она стала известной. Увидите учёного кота, художника и других интересных персонажей.

Рядом с первой городской аптекой потрёте нос и лысину памятнику фармацевту — считается, что это приносит здоровье. В Успенском соборе рассмотрите потрясающие фрески Андрея Рублёва, а в Дмитриевском — невероятную белокаменную резьбу и древнерусскую пластику. А после заглянете в гости к Бабе-яге и попробуете владимирские наливки.

Боголюбово: архитектурные памятники

В 12 веке в этих краях был княжеская резиденция Андрея Боголюбского. Сегодня село бережно хранит памятники архитектуры — великолепный собор Рождества Богородицы и красивейшую церковь Покрова на Нерли. Вы посетите эти места, а мы расскажем их историю и объясним, почему дорога к церкви — это небольшое паломничество.

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