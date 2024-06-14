Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Вы побываете в древнейшей части Владимира и Боголюбов-граде: посетите потрясающие соборы — Успенский и Дмитриевский — и знаменитую церковь Покрова на Нерли. Проникнитесь величием и исторической ценностью этих земель. Полюбуетесь видами со смотровых площадок и разберётесь, зачем вишне поставили памятник.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Владимир: соборы и Баба-яга
Вы побываете в сердце города, рассмотрите памятник Владимирской вишне и поймёте, почему она стала известной. Увидите учёного кота, художника и других интересных персонажей.
Рядом с первой городской аптекой потрёте нос и лысину памятнику фармацевту — считается, что это приносит здоровье. В Успенском соборе рассмотрите потрясающие фрески Андрея Рублёва, а в Дмитриевском — невероятную белокаменную резьбу и древнерусскую пластику. А после заглянете в гости к Бабе-яге и попробуете владимирские наливки.
Боголюбово: архитектурные памятники
В 12 веке в этих краях был княжеская резиденция Андрея Боголюбского. Сегодня село бережно хранит памятники архитектуры — великолепный собор Рождества Богородицы и красивейшую церковь Покрова на Нерли. Вы посетите эти места, а мы расскажем их историю и объясним, почему дорога к церкви — это небольшое паломничество.
Организационные детали
По желанию можно посетить музеи. Пожалуйста, сообщите нам об этом заранее — мы забронируем для вас билеты. Цены: «Старый Владимир» (Водонапорная башня) — 650 руб. /чел., Музей ложки — 400 руб. /чел., Музей Бабы-яги — 650 руб. /чел. Экскурсии проведут местные гиды.
По пятницам программа начинается с экскурсии по Владимиру, по субботам — с экскурсии по Боголюбово. Но встречаемся и прощаемся с вами всегда во Владимире.
Поездка проходит на комфортабельном автобусе (вместимость зависит от количества человека в группе)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворянской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владимире
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. За годы нашей работы сделано немало. Налажены надёжные связи с объектами размещения и питания. читать дальше
Каждый новый маршрут тщательно прорабатывается, налажена чёткая система взаимодействия всех ответственных за организацию туров структур. Наши сотрудники хорошо владеют информацией об особенностях туров и особое внимание уделяют контролю за качеством их предоставления.