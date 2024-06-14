Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово

Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Вы побываете в древнейшей части Владимира и Боголюбов-граде: посетите потрясающие соборы — Успенский и Дмитриевский — и знаменитую церковь Покрова на Нерли. Проникнитесь величием и исторической ценностью этих земель. Полюбуетесь видами со смотровых площадок и разберётесь, зачем вишне поставили памятник.
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Владимир: соборы и Баба-яга

Вы побываете в сердце города, рассмотрите памятник Владимирской вишне и поймёте, почему она стала известной. Увидите учёного кота, художника и других интересных персонажей.

Рядом с первой городской аптекой потрёте нос и лысину памятнику фармацевту — считается, что это приносит здоровье. В Успенском соборе рассмотрите потрясающие фрески Андрея Рублёва, а в Дмитриевском — невероятную белокаменную резьбу и древнерусскую пластику. А после заглянете в гости к Бабе-яге и попробуете владимирские наливки.

Боголюбово: архитектурные памятники

В 12 веке в этих краях был княжеская резиденция Андрея Боголюбского. Сегодня село бережно хранит памятники архитектуры — великолепный собор Рождества Богородицы и красивейшую церковь Покрова на Нерли. Вы посетите эти места, а мы расскажем их историю и объясним, почему дорога к церкви — это небольшое паломничество.

Организационные детали

  • По желанию можно посетить музеи. Пожалуйста, сообщите нам об этом заранее — мы забронируем для вас билеты. Цены: «Старый Владимир» (Водонапорная башня) — 650 руб. /чел., Музей ложки — 400 руб. /чел., Музей Бабы-яги — 650 руб. /чел. Экскурсии проведут местные гиды.
  • По пятницам программа начинается с экскурсии по Владимиру, по субботам — с экскурсии по Боголюбово. Но встречаемся и прощаемся с вами всегда во Владимире.
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе (вместимость зависит от количества человека в группе)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворянской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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