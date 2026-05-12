Приглашаю вас на мастер-класс в уютную студию, где можно замедлиться, отключиться от суеты и создать вещь своими руками. Даже если вы никогда не работали с глиной — это не помеха. Мы начнём с простых форм и шаг за шагом пройдём весь путь.
Вы слепите тарелку, чашку, подсвечник или что-то другое — я помогу адаптировать идею под ваш уровень и желания.
Вы слепите тарелку, чашку, подсвечник или что-то другое — я помогу адаптировать идею под ваш уровень и желания.
Описание мастер-класса
- Я познакомлю вас с глиной и основами ручной лепки.
- Расскажу о всех этапах работы, покажу основные приёмы и буду помогать в процессе при необходимости.
- Если вы раньше никогда не работали с глиной, советую начать с самого простого изделия — тарелки. Если не боитесь трудностей, можно слепить чашку, подсвечник или что-то другое.
- Добавим декор или роспись по вашему желанию.
- В процессе угощу вас травяным чаем со сладостями.
- Примерно через три недели, после сушки и двух высокотемпературных обжигов в специальной печи, вы сможете сами забрать готовую работу или получить её через доставку СДЭК.
Организационные детали
- В стоимость входят все материалы и чай со сладостями. Отдельно оплачивается пересылка изделия.
- Возраст — от 6 лет. Дети младше могут участвовать со взрослым.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 27 туристов
Приглашаю посетить мои творческие мастер-классы и создать уникальные изделия на память.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина, творческий человек. С ней очень интересно было готовить тарелочку, получилось чудесно. Жду теперь обжига, глазурирования и отправки СДЭКОм в свой город. Екатерине новых творческих успехов.
Е
Проходила мастер-класс с сестрой. Очень понравилось. Екатерина всё подробно рассказывала, помогала и поддерживала на каждом шаге. В результате получились потрясающие керамические тарелки с рисунком цветов. Готовый вариант ещё не видели (дополню отзыв после получения готовых поделок), но и сам процесс был очень эмоциональным и вдохновляющим! Спасибо!
И
Получили огромное удовольствие в процессе создания своих шедевров 👍
Екатерина, большое Вам спасибо 🫶
Екатерина, большое Вам спасибо 🫶
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш теплый отзыв!
М
Были на мастер-класс по керамике, все очень понравилось! Отличный организатор, все прошло идеально
Екатерина
Ответ организатора:
Благодарю за то, что оценили!
И
Прекрасный мастер-класс, очень понравилось! Удобно, что мастер может покрыть изделия глазурью и отправить СДЭКом.
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо большое! Рада буду снова провести мастер-класс для вас ♥️
Н
Прекрасно провели время за творческим занятием. Интересно и не скучно.
Екатерина
Ответ организатора:
Приходите творить снова🫶🏻
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии на «Мастер-класс по керамике во Владимире»
Индивидуальная
до 2 чел.
Владимир. Путь сквозь века
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Владимир и Боголюбово
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
18 мая в 10:00
28 мая в 16:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир окраинный
Путешествие по окраинам Владимира откроет перед вами неизведанные грани города. Пройдите по историческим местам и узнайте их тайны
Начало: У Молодёжного сквера
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Владимире с любовью
Узнайте о Владимире, его богатой истории и людях, которые его прославили. В завершение насладитесь дегустацией медовухи и других напитков
Начало: На Соборной площади
18 мая в 09:00
28 мая в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
от 3200 ₽ за человека