О Владимире с любовью

Узнайте о Владимире, его богатой истории и людях, которые его прославили. В завершение насладитесь дегустацией медовухи и других напитков
Владимир - город с богатой историей, где каждый уголок хранит свои тайны.

Прогулка по Соборной площади, посещение Успенского и Дмитриевского соборов, а также захватывающие панорамы с высокого берега Клязьмы позволят вам почувствовать дух древней Руси. Завершите экскурсию в уютном баре, попробовав традиционные напитки. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и гурманов
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🍯 Дегустация напитков
  • 🌉 Панорамные виды
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя16
ноя17
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Триумфальная арка

Описание экскурсии

«Город — всегда диалог прошлого с настоящим»
Р. Рождественский

  • Средневековая Соборная площадь с великолепным Успенским собором
  • Дмитриевский собор — шедевр белокаменного зодчества домонгольского периода
  • Панорамы высокого берега Клязьмы
  • Уютная пешеходная улочка губернского города
  • Мощёные оборонительные валы
  • Триумфальная арка столичного Владимира

Вы узнаете:

  • Почему на высоком берегу Клязьмы появилась крепость
  • Как она стала столицей северо-востока Руси
  • Как мудрая политика великих князей на долгие годы закрепила за Владимиром статус столицы
  • В чём уникальность Успенского собора
  • Чем жил губернский город и какое наследие он оставил
  • О владимирцах, имена которых в России известны каждому

А также в завершение экскурсии я приглашаю вас в уютный бар на дегустацию напитков русской кухни — вкусно будет не только взрослым, но и детям! При желании вы попробуете: медовуху, хреновуху, сбитень и лимонад, а также наливки и настойки.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Успенский собор — 400 ₽ с человека
  • В стоимость не включена дегустация алкогольных и безалкогольных напитков (по желанию): 850 ₽ с человека
  • Посещение Успенского собора и дегустацию необходимо заранее согласовать в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 1753 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
Наталья
16 июн 2025
Тот случай, когда гид с тобой на одной волне!
Емко, содержательно, интересно, легко и весело прошла наша экскурсия с Еленой по Владимиру. Не смотря на проливной дождь в середине нашего мероприятия, Елена не остановила экскурсию, предложив альтернативные решения. Однозначно рекомендую!
Галина
Галина
2 мая 2025
Елена прекрасный интересный рассказчик. Не смотря на холодную и дождливую погоду 2 часа пролетели не заметно.
Е
Екатерина
9 апр 2025
Елена - прекрасный экскурсовод и душевный человек. Было очень интересно узнать историю Владимира с момента основания города до настоящего времени. Информация была преподнесена очень подробно и с любовью. Спасибо Вам огромное, Елена, за вашу работу.

