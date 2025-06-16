Владимир - город с богатой историей, где каждый уголок хранит свои тайны.
Прогулка по Соборной площади, посещение Успенского и Дмитриевского соборов, а также захватывающие панорамы с высокого берега Клязьмы позволят вам почувствовать дух древней Руси. Завершите экскурсию в уютном баре, попробовав традиционные напитки. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и гурманов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🍯 Дегустация напитков
- 🌉 Панорамные виды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Триумфальная арка
Описание экскурсии
«Город — всегда диалог прошлого с настоящим»
Р. Рождественский
- Средневековая Соборная площадь с великолепным Успенским собором
- Дмитриевский собор — шедевр белокаменного зодчества домонгольского периода
- Панорамы высокого берега Клязьмы
- Уютная пешеходная улочка губернского города
- Мощёные оборонительные валы
- Триумфальная арка столичного Владимира
Вы узнаете:
- Почему на высоком берегу Клязьмы появилась крепость
- Как она стала столицей северо-востока Руси
- Как мудрая политика великих князей на долгие годы закрепила за Владимиром статус столицы
- В чём уникальность Успенского собора
- Чем жил губернский город и какое наследие он оставил
- О владимирцах, имена которых в России известны каждому
А также в завершение экскурсии я приглашаю вас в уютный бар на дегустацию напитков русской кухни — вкусно будет не только взрослым, но и детям! При желании вы попробуете: медовуху, хреновуху, сбитень и лимонад, а также наливки и настойки.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Успенский собор — 400 ₽ с человека
- В стоимость не включена дегустация алкогольных и безалкогольных напитков (по желанию): 850 ₽ с человека
- Посещение Успенского собора и дегустацию необходимо заранее согласовать в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 1753 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
16 июн 2025
Тот случай, когда гид с тобой на одной волне!
Емко, содержательно, интересно, легко и весело прошла наша экскурсия с Еленой по Владимиру. Не смотря на проливной дождь в середине нашего мероприятия, Елена не остановила экскурсию, предложив альтернативные решения. Однозначно рекомендую!
Галина
2 мая 2025
Елена прекрасный интересный рассказчик. Не смотря на холодную и дождливую погоду 2 часа пролетели не заметно.
Е
Екатерина
9 апр 2025
Елена - прекрасный экскурсовод и душевный человек. Было очень интересно узнать историю Владимира с момента основания города до настоящего времени. Информация была преподнесена очень подробно и с любовью. Спасибо Вам огромное, Елена, за вашу работу.
Входит в следующие категории Владимира
