Владимир - город с богатой историей, где каждый уголок хранит свои тайны. Прогулка по Соборной площади, посещение Успенского и Дмитриевского соборов, а также захватывающие панорамы с высокого берега Клязьмы позволят вам почувствовать дух древней Руси. Завершите экскурсию в уютном баре, попробовав традиционные напитки. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и гурманов

Описание экскурсии

«Город — всегда диалог прошлого с настоящим»

Р. Рождественский

Средневековая Соборная площадь с великолепным Успенским собором

Дмитриевский собор — шедевр белокаменного зодчества домонгольского периода

Панорамы высокого берега Клязьмы

Уютная пешеходная улочка губернского города

Мощёные оборонительные валы

Триумфальная арка столичного Владимира

Вы узнаете:

Почему на высоком берегу Клязьмы появилась крепость

Как она стала столицей северо-востока Руси

Как мудрая политика великих князей на долгие годы закрепила за Владимиром статус столицы

В чём уникальность Успенского собора

Чем жил губернский город и какое наследие он оставил

О владимирцах, имена которых в России известны каждому

А также в завершение экскурсии я приглашаю вас в уютный бар на дегустацию напитков русской кухни — вкусно будет не только взрослым, но и детям! При желании вы попробуете: медовуху, хреновуху, сбитень и лимонад, а также наливки и настойки.

Организационные детали