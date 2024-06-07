Л Лариса Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле) читать дальше на автомобиле Сергея, чтобы отдохнуть от вождения) Нам понравилось абсолютно все: и маршрут, и манера подачи информации, ориентированность на гостей, прекрасное чувство юмора) Рекомендуем однозначно! Сергей-один из лучших гидов, с которыми нам повезло общаться. Интеллигентный, образованный, 4 часа замечательной экскурсии пролетели на одном дыхании. Передвигались

Т Татьяна Княжий град Владимир Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.

А Анна Княжий град Владимир Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась

Е Елена Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром» Добрый день! Экскурсия с Руфиной, это очень увлекательно, познавательно и позитивно. Она внимательна к своим гостям. Рассказывает увлечённо и эмоционально, прям вживаешься в её истории. Три часа пешком пролетели незаметно. Очень рекомендую Руфину.

А Андрей Княжий град Владимир Всё отлично!!!

Е Елена Здравствуй, Владимир Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .

В Вячеслав Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.

Е Евгений Владимир: погружение в прошлое Светлана провела отличную экскурсию по Владимиру, сумела заинтересовать детей своими увлекательными рассказами об этом старинном городе. Гид отлично ориентируется в датах и событиях, происходивших ранее, а также проводит хронологию событий со всей историей Руси

И Ирина Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя» Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык