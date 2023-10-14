Это путешествие по древним местам России, которое заставит историю ожить перед вашими глазами.



Древний Успенский собор 12 века во Владимире — это настоящая живая история, а ваш профессиональный гид-историк сделает этот опыт еще более увлекательным.



Вместе вы будете гулять по древним улицам, словно шагая в прошлое, слушать колокольный звон, который веками будил город, разгадывать исторические загадки, связанные с этим местом, и наслаждаться бескрайними русскими пейзажами, которые окружают Владимир.