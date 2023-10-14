Это путешествие по древним местам России, которое заставит историю ожить перед вашими глазами.
Древний Успенский собор 12 века во Владимире — это настоящая живая история, а ваш профессиональный гид-историк сделает этот опыт еще более увлекательным.
Вместе вы будете гулять по древним улицам, словно шагая в прошлое, слушать колокольный звон, который веками будил город, разгадывать исторические загадки, связанные с этим местом, и наслаждаться бескрайними русскими пейзажами, которые окружают Владимир.
Древний Успенский собор 12 века во Владимире — это настоящая живая история, а ваш профессиональный гид-историк сделает этот опыт еще более увлекательным.
Вместе вы будете гулять по древним улицам, словно шагая в прошлое, слушать колокольный звон, который веками будил город, разгадывать исторические загадки, связанные с этим местом, и наслаждаться бескрайними русскими пейзажами, которые окружают Владимир.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Начало у Золотых ворот.
- Если время позволяет, то можно начать с Успенского Княгинина монастыря.
- Театральная площадь с памятниками на ней.
- Пешеходная Георгиевская улица с многочисленными объектами современной городской скульптуры.
- Большая Московская улица с памятником Владимиру Крестителю, новой церковью, Гостиным двором, Домом Пряника.
- Соборная площадь с памятниками на ней.
- Парк Пушкина, смотровая площадка, памятник Владимиру Крестителю.
- Успенский собор.
- Дмитриевский собор.
- Палаты, смотровая площадка.
- Памятник Александру Невскому, Богородице-Рождественский мужской монастырь.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Дополнительно возможно Боголюбово
- Длительность — 2 часа
- Стоимость 5000 р: Боголюбовский Покровский монастырь
- Церковь Покрова-на-Нерли. Транспорт заказывают туристы (возможно такси)
- Место начала и завершения?
- Дворянская ул. , 1А, Владимир
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира
Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Успенский Собор
Святые места
Популярные места
Дмитриевский собор
Похожие туры из Владимира
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Владимир
Посетить главные достопримечательности города и насладиться его теплой атмосферой
у Театра драмы
16 окт
17 окт
19 окт
20 окт
4 550₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетипичный Владимир
Пройти по городу нетуристическими тропами и узнать о нём занимательные факты
у Академического театра драмы
16 окт
17 окт
19 окт
20 окт
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Владимир
История, «визитные карточки» и смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
15 окт
16 окт
2 990₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии