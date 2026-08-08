Это путешествие по древним местам России, которое заставит историю ожить перед вашими глазами.
Древний Успенский собор 12 века во Владимире — это настоящая живая история, а ваш профессиональный гид-историк сделает этот
Древний Успенский собор 12 века во Владимире — это настоящая живая история, а ваш профессиональный гид-историк сделает этот
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Начало у Золотых ворот.
- Если время позволяет, то можно начать с Успенского Княгинина монастыря.
- Театральная площадь с памятниками на ней.
- Пешеходная Георгиевская улица с многочисленными объектами современной городской скульптуры.
- Большая Московская улица с памятником Владимиру Крестителю, новой церковью, Гостиным двором, Домом Пряника.
- Соборная площадь с памятниками на ней.
- Парк Пушкина, смотровая площадка, памятник Владимиру Крестителю.
- Успенский собор.
- Дмитриевский собор.
- Палаты, смотровая площадка.
- Памятник Александру Невскому, Богородице-Рождественский мужской монастырь. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительно возможно Боголюбово, длительность - 2 часа, стоимость 5000 р: Боголюбовский Покровский монастырь, Церковь Покрова-на-Нерли. Транспорт заказывают туристы (возможно такси)
Место начала и завершения?
Дворянская ул., 1А, Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владимира
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