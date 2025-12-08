Приглашаем в мир истории, культуры и духовности! Вы посетите Боголюбовский монастырь с его уникальной архитектурой, увидите стоянку каменного века «Сунгирь», прикоснётесь к иконе Богоматери Владимирской и ощутите атмосферу Древней Руси.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Вы посетите старинное село Боголюбово, где князь Андрей Боголюбский в 12 веке основал Свято-Боголюбский монастырь и свою резиденцию. Здесь сохранились элементы палат — единственной гражданской постройки домонгольской Руси.

Пройдём через монастырский пруд и по Боголюбовскому лугу направимся к церкви Покрова на Нерли. Точёная церковь — словно плывущий лебедь, а весной кажется, будто она парит над водой.

Экспозиция «Сунгирь» во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике перенесёт вас в эпоху палеолита. Среди артефактов легендарной стоянки оживают быт и традиции древних людей, а современные мультимедийные технологии позволяют прикоснуться к её тайнам.

Особая жемчужина музея — икона Богоматери Боголюбской 12 века. Вы узнаете историю её почитания, утраты, реставрации и нового обретения и почувствуете атмосферу духовного наследия.

Организационные детали