В Боголюбово - из Владимира + Владимиро-Суздальский музей-заповедник
К княжеским палатам, лебединой церкви, палеолиту и чудотворной иконе
Приглашаем в мир истории, культуры и духовности! Вы посетите Боголюбовский монастырь с его уникальной архитектурой, увидите стоянку каменного века «Сунгирь», прикоснётесь к иконе Богоматери Владимирской и ощутите атмосферу Древней Руси.
Описание экскурсии
Вы посетите старинное село Боголюбово, где князь Андрей Боголюбский в 12 веке основал Свято-Боголюбский монастырь и свою резиденцию. Здесь сохранились элементы палат — единственной гражданской постройки домонгольской Руси.
Пройдём через монастырский пруд и по Боголюбовскому лугу направимся к церкви Покрова на Нерли. Точёная церковь — словно плывущий лебедь, а весной кажется, будто она парит над водой.
Экспозиция «Сунгирь» во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике перенесёт вас в эпоху палеолита. Среди артефактов легендарной стоянки оживают быт и традиции древних людей, а современные мультимедийные технологии позволяют прикоснуться к её тайнам.
Особая жемчужина музея — икона Богоматери Боголюбской 12 века. Вы узнаете историю её почитания, утраты, реставрации и нового обретения и почувствуете атмосферу духовного наследия.
Организационные детали
Путь на автобусе в одну сторону занимает 20–25 мин
Путешествие можно организовать в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 669 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!