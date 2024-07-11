2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
1 авг в 10:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная пешая экскурсия по историческому Владимиру
Окунитесь в эпоху великих князей, посетив ключевые исторические достопримечательности Владимира
Начало: Дворянская ул., 1А, Владимир
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его белокаменные сокровища и парки, вдохновляющие истории
Начало: По договоренности
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина11 июля 2024Очаровательная экскурсовод Татьяна очень увлекательно провела экскурсию. Нашей группе из 5 рязанских девушек всё очень понравилось. Спасибо.
- ЕЕлена6 июля 2024Мы с мужем выбирали экскурсию для нашей семьи: двух взрослых и дочери - подростка. Татьяна, своим интересным, оригинальным и эмоциональным
- ТТатьяна15 июня 2024Прогулка с Татьяной понравилась. У нас в компании было больше девочек, поэтому нам зашел такой ракурс рассказа про историю древнего Владимира. Интересно, красиво, уютно! Спасибо за экскурсию и знакомство с городом!
- ССергей2 апреля 2024Большое спасибо нашему гиду Елене за увлекательную экскурсию по Владимиру.
- ММаргарита22 октября 2023Владимир - первая столица РоссииПобывали вместе с друзьями на экскурсии у Алексея 21 октября. Нам все очень понравилось. И сам город, и гид. Приятно,
- PPereverzeva10 июля 2023Владимир и Боголюбово - родина современной РоссииЭкскурсия очень понравилась. Интересные факты, связанность повествования, большое спасибо!
- ЕЕлена28 июня 2023Владимир и Боголюбово - родина современной РоссииЭкскурсия достаточно дорогая, а качество средененькое. Информации не очень много. Не на все вопросы гид смог ответить. По пути и
- ГГубин30 апреля 2023Владимир - первая столица РоссииВеликолепный экскурсовод! Рекомендую всем! Огромные знания! Коммуникабельность!
- ФФедор3 апреля 2023Владимир и Боголюбово - родина современной РоссииОчень интересно. Грамотно подает информацию. Высокая компетенция. Здорово! Чистая речь, воспитанный. Все было замечательно. Большое спасибо!
- ААлёна24 февраля 2023Владимир - первая столица РоссииЭкскурсия отличная) Ненапряжная, без перегруза информацией, все интересно и сбалансированно
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Парк Пушкина»
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