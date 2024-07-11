Парк Пушкина – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Пушкина» во Владимире, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Женский лик древнего Владимира
Пешая
39 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
1 авг в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.
Пешая экскурсия по городу Владимир
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная пешая экскурсия по историческому Владимиру
Окунитесь в эпоху великих князей, посетив ключевые исторические достопримечательности Владимира
Начало: Дворянская ул., 1А, Владимир
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Владимиру
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его белокаменные сокровища и парки, вдохновляющие истории
Начало: По договоренности
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    11 июля 2024
    Женский лик древнего Владимира
    Очаровательная экскурсовод Татьяна очень увлекательно провела экскурсию. Нашей группе из 5 рязанских девушек всё очень понравилось. Спасибо.
  • Е
    Елена
    6 июля 2024
    Женский лик древнего Владимира
    Мы с мужем выбирали экскурсию для нашей семьи: двух взрослых и дочери - подростка. Татьяна, своим интересным, оригинальным и эмоциональным
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    рассказом об истории города и его достопримечательностях погрузила нас в атмосферу того времени. Экскурсия построена не в форме лекции, а в виде нескучной беседы, которая захватывает и увлекается до конца! Время нашей исторической прогулки с Татьяной пролетело незаметно, не смотря на сильную жару в этот день! Мы остались под большим впечатлением от экскурсии, которую провела Татьяна!

  • Т
    Татьяна
    15 июня 2024
    Женский лик древнего Владимира
    Прогулка с Татьяной понравилась. У нас в компании было больше девочек, поэтому нам зашел такой ракурс рассказа про историю древнего Владимира. Интересно, красиво, уютно! Спасибо за экскурсию и знакомство с городом!
  • С
    Сергей
    2 апреля 2024
    Пешеходная экскурсия по Владимиру
    Большое спасибо нашему гиду Елене за увлекательную экскурсию по Владимиру.
  • М
    Маргарита
    22 октября 2023
    Владимир - первая столица России
    Побывали вместе с друзьями на экскурсии у Алексея 21 октября. Нам все очень понравилось. И сам город, и гид. Приятно,
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    когда экскурсию проводит человек с историческим образованием. Так что если вы хотите получить не только приятные эмоции от прогулки, но и разобраться во всех исторических перипетиях, всем рекомендую!

  • P
    Pereverzeva
    10 июля 2023
    Владимир и Боголюбово - родина современной России
    Экскурсия очень понравилась. Интересные факты, связанность повествования, большое спасибо!
  • Е
    Елена
    28 июня 2023
    Владимир и Боголюбово - родина современной России
    Экскурсия достаточно дорогая, а качество средененькое. Информации не очень много. Не на все вопросы гид смог ответить. По пути и
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    в соборах видили много гидов, которые рассказывали гараздо интереснее. Посещение соборов не входило в экскурсию. Если бы цена была ниже рынка, то было бы нормально. Но цена была выше рынка.

  • Г
    Губин
    30 апреля 2023
    Владимир - первая столица России
    Великолепный экскурсовод! Рекомендую всем! Огромные знания! Коммуникабельность!
  • Ф
    Федор
    3 апреля 2023
    Владимир и Боголюбово - родина современной России
    Очень интересно. Грамотно подает информацию. Высокая компетенция. Здорово! Чистая речь, воспитанный. Все было замечательно. Большое спасибо!
  • А
    Алёна
    24 февраля 2023
    Владимир - первая столица России
    Экскурсия отличная) Ненапряжная, без перегруза информацией, все интересно и сбалансированно

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Парк Пушкина»

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  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июле 2024
Сейчас во Владимире в категории "Парк Пушкина" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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