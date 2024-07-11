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рассказом об истории города и его достопримечательностях погрузила нас в атмосферу того времени. Экскурсия построена не в форме лекции, а в виде нескучной беседы, которая захватывает и увлекается до конца! Время нашей исторической прогулки с Татьяной пролетело незаметно, не смотря на сильную жару в этот день! Мы остались под большим впечатлением от экскурсии, которую провела Татьяна!