На экскурсии Вы сможете насладиться красотой города, откроете для себя главные и тайные места, ощутите царящую здесь атмосферу древности и старины.
А также познакомитесь с занимательной историей Владимиро-Суздальского края, его уникальной белокаменной архитектурой, которая широко известна во всём мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А также познакомитесь с занимательной историей Владимиро-Суздальского края, его уникальной белокаменной архитектурой, которая широко известна во всём мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Сокровища Владимира Владимир — город, пропитанный историей. Ярчайшее тому подтверждение — Золотые ворота, уникальный памятник древнерусского зодчества. Когда-то они были парадным входом в княжескую часть города. Сегодня это — один из его главных символов. Следующим сокровищем в нашей программе станет белокаменный Дмитриевский собор. Его изящная резьба — высшая точка развития древнерусской архитектуры. Увидим мы и Успенский собор, где сохранились подлинные фрески Андрея Рублева. Вы прогуляетесь по парку Пушкина, который является любимейшим местом прогулок и отдыха жителей Владимира. Он расположен в старинной и самой красивой части города на берегу Клязьмы. Многолетняя история Владимира связана с именами знаменитых соотечественников. Александр Невский, Андрей Боголюбский, Дмитрий Пожарский, братья Столетовы, Александр Суворов — об их пребывании в городе мы поговорим подробнее. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые ворота
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
- Парк Пушкина и другие места
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные услуги
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
V
15 ноя 2023
Великолепная экскурсия, с потрясающим гидом. Могу с уверенностью рекомендовать
Входит в следующие категории Владимира
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