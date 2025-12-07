Погуляем по историческому центру мимо старых земляных валов, бульваров и приходских храмов. B поговорим о жизни владимирского купца. Он не просто житель города — он его благотворитель. Что сделал? Много чего: театр, синематограф, училище, торговые лавки. А что осталось от того времени? Идём смотреть!
Описание экскурсии
Погуляем по красивым улочкам недалеко от тех мест, где чаще всего можно встретить гостей нашего города. Я покажу гимназию, приютный дом, водонапорную башню, музей — всё, что было построено во Владимире на деньги купцов. И расскажу:
- Что общего у бульвара для прогулок и Красного Креста
- Где получали образование девочки в 19 веке
- Как один крестьянин стал богатейшим купцом
- Когда появились счётчики на воду
Вы посмотрите и послушаете, чем жили купцы и как они влияли на развитие города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 1767 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. По образованию я историк, а по профессии — гид. Работаю во Владимире, Боголюбово и городах Золотого кольца. Люблю путешествовать, читать и познавать новое. С радостью поделюсь накопленными знаниями и постараюсь провести экскурсию так, чтобы вам захотелось вернуться в наши края!
Похожие экскурсии из Владимира
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Уникальная экскурсия по Владимирскому Ополью. Посетите старинные усадьбы и храмы, насладитесь атмосферой древних мест и узнайте их историю
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
23 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аллеями старинных владимирских усадеб: Сперанский, Жуковский, Жерехово
Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Венедикт Ерофеев во Владимире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Владимира 60-х годов и узнайте, как город повлиял на жизнь и творчество Венедикта Ерофеева
10 дек в 12:00
11 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.