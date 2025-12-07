Погуляем по историческому центру мимо старых земляных валов, бульваров и приходских храмов. B поговорим о жизни владимирского купца. Он не просто житель города — он его благотворитель. Что сделал? Много чего: театр, синематограф, училище, торговые лавки. А что осталось от того времени? Идём смотреть!

Описание экскурсии

Погуляем по красивым улочкам недалеко от тех мест, где чаще всего можно встретить гостей нашего города. Я покажу гимназию, приютный дом, водонапорную башню, музей — всё, что было построено во Владимире на деньги купцов. И расскажу:

Что общего у бульвара для прогулок и Красного Креста

Где получали образование девочки в 19 веке

Как один крестьянин стал богатейшим купцом

Когда появились счётчики на воду

Вы посмотрите и послушаете, чем жили купцы и как они влияли на развитие города.