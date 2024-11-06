О Ольга Заметки губернского Владимира Добрый день! Благодарим Корнея за прекрасную, информационную и хорошо структурированную экскурсию. Грамотная речь, приятный тембр, последовательность изложения - на отлично. Чувство юмора 👍 Единственное, так увлеклись историей, забыли порасспрашивать про современность, владимирский централ. Но оставим это на будущую поездку.

Т Тамара Заметки губернского Владимира читать дальше влюбила всю нашу группу (7 человек) в этот чудесный город,не смотря на ветреную и дождливую погоду. Спасибо большое нашему замечательному гиду, за интересную многогранную прогулку! Рекомендуем! отличная экскурсия: продуманный маршрут, интересно расставлены акценты, оптимальное время. Во Владимире это была наша первая экскурсия,которая оставила самые теплые впечатления и

Т Татьяна Владимир - от далекого прошлого до наших дней читать дальше побывали еще в Боголюбово. Восторг,который трудно описать. Елена замечательный человек,знающий и любящий свое дело,а главное умение все это донести до слушателей. Лена,большое спасибо за экскурсионный день,успехов и удачи!!! Всем рекомендую экскурсии с Еленой!!!!! ❤️ Отличная экскурсия! Благодаря Елене мы увидили и услышали все о городе,его богатейшую историю, увидели основные достопримечательности,но и по нашей просьбе

А Артур Владимир - от далекого прошлого до наших дней Спасибо Елена за интересную экскурсию-знакомство с красивым городом и его богатой историей! Погода также способствовала приятной прогулке, и время пролетело незаметно за рассказами о Владимире, его истории и архитектуре, знаковых людях. Рекомендуем!

О Ольга Заметки губернского Владимира Корней супер мужчина! Все рассказал, показал, было очень интересно!

М Марина А если не хочется мёрзнуть Замечательный город! Прекрасный экскурсовод Ольга! Спасибо большое за знакомство с городом и хорошее настроение! Многое успели посмотреть и услышать! Будем рекомендовать!