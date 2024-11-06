2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗаметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВладимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
4 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 ноября 2024Добрый день! Благодарим Корнея за прекрасную, информационную и хорошо структурированную экскурсию. Грамотная речь, приятный тембр, последовательность изложения - на отлично. Чувство юмора 👍 Единственное, так увлеклись историей, забыли порасспрашивать про современность, владимирский централ. Но оставим это на будущую поездку.
- ТТамара2 ноября 2024отличная экскурсия: продуманный маршрут, интересно расставлены акценты, оптимальное время. Во Владимире это была наша первая экскурсия,которая оставила самые теплые впечатления и
- ТТатьяна28 октября 2024Отличная экскурсия! Благодаря Елене мы увидили и услышали все о городе,его богатейшую историю, увидели основные достопримечательности,но и по нашей просьбе
- ААртур12 октября 2024Спасибо Елена за интересную экскурсию-знакомство с красивым городом и его богатой историей! Погода также способствовала приятной прогулке, и время пролетело незаметно за рассказами о Владимире, его истории и архитектуре, знаковых людях. Рекомендуем!
- ООльга29 сентября 2024Корней супер мужчина! Все рассказал, показал, было очень интересно!
- ММарина9 августа 2024Замечательный город! Прекрасный экскурсовод Ольга! Спасибо большое за знакомство с городом и хорошее настроение! Многое успели посмотреть и услышать! Будем рекомендовать!
- ООльга22 февраля 2024Были во Владимире впервые, и остались очень довольны экскурсией. Нашим гидом был Корней, было очень интересно даже непоседе 10 лет…
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Водонапорная башня Раушена»
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