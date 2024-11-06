Водонапорная башня Раушена – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Водонапорная башня Раушена» во Владимире, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Заметки губернского Владимира
Пешая
59 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5 300 за всё до 10 чел.
А если не хочется мёрзнуть
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
7 300 за всё до 10 чел.
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
Пешая
90 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
4 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 ноября 2024
    Заметки губернского Владимира
    Добрый день! Благодарим Корнея за прекрасную, информационную и хорошо структурированную экскурсию. Грамотная речь, приятный тембр, последовательность изложения - на отлично. Чувство юмора 👍 Единственное, так увлеклись историей, забыли порасспрашивать про современность, владимирский централ. Но оставим это на будущую поездку.
  • Т
    Тамара
    2 ноября 2024
    Заметки губернского Владимира
    отличная экскурсия: продуманный маршрут, интересно расставлены акценты, оптимальное время. Во Владимире это была наша первая экскурсия,которая оставила самые теплые впечатления и
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    влюбила всю нашу группу (7 человек) в этот чудесный город,не смотря на ветреную и дождливую погоду. Спасибо большое нашему замечательному гиду, за интересную многогранную прогулку! Рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    28 октября 2024
    Владимир - от далекого прошлого до наших дней
    Отличная экскурсия! Благодаря Елене мы увидили и услышали все о городе,его богатейшую историю, увидели основные достопримечательности,но и по нашей просьбе
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    побывали еще в Боголюбово. Восторг,который трудно описать. Елена замечательный человек,знающий и любящий свое дело,а главное умение все это донести до слушателей. Лена,большое спасибо за экскурсионный день,успехов и удачи!!! Всем рекомендую экскурсии с Еленой!!!!! ❤️

  • А
    Артур
    12 октября 2024
    Владимир - от далекого прошлого до наших дней
    Спасибо Елена за интересную экскурсию-знакомство с красивым городом и его богатой историей! Погода также способствовала приятной прогулке, и время пролетело незаметно за рассказами о Владимире, его истории и архитектуре, знаковых людях. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    29 сентября 2024
    Заметки губернского Владимира
    Корней супер мужчина! Все рассказал, показал, было очень интересно!
  • М
    Марина
    9 августа 2024
    А если не хочется мёрзнуть
    Замечательный город! Прекрасный экскурсовод Ольга! Спасибо большое за знакомство с городом и хорошее настроение! Многое успели посмотреть и услышать! Будем рекомендовать!
  • О
    Ольга
    22 февраля 2024
    А если не хочется мёрзнуть
    Были во Владимире впервые, и остались очень довольны экскурсией. Нашим гидом был Корней, было очень интересно даже непоседе 10 лет…
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    Экскурсия составлена так, что несмотря на огромный объем материала и на по-настояшему зимнюю погоду весь маршрут проходится легко, и не успеваешь замёрзнуть, что немаловажно) Спасибо гиду!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Водонапорная башня Раушена»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Заметки губернского Владимира
  2. А если не хочется мёрзнуть
  3. Владимир - от далекого прошлого до наших дней
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Церковь Покрова на Нерли
  6. Соборная площадь
  7. Театральная площадь
  8. Большая Московская Улица
  9. Водонапорная башня
  10. Козлов Вал
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в ноябре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Водонапорная башня Раушена" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 7 300. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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