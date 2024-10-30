Приглашаем посетить старинные Успенский и Дмитриевский соборы.
Вы исследуете их с разных перспектив: христианского мировоззрения, политического замысла, архитектуры, изобразительного искусства и связи с мировой культурой. Полюбуетесь древними фресками и крупнейшим собранием домонгольской скульптуры в России.
Вы исследуете их с разных перспектив: христианского мировоззрения, политического замысла, архитектуры, изобразительного искусства и связи с мировой культурой. Полюбуетесь древними фресками и крупнейшим собранием домонгольской скульптуры в России.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы посетите 2 важнейших собора Владимира: Успенский и Дмитриевский. Наш профессиональный гид расскажет:
- Кто первым пригласил в Россию мастеров-архитекторов из Италии
- Так ли сложно читать летописи в подлиннике
- Как три юноши в огненной печи связаны с Благовещением
- Чем отличаются стенописи мастеров 12 века от работы артели Рублёва 15 века
- Что общего у современной России и древнего Вавилона
- Откуда произошли масоны и как они связаны со Владимиром
И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно (в том числе, для гида). Успенский собор: гид — 500 ₽, взрослые — 250 ₽, учащиеся и студенты с 14 лет — 200 ₽, дети до 13 лет бесплатно. Дмитриевский собор: гид — 300 ₽, взрослые — 200 ₽, учащиеся и студенты с 14 лет — 150 ₽, дети до 13 лет бесплатно
- По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа участников
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 713 туристов
Привет! Меня зовут Мария. Я профессиональный педагог дополнительного образования и музеолог, человек творческий, экспериментирующий и пытливый. Родилась и живу во Владимире. Рассказываю о своём родном городе без «клюквы», потому как его история и культура величественны без прикрас. Об этом и будет мой рассказ.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
30 окт 2024
Великолепная подробная экскурсия по древним соборам Владимира с необычайно эрудированным гидом Алексеем. Рассказ про фресковую живопись Даниила Чёрного и Андрея Рублёва не оставил нас равнодушными. Чувствуется, что Алексей не просто
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
Завтра в 10:00
7 ноя в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
5 ноя в 08:30
6 ноя в 08:30
14 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
20001 700₽ за человека