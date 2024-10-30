Романские соборы на берегах Клязьмы

Расшифровать историю и архитектуру главных храмов Владимира с профессиональным гидом
Приглашаем посетить старинные Успенский и Дмитриевский соборы.

Вы исследуете их с разных перспектив: христианского мировоззрения, политического замысла, архитектуры, изобразительного искусства и связи с мировой культурой. Полюбуетесь древними фресками и крупнейшим собранием домонгольской скульптуры в России.
5
1 отзыв
Романские соборы на берегах Клязьмы
Романские соборы на берегах Клязьмы
Романские соборы на берегах Клязьмы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Вы посетите 2 важнейших собора Владимира: Успенский и Дмитриевский. Наш профессиональный гид расскажет:

  • Кто первым пригласил в Россию мастеров-архитекторов из Италии
  • Так ли сложно читать летописи в подлиннике
  • Как три юноши в огненной печи связаны с Благовещением
  • Чем отличаются стенописи мастеров 12 века от работы артели Рублёва 15 века
  • Что общего у современной России и древнего Вавилона
  • Откуда произошли масоны и как они связаны со Владимиром

И многое другое!

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (в том числе, для гида). Успенский собор: гид — 500 ₽, взрослые — 250 ₽, учащиеся и студенты с 14 лет — 200 ₽, дети до 13 лет бесплатно. Дмитриевский собор: гид — 300 ₽, взрослые — 200 ₽, учащиеся и студенты с 14 лет — 150 ₽, дети до 13 лет бесплатно
  • По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа участников
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
30 окт 2024
Великолепная подробная экскурсия по древним соборам Владимира с необычайно эрудированным гидом Алексеем. Рассказ про фресковую живопись Даниила Чёрного и Андрея Рублёва не оставил нас равнодушными. Чувствуется, что Алексей не просто
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владеет материалом, но и сам имеет к живописи отношение. А какой Страшный суд в Дмитриевском соборе - фрески 12 века! … их интересно было сравнить с Рублёвскими…

Не заметили, как пролетело время. И, самое главное… с Алексеем эксклюзивно поднялись на колокольню Успенского собора!!! Какой оттуда вид…

Однозначно рекомендую к посещению эту экскурсию!

Великолепная подробная экскурсия по древним соборам Владимира с необычайно эрудированным гидом Алексеем. Рассказ про фресковую живописьВеликолепная подробная экскурсия по древним соборам Владимира с необычайно эрудированным гидом Алексеем. Рассказ про фресковую живописьВеликолепная подробная экскурсия по древним соборам Владимира с необычайно эрудированным гидом Алексеем. Рассказ про фресковую живописьВеликолепная подробная экскурсия по древним соборам Владимира с необычайно эрудированным гидом Алексеем. Рассказ про фресковую живописьВеликолепная подробная экскурсия по древним соборам Владимира с необычайно эрудированным гидом Алексеем. Рассказ про фресковую живописьВеликолепная подробная экскурсия по древним соборам Владимира с необычайно эрудированным гидом Алексеем. Рассказ про фресковую живописьВеликолепная подробная экскурсия по древним соборам Владимира с необычайно эрудированным гидом Алексеем. Рассказ про фресковую живописьВеликолепная подробная экскурсия по древним соборам Владимира с необычайно эрудированным гидом Алексеем. Рассказ про фресковую живопись

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