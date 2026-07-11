Для строительства и украшения владимирских святынь местные князья приглашали самых талантливых мастеров страны.
Приглашаю вместе оценить результаты! Вы осмотрите изнутри три древних храма и увидите изображения Страшного суда разных веков. Погрузитесь в историю города и услышите о нем интересные факты.
Приглашаю вместе оценить результаты! Вы осмотрите изнутри три древних храма и увидите изображения Страшного суда разных веков. Погрузитесь в историю города и услышите о нем интересные факты.
Описание экскурсии
Владимирские храмы снаружи и изнутри
Вы побываете в трех потрясающих храмах и удивитесь умению древних мастеров. В программе экскурсии:
- Дмитриевский храм — вы узнаете историю его строительства, рассмотрите иконопись на сводах в технике «секко» и расшифруете ее символику. А также полюбуетесь знаменитыми фресками 12 века «Сцена страшного суда» и «Рай».
- Успенский собор — я расскажу о каждом этапе его возведения и реставрации. Поделюсь чудесной легендой о Владимирской иконе Божьей Матери. Покажу пышный иконостас в стиле барокко, фрески Андрея Рублева и захоронения князей.
- Княгинин монастырь — заложенный женой Всеволода Большое Гнездо, он неоднократно страдал от разорений, но всегда возрождался. Мы оценим старинные фрески на стенах, созданные иконописцем Оружейной палаты Марком Матвеевым.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно: Успенский собор — 400 ₽ за чел., Дмитриевский собор — 300 ₽ за чел., Княгинин монастырь — пожертвование 100 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3374 туристов
Я — аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорные экскурсии, отдых
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Замечательно и очень рекомендую. Без гида не разобраться и не заметить самого интересного.
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Это было потрясающе! Экскурсия получилась очень объемной и интересной! Самое ценное в этой экскурсии не только, что она очень детальна - фрески и барельефы разобраны очень подробно, очень последовательно, с
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Л
Экскурсия прошла так быстро что мы даже немного расстроились. Благодаря Татьяне мы узнали новое, смогли сравнить технику и манеру письма художников разных эпох. С большой любовью к своему городу она показала нам прекрасные фрески. Хочется сказать ей большое спасибо и пожелать интересующихся и увлеченных экскурсантов!!!
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М
Благодарю Татьяну за такую чудесную прогулку! Настоящий профессионал! Сумела подобрать маршрут и выстроить рассказ так, чтобы держать внимание и детей разных возрастов, и взрослых с разными интересами. В нашей компании были и те, кто впервые во Владимире, и не впервые, и те, кто живёт в городе уже много лет. Вовлечены в действие оказались все! Очень рекомендую! Есть с чем сравнить.
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В
Спасибо большое Татьяне, нам очень понравилась экскурсия, время пролетело незаметно интересно было и мне и детям-подросткам)
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Д
Экскурсию провел Корней. По вопросам организации, тактичности, управления экскурсией и владения материалом никаких вопросов. Спасибо большое!
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