Древние фрески Владимира

Расшифровать росписи в Дмитриевском храме, Успенском соборе и Княгинином монастыре

Для строительства и украшения владимирских святынь местные князья приглашали самых талантливых мастеров страны.

Приглашаю вместе оценить результаты! Вы осмотрите изнутри три древних храма и увидите изображения Страшного суда разных веков. Погрузитесь в историю города и услышите о нем интересные факты.
Древние фрески Владимира
Древние фрески Владимира
Древние фрески Владимира
Древние фрески Владимира
Древние фрески Владимира
Древние фрески Владимира
Древние фрески Владимира
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Что вас ожидает

Владимирские храмы снаружи и изнутри

Вы побываете в трех потрясающих храмах и удивитесь умению древних мастеров. В программе экскурсии:

  • Дмитриевский храм — вы узнаете историю его строительства, рассмотрите иконопись на сводах в технике «секко» и расшифруете ее символику. А также полюбуетесь знаменитыми фресками 12 века «Сцена страшного суда» и «Рай».
  • Успенский собор — я расскажу о каждом этапе его возведения и реставрации. Поделюсь чудесной легендой о Владимирской иконе Божьей Матери. Покажу пышный иконостас в стиле барокко, фрески Андрея Рублева и захоронения князей.
  • Княгинин монастырь — заложенный женой Всеволода Большое Гнездо, он неоднократно страдал от разорений, но всегда возрождался. Мы оценим старинные фрески на стенах, созданные иконописцем Оружейной палаты Марком Матвеевым.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно — 400 руб. с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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