Таня — ваш гид во Владимире

Привет, я Таня. Профессиональный гид с аккредитацией Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Знакомлю гостей с родным городом и дарю частичку любви к нему каждому, кто приходит ко мне на прогулку. Владимирскую землю любили посещать творческие люди. На ней рождались шедевры искусства, случалась любовь и происходили важные исторические события. Обо всем этом расскажу на экскурсиях!