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большой любовью и уважением, но и последовательностью рассказа. Отдельное спасибо, что история Древней Руси, которую в школе проходят крайне фрагментарно, субъективно и последовательно, сложилась в единый пазл. Стало понятно кто за кем следует, кто, что сделал и чем велик. Совершенно иначе удалось взглянуть на историю народа и города. Оценить величие и великолепие храмов, периода и жизни народа. Это очень ценно.



Помимо экскурсии по фрескам, была проведена очень детальная экскурсия по городу. Удалось оценить его колорит и краски, которые, скорее всего, остались бы незамеченными при самостоятельном осмотре. Истории из жизни города, байки, легенды - такие нюансы, раскрывают душу города.



Спасибо! Настоятельно рекомендую!