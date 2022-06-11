Что вас ожидает

Исторический центр

Вы увидите две главные городские площади: Соборную и Театральную. Рассмотрите Дмитриевский собор, пройдете под аркой Золотых ворот и полюбуетесь белоснежным Свято-Успенским кафедральным собором. А на старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем. Если пожелаете, также посетите храмовые постройки поздних веков: Георгиевскую, Спасскую и Никольскую церкви.

Владимир сквозь века

Владимир — город с многовековой историей. Вы узнаете, почему древнерусская столица была перенесена на северо-восток, как сын портного стал «главным голосом» страны Советов и какие знаменитые люди посещали наши края. А также: как во Владимире появился католический храм и какую улицу называют «местным Арбатом». Подниметесь на 4 смотровые площадки и насладитесь прекрасными видами на заклязьменские дали.

Организационные детали