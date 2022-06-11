Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии

История древней столицы страны и ее достопримечательности с профессиональным гидом

Групповая
Владимир — это не только белокаменная Русь с монументальными памятниками архитектуры.

Это также уютный губернский город с прекрасными видовыми площадками.

Я покажу его главные и тайные места, помогу ощутить царящую здесь атмосферу старины и сделаю все, чтобы прогулка запомнилась вам надолго.
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Исторический центр

Вы увидите две главные городские площади: Соборную и Театральную. Рассмотрите Дмитриевский собор, пройдете под аркой Золотых ворот и полюбуетесь белоснежным Свято-Успенским кафедральным собором. А на старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем. Если пожелаете, также посетите храмовые постройки поздних веков: Георгиевскую, Спасскую и Никольскую церкви.

Владимир сквозь века

Владимир — город с многовековой историей. Вы узнаете, почему древнерусская столица была перенесена на северо-восток, как сын портного стал «главным голосом» страны Советов и какие знаменитые люди посещали наши края. А также: как во Владимире появился католический храм и какую улицу называют «местным Арбатом». Подниметесь на 4 смотровые площадки и насладитесь прекрасными видами на заклязьменские дали.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и школьников от 6-ого класса. В случае, если ваш ребенок младше, но вы знаете, что он привык и готов выдержать насыщенную 2-часовую экскурсию, то также добро пожаловать!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Владимира, на Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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