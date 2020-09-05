2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Владимир сквозь столетия

На Театральной площади я расскажу, как в одном месте переплелись истории 📖 католического костела, старообрядческого храма и советского театра. У Золотых ворот вы узнаете, почему Владимир называют столицей ⭐️ средневековой Руси и что означает выражение «золотить огнем». А гуляя по местному «Арбату», увидите старую аптеку и дом с привидениями и услышите о дикторе Левитане и первооткрывателе Антарктиды адмирале Лазареве.

Сокровища Соборной площади

На Соборной площади вас ждут два домонгольских шедевра XII века: Успенский и Дмитриевский соборы. В Успенском соборе вы увидите фрески Андрея Рублева и Даниила Черного, барочный иконостас Екатерины II и великокняжеский некрополь. А рассматривая изящный фасад Дмитриевского собора, оцените искусство резьбы по белому камню и узнаете, как в средневековом Владимире пересеклись традиции Византии и искусства Западной Европы. Кроме того, увидите царя Давида, Александра Македонского и всадника без головы — и все это не сходя с места!

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Успенский собор не включены в стоимость — 150 рублей с человека, дети до 16 лет бесплатно. По понедельникам он закрыт, в этот день вместо этого возможно посещение Дмитриевского собора.