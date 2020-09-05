2 отзыва оставили туристы

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Многоликий Владимир

Погулять по древней столице Руси и оценить ее белокаменные шедевры на обзорной экскурсии

5
2 отзыва
Сергей
Сергей – Гид из Владимира
Вы увидите все «визитные карточки» города: Театральную и Соборную площади, Дмитриевский собор, местный «Арбат» и Золотые ворота.

А также посетите главный храм средневековой Северо-Восточной Руси — Успенский собор — и оцените самую большую фреску Андрея Рублева, дошедшую до наших дней.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 950 ₽ за экскурсию

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Многоликий Владимир
Многоликий Владимир

Что вас ожидает

Владимир сквозь столетия
На Театральной площади я расскажу, как в одном месте переплелись истории 📖 католического костела, старообрядческого храма и советского театра. У Золотых ворот вы узнаете, почему Владимир называют столицей ⭐️ средневековой Руси и что означает выражение «золотить огнем». А гуляя по местному «Арбату», увидите старую аптеку и дом с привидениями и услышите о дикторе Левитане и первооткрывателе Антарктиды адмирале Лазареве.

Сокровища Соборной площади
На Соборной площади вас ждут два домонгольских шедевра XII века: Успенский и Дмитриевский соборы. В Успенском соборе вы увидите фрески Андрея Рублева и Даниила Черного, барочный иконостас Екатерины II и великокняжеский некрополь. А рассматривая изящный фасад Дмитриевского собора, оцените искусство резьбы по белому камню и узнаете, как в средневековом Владимире пересеклись традиции Византии и искусства Западной Европы. Кроме того, увидите царя Давида, Александра Македонского и всадника без головы — и все это не сходя с места!

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Успенский собор не включены в стоимость — 150 рублей с человека, дети до 16 лет бесплатно. По понедельникам он закрыт, в этот день вместо этого возможно посещение Дмитриевского собора.

Многоликий Владимир
Многоликий Владимир
Многоликий Владимир
Многоликий Владимир
Многоликий Владимир
Многоликий Владимир
Многоликий Владимир

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Привет всем путешественникам! Приглашаю на интересные и познавательные экскурсии! Меня зовут Сергей, и я профессиональный гид-экскурсовод по Суздалю и Владимиру. Слова профессиональный не стыжусь, это не синоним слова скучный. Каждому гиду нужны грамотная речь, знание и понимание того, о чем говоришь, умение «поймать» настроение гостей. Могу красиво и подробно рассказать о белокаменном зодчестве, владимиро-суздальских святых и древних фресках. А если вы предпочитаете более неформальный вариант экскурсий, то можно просто остановиться на стаканчик кофе, поболтать о местной политике или превратностях туризма, поселфиться на валах и гулять, наслаждаясь лучшими видами в приятной компании.
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2 отзыва оставили туристы

5 сентября 2020
Интересно, емко, с юмором и глубоким пониманием своего города и его истории. Очень увлекательно и познавательно!
1 сентября 2020
Просто супер! Сергею наш тройной мультиреспект - быстро забронировали в последний момент + нужен был гид с лицензией, хотели посмотреть фрески Рублева и вообще посетить Успенский собор с нормальной экскурсией, а не стоять за углом и прислушиваться к шепчущему гиду (были, к сожалению, раньше такие прецеденты) + были ограничены по времени и заказ был на раннее утро. Сергею спасибо, что пошел нам навстречу! 10 из 10 по всем пунктам!)) Живой рассказ, грамотный рассказ, понятный рассказ. Акцент на главном, но и детали благодаря подаче запоминаются. И просто очень приятно прогуляться по городу с человеком, который его понимает и, видимо, искренне любит. PS: Рублев - восторг, рельефы Дмитровского собора - восторг, памятники Соборной площади - очень прикольно! Еще раз искреннее спасибо

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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