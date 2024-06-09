Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Владимиру

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» во Владимире, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
«Также по вашему желанию мы можем посетить один из древнейших монастырей в городе: Рождественский мужской или Успенский женский»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 5 чел.
Легенды Древнего Владимира
🚶 Пешая
Квест
2 часа
91 отзыв
Легенды Древнего Владимира
Уличный исторический квест
Начало: Соборная площадь
«летописный центр Руси — Рождественский мужской монастырь, в котором бы погребен Александр Невский»
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Нашу экскурсию проводил Евгений Фёдоров. Очень грамотный гид. Заранее с ним обо всем договорились, чуть изменили программу по нашим пожеланиям,
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    за это огромное спасибо! Было невероятно интересно слушать его, неспешно прогуливаясь по живописным местам, он очень подробно и интересно рассказывал о событиях давно минувших дней. Видно, что Евгений любит свою работу и свой город и старается также заинтересовать туристов историей своего города и страны. В самом начале экскурсии Евгений заинтриговал своим подходом к делу, поэтому мы все сразу стали внимательно слушать его)) И чем больше слушали, тем интереснее становилось. Даже 14-ти летнему сыну очень понравилась такая экскурсия и он тоже с удовольствием внимательно слушал рассказ Евгения. Спасибо Вам огромное, Евгений! Очень рады были с Вами познакомиться и прогуляться по таким замечательным и значимым местам нашей страны!

  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Гид Евгений достаточно хорошо ориентирован в истории. Ответил на все вопросы,даже больше. Благодарю за экскурсию.
  • К
    Кира
    25 мая 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Очень благодарны за прекрасную экскурсию, мы в восторге! Замечательный экскурсовод раскрыл перед нами бесценную историческую атмосферу города. Было очень интересно, экскурсия стала одним из самых ярких моментов путешествия. Большое спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Благодарим экскурсовода,,,, имя за отлично проведенную экскурсию, которая состоялась вопреки холодной погоде и ледяному ветру. Получили огромное удовольствие от маленького путешествия по Владимирской земле, открыли для себя новые факты. Нам очень понравилось!!!
  • О
    Олег
    13 мая 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Большое спасибо, Марине Вячеславовне! Экскурсия прошла на одном дыхании. Марина Вячеславовна - человек, который любит свою профессию и является Профиссионалом (именно с большой буквы). Рекумедую!
  • И
    Ирина
    22 апреля 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Прекрасно провели время с Марией. Экскурсия всем очень понравилась, интересная и нетрадиционная подача материала, с долей игры и небольшим квестом по поиску клада, даже дождь не смог нам испортить настроение и впечатление. Спасибо большое Марие.
  • М
    Марина
    16 января 2024
    Владимир - средневековая столица Руси
    Экскурсию по Владимиру для нас проводила Александра,юный, но очень много знающий искусствовед. Очень интересный рассказ, много неожиданных исторических фактов,маршрут в сильный
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    мороз (было минус 27), но пейзажи красивейшие на фоне морозного голубого неба и яркого солнца, да еще и с подробными описаниями и рассказами экскурсовода. Прекрасная экскурсия, готовы рекомендовать друзьям.

  • О
    Ольга
    12 января 2024
    Владимир - средневековая столица Руси
    Отличная молодая команда, знатоки и города, и истории. Рекомендуем однозначно.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Зимние»

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  2. Успенский Собор
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  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 202 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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