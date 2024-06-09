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за это огромное спасибо! Было невероятно интересно слушать его, неспешно прогуливаясь по живописным местам, он очень подробно и интересно рассказывал о событиях давно минувших дней. Видно, что Евгений любит свою работу и свой город и старается также заинтересовать туристов историей своего города и страны. В самом начале экскурсии Евгений заинтриговал своим подходом к делу, поэтому мы все сразу стали внимательно слушать его)) И чем больше слушали, тем интереснее становилось. Даже 14-ти летнему сыну очень понравилась такая экскурсия и он тоже с удовольствием внимательно слушал рассказ Евгения. Спасибо Вам огромное, Евгений! Очень рады были с Вами познакомиться и прогуляться по таким замечательным и значимым местам нашей страны!