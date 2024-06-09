1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
«Также по вашему желанию мы можем посетить один из древнейших монастырей в городе: Рождественский мужской или Успенский женский»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
10 400₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Легенды Древнего Владимира
Уличный исторический квест
Начало: Соборная площадь
«летописный центр Руси — Рождественский мужской монастырь, в котором бы погребен Александр Невский»
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 июня 2024Нашу экскурсию проводил Евгений Фёдоров. Очень грамотный гид. Заранее с ним обо всем договорились, чуть изменили программу по нашим пожеланиям,
- ИИнна5 июня 2024Гид Евгений достаточно хорошо ориентирован в истории. Ответил на все вопросы,даже больше. Благодарю за экскурсию.
- ККира25 мая 2024Очень благодарны за прекрасную экскурсию, мы в восторге! Замечательный экскурсовод раскрыл перед нами бесценную историческую атмосферу города. Было очень интересно, экскурсия стала одним из самых ярких моментов путешествия. Большое спасибо!
- ДДмитрий19 мая 2024Благодарим экскурсовода,,,, имя за отлично проведенную экскурсию, которая состоялась вопреки холодной погоде и ледяному ветру. Получили огромное удовольствие от маленького путешествия по Владимирской земле, открыли для себя новые факты. Нам очень понравилось!!!
- ООлег13 мая 2024Большое спасибо, Марине Вячеславовне! Экскурсия прошла на одном дыхании. Марина Вячеславовна - человек, который любит свою профессию и является Профиссионалом (именно с большой буквы). Рекумедую!
- ИИрина22 апреля 2024Прекрасно провели время с Марией. Экскурсия всем очень понравилась, интересная и нетрадиционная подача материала, с долей игры и небольшим квестом по поиску клада, даже дождь не смог нам испортить настроение и впечатление. Спасибо большое Марие.
- ММарина16 января 2024Экскурсию по Владимиру для нас проводила Александра,юный, но очень много знающий искусствовед. Очень интересный рассказ, много неожиданных исторических фактов,маршрут в сильный
- ООльга12 января 2024Отличная молодая команда, знатоки и города, и истории. Рекомендуем однозначно.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Зимние»
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