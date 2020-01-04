28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России

Александр
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Александр – представитель гидов
Во время экскурсии по посетим основные исторические и культурные объекты города, в том числе из списка наследия ЮНЕСКО и поговорим о истории этих мест.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
4.96
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси

Владимир — город с многовековой историей. На протяжении почти полутора столетий Владимир был столицей Руси. С тех пор как в середине 12 века Андрей Боголюбский перенёс столицу из Киева во Владимир, в этом городе княжили Всеволод Большое Гнездо, Александр Невский и другие князья. Сегодня в городе сохранились архитектурные памятники белокаменного зодчества 12 века, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Золотые ворота, Успенский собор, Дмитриевский собор и знаменитый храм Покрова на Несли.

Маршрут

Во время экскурсии мы с вами:

  • осмотрим белокаменные Золотые ворота, и я покажу, где крепились створы ворот;
  • поднимемся на оборонительный вал 12 века, через который в город проникли воины хана Батыя;
  • прогуляемся по местному Арбату – улице Большой Московской, на которой сохранились купеческие дома 18-19 веков;
  • заглянем в действующую кузницу потомственных кузнецов, в выходной день здесь даже можно под руководством мастера выковать гвоздь; осмотрим Владимирский собор 12 века, где венчались на великое княжение Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита;
  • рассмотрим Дмитриевский собор 12 века, на котором сохранилось более 500 резных камней;
  • посетим несколько смотровых площадок, откуда можно сделать фантастической красоты фотоснимки.

Также по вашему желанию мы можем посетить один из древнейших монастырей в городе: Рождественский мужской или Успенский женский.

В Боголюбово:

  • побываем в Боголюбском женском монастыре и увидим древнейшую гражданскую постройку в России – часть резиденции Андрея Боголюбского;
  • дойдем до красивейшей церкви в России — храма Покрова на Нерли.

Организационные детали

  • При заказе экскурсии на новогодние праздники (31.12 —08.01 включительно) стоимость выше на 1230 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит по исторической части Владимира и в Боголюбово (в 12 от центра города), куда нужно добираться на транспорте. Транспорт в стоимость экскурсии не входит.
  • Можно доехать:
    1. На вашем авто,
    2. На такси (стоимость в одну сторону порядка 200 рублей в одну сторону).
    3. На общественном автобусе за 24 рубля. Интервал движения – 30-40 минут
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси
Владимир — средневековая столица Руси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами проводим такие экскурсии, чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Получили исключительное удовольствие от экскурсии и в первую очередь от общения с великолепным гидом из команды Александра - Владимиром. Интересная подача материала, глубочайшие знания Владимира, его заинтересованность в своей теме - всё это мы будем вспоминать долгие годы. Было так интересно, что даже после окончания экскурсии мы - самые простые обыватели, далекие от истории - продолжили обсуждать всё то новое, что узнали о городе Владимире. Очень рекомендуем и город Владимир, и потрясающего гида Владимира!
2 ноября 2019
Спасибо Александру за интересную и познавательную экскурсию. Все прошло легко и не принуждённо, время пролетело не заметно. Интересно было и взрослым и ребенку
28 июня 2019
Замечательная экскурсия! Александр познакомил нас с основными достопримечательностями, очень интересно рассказывал с массой подробностей и изложением разных версий исторических событий, отвечал на все вопросы, мы как будто перенеслись в прошлое, и древняя история стала нам ближе. Огромное спасибо Александру за то, что он рассказал нам о памятнике Левитану (хотя этот объект не входил в маршрут), и мы после экскурсии сами посмотрели этот удивительный памятник.
23 июня 2019
Посетили с мужем Владимир, где у нас была замечательная экскурсия Владимир- древняя столица Руси. Экскурсовод Татьяна оказалась удивительно приятной, образованной и интеллигентной девушкой, коренной жительницей города во многих поколениях. Она прекрасно знала историю России, рассказала много красивых легенд и поверий, создала замечательную атмосферу. Несмотря на жару, а было больше 30, мы с мужем получили незабываемые впечатления и очень довольны экскурсией. Спасибо, Татьяна и замечательный город Владимир:)
9 октября 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия с замечательным гидом Александром, огромное ему спасибо! Получили массу удовольствия, и даже холод не повлиял на наше позитивное настроение)) Александр очень приятный в общении человек и прекрасный гид! Буду рекомендовать друзьям :)
13 августа 2018
Спасибо нашему гиду Оксане за прекрасную экскурсию!
14 мая 2018
Всем рекомендую эту экскурсию: познавательно, увлекательно, образовательно) Было жарко и солнечно, поэтому неплохо иметь с собой воду. Наш гид Александр любезно позволял нам отвлекаться на фотосессии, покупку воды и вообще был выдержан и корректен. Повествование гида было последовательным и понятным, несмотря на обилие имен, цифр и событий.Спасибо!
16 апреля 2018
Огромное СПАСИБО экскурсоводу Юлии! Моя семья в восторге от дня проведённого во Владимире. Мы узнали массу интересного. Любой нюанс Юлия решала с молниеносной скоростью, благодаря чему мы увидели город во всей красе и если мы соберемся в Суздаль, то только с ней. Спасибо!!!!
14 апреля 2018
Вчера мы впервые побывали во Владимире. Интересуясь и неплохо зная историю нашего государства, мы заново открыли для себя прекрасную древнюю столицу Владимиро-Суздальского княжества. В этом большая заслуга нашего гида Александра. Прекрасно продуманный маршрут, сопровождавшийся историческими экскурсами, знание материала, умение показать каждый объект с самой выгодной стороны, дали нам возможность получить самые лучшие впечатления от посещения Владимира. Мы благодарим Александра за прекрасно проведенный день и всем рекомендуем посетить красивый древний город Владимир, который хранит для нас свои ценнейшие сокровища: Успенский и Дмитриевский соборы, фрески Андрея Рублева, древние Золотые врата, храм Покрова на Нерли, Боголюбовский кремль. Это очень ценно и важно для каждого русского человека. Александр, спасибо вам!
26 марта 2018
Были во Владимире 24 марта. 3 взрослых человека. Александр провел отлично организованную, интересную и содержательную экскурсию по Владимиру. Программа экскурсии соответствовала нашим интересам. Александр познакомил нас с достопримечательностями исторического центра, посоветовал какие музеи и храмы мы можем самостоятельно посетить на следующий день. Впечатлила поездка в Боголюбово и Храм на Нерли. Белоснежный Храм среди солнечного снега!
Всем рекомендуем!
С благодарностью Татьяна, Валерий, Валентина.
Ещё 18 отзывов

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