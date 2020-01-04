28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Владимир — город с многовековой историей. На протяжении почти полутора столетий Владимир был столицей Руси. С тех пор как в середине 12 века Андрей Боголюбский перенёс столицу из Киева во Владимир, в этом городе княжили Всеволод Большое Гнездо, Александр Невский и другие князья. Сегодня в городе сохранились архитектурные памятники белокаменного зодчества 12 века, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Золотые ворота, Успенский собор, Дмитриевский собор и знаменитый храм Покрова на Несли.
Во время экскурсии мы с вами:
Также по вашему желанию мы можем посетить один из древнейших монастырей в городе: Рождественский мужской или Успенский женский.
В Боголюбово: