28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Владимир, бывшая столица Руси, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим историческим улицам.
Вас ждут Золотые ворота, величественные соборы Успенский и Дмитриевский, а также храм Покрова на Нерли - жемчужина русского
Вас ждут Золотые ворота, величественные соборы Успенский и Дмитриевский, а также храм Покрова на Нерли - жемчужина русского
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю средневековой Руси
- 🕌 Уникальные архитектурные памятники
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🛠 Интерактивное участие в кузнечном деле
- 🕍 Посещение объектов из списка наследия ЮНЕСКО
- 🚶♂️ Прогулка по историческим улицам
Лучшее время для посещения
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сен
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Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Владимир - средневековая столица Руси». В это время года можно максимально насладиться красотой архитектурных памятников и природных пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Золотые ворота
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Храм Покрова на Нерли
- Большая Московская улица
- Рождественский мужской монастырь
- Успенский женский монастырь
- Боголюбский женский монастырь
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы:
- осмотрим белокаменные Золотые ворота, и я покажу, где крепились створы ворот
- поднимемся на оборонительный вал 12 века, через который в город проникли воины хана Батыя
- прогуляемся по местному Арбату – улице Большой Московской, на которой сохранились купеческие дома 18-19 веков
- заглянем в действующую кузницу потомственных кузнецов, в выходной день здесь даже можно под руководством мастера выковать гвоздь
- осмотрим Владимирский собор 12 века, где венчались на великое княжение Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита;
- рассмотрим Дмитриевский собор 12 века, на котором сохранилось более 500 резных камней
- посетим несколько смотровых площадок, откуда можно сделать фантастической красоты фотоснимки.
Также по вашему желанию мы можем посетить один из древнейших монастырей в городе: Рождественский мужской или Успенский женский.
В Боголюбово:
- побываем в Боголюбском женском монастыре и увидим древнейшую гражданскую постройку в России – часть резиденции Андрея Боголюбского;
- дойдем до красивейшей церкви в России — храма Покрова на Нерли.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит по исторической части Владимира и в Боголюбово (в 12 от центра города), куда нужно добираться на транспорте. Транспорт в стоимость экскурсии не входит.
- Можно доехать: на вашем авто, на такси (стоимость в одну сторону порядка 200 рублей в одну сторону) или на общественном автобусе за 24 рубля. Интервал движения — 30-40 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8446 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами организуем такие экскурсии,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень повезло, что гидом у нас была Елена. Она грамотно продумала маршрут. На улице было прохладно и очень здорово, что была возможность заходить в храмы и согреваться. 4,5 часа
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Л
Только сейчас дошли руки, чтобы написать отзыв, хотя поездка была зимой. Наталья - прекрасный гид, видно, что она любит свое дело, хотя для нее, как она сказала, это хобби, не
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М
Нам повезло путешествовать по Владимиру с замечательным гидом Артемом.
Артём чудесный, увлечённый историей города и края гид.
Мы прошли по старому городу, окулунились в разные времена его истории, посетили Боголюбово, церковь Покрова-на-Нерли.
Благодаря этой экскурсии влюбились в город. Спасибо огромное!
Артём чудесный, увлечённый историей города и края гид.
Мы прошли по старому городу, окулунились в разные времена его истории, посетили Боголюбово, церковь Покрова-на-Нерли.
Благодаря этой экскурсии влюбились в город. Спасибо огромное!
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В
Нашим гидом на экскурсии был Кирилл. Несмотря на холодную погоду, мы отлично провели время. Экскурсия длилась больше 5 часов, и она того стоила! Наша семья была первый раз во Владимире, и, благодаря Кириллу, мы за время экскурсии смогли узнать множество интересных исторических фактов о городе и его архитектуре. Рекомендуем для людей интересующихся историей древней Руси.@Кирилл, ещё раз большое спасибо!
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Мы провели прекрасный день в компании с Анной. Было очень интересно и увлекательно. Всегда приятно встретить такого знающего и любящего свой город человека. Владимир очень прекрасный город со своей историей.
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С
Доброго дня! С нами была гид Марина. Мы получили массу впечатлений от маленького путешествия, с Мариной было нескучно, незанудно, познавательно. На следующий год, а может и раньше уже углубимся в музеи, которые нам по пути показала и рассказала о них Марина. Рекомендую. Спасибо.
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