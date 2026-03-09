28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Владимир, бывшая столица Руси, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим историческим улицам.Вас ждут Золотые ворота, величественные соборы Успенский и Дмитриевский, а также храм Покрова на Нерли - жемчужина русского

зодчества. Экскурсия познакомит вас с уникальными архитектурными памятниками 12 века, включенными в список наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете множество интересных фактов из истории города, посетите кузницу потомственных кузнецов и сможете насладиться великолепными видами с смотровых площадок

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Владимир - средневековая столица Руси». В это время года можно максимально насладиться красотой архитектурных памятников и природных пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.