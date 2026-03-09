28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Владимир - средневековая столица Руси

Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Владимир, бывшая столица Руси, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим историческим улицам.

Вас ждут Золотые ворота, величественные соборы Успенский и Дмитриевский, а также храм Покрова на Нерли - жемчужина русского
читать дальшеуменьшить

зодчества.

Экскурсия познакомит вас с уникальными архитектурными памятниками 12 века, включенными в список наследия ЮНЕСКО.

Вы узнаете множество интересных фактов из истории города, посетите кузницу потомственных кузнецов и сможете насладиться великолепными видами с смотровых площадок

4.9
58 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю средневековой Руси
  • 🕌 Уникальные архитектурные памятники
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  • 🛠 Интерактивное участие в кузнечном деле
  • 🕍 Посещение объектов из списка наследия ЮНЕСКО
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим улицам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Владимир - средневековая столица Руси». В это время года можно максимально насладиться красотой архитектурных памятников и природных пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Владимир - средневековая столица Руси
Владимир - средневековая столица Руси
Владимир - средневековая столица Руси

Что можно увидеть

  • Золотые ворота
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Храм Покрова на Нерли
  • Большая Московская улица
  • Рождественский мужской монастырь
  • Успенский женский монастырь
  • Боголюбский женский монастырь

Описание экскурсии

Во время экскурсии мы:

  • осмотрим белокаменные Золотые ворота, и я покажу, где крепились створы ворот
  • поднимемся на оборонительный вал 12 века, через который в город проникли воины хана Батыя
  • прогуляемся по местному Арбату – улице Большой Московской, на которой сохранились купеческие дома 18-19 веков
  • заглянем в действующую кузницу потомственных кузнецов, в выходной день здесь даже можно под руководством мастера выковать гвоздь
  • осмотрим Владимирский собор 12 века, где венчались на великое княжение Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита;
  • рассмотрим Дмитриевский собор 12 века, на котором сохранилось более 500 резных камней
  • посетим несколько смотровых площадок, откуда можно сделать фантастической красоты фотоснимки.

Также по вашему желанию мы можем посетить один из древнейших монастырей в городе: Рождественский мужской или Успенский женский.

В Боголюбово:

  • побываем в Боголюбском женском монастыре и увидим древнейшую гражданскую постройку в России – часть резиденции Андрея Боголюбского;
  • дойдем до красивейшей церкви в России — храма Покрова на Нерли.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит по исторической части Владимира и в Боголюбово (в 12 от центра города), куда нужно добираться на транспорте. Транспорт в стоимость экскурсии не входит.
  • Можно доехать: на вашем авто, на такси (стоимость в одну сторону порядка 200 рублей в одну сторону) или на общественном автобусе за 24 рубля. Интервал движения — 30-40 минут.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8446 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами организуем такие экскурсии,
читать дальшеуменьшить

чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
3
2
1
1
Светлана
Нам очень повезло, что гидом у нас была Елена. Она грамотно продумала маршрут. На улице было прохладно и очень здорово, что была возможность заходить в храмы и согреваться. 4,5 часа
читать дальшеуменьшить

пролетели незаметно (хотя заявлено в программе 4). Вообще я хотела погрузиться в эпоху Древней Руси и Елена скорректировала программу под наш запрос. Спасибо Елене за ту любовь, с которой она рассказывает о своём городе!!! ❤️

Нам очень повезло, что гидом у нас была Елена. Она грамотно продумала маршрут. На улице было
Нам очень повезло, что гидом у нас была Елена. Она грамотно продумала маршрут. На улице было
Нам очень повезло, что гидом у нас была Елена. Она грамотно продумала маршрут. На улице было
Нам очень повезло, что гидом у нас была Елена. Она грамотно продумала маршрут. На улице было
Нам очень повезло, что гидом у нас была Елена. Она грамотно продумала маршрут. На улице было
Нам очень повезло, что гидом у нас была Елена. Она грамотно продумала маршрут. На улице было
Нам очень повезло, что гидом у нас была Елена. Она грамотно продумала маршрут. На улице было
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Только сейчас дошли руки, чтобы написать отзыв, хотя поездка была зимой. Наталья - прекрасный гид, видно, что она любит свое дело, хотя для нее, как она сказала, это хобби, не
читать дальшеуменьшить

основная работа. Наталья прекрасно разбирается в истории нашей страны, а также в православной тематике. Уделила нам даже больше времени, чем договаривались. Была очень душевная атмосфера, несмотря на дождь и лужи во Владимире и Боголюбово в феврале месяце. В завершении дня Наталья нам подсказала, где во Владимире можно вкусно поесть, прежде чем отправиться в дальнюю дорогу. Спасибо за работу. Было очень душевно! Планируем вернуться летом или ранней осенью.

Только сейчас дошли руки, чтобы написать отзыв, хотя поездка была зимой. Наталья - прекрасный гид, видно,
Только сейчас дошли руки, чтобы написать отзыв, хотя поездка была зимой. Наталья - прекрасный гид, видно,
Только сейчас дошли руки, чтобы написать отзыв, хотя поездка была зимой. Наталья - прекрасный гид, видно,
Только сейчас дошли руки, чтобы написать отзыв, хотя поездка была зимой. Наталья - прекрасный гид, видно,
Вам был полезен этот отзыв?
М
Нам повезло путешествовать по Владимиру с замечательным гидом Артемом.
Артём чудесный, увлечённый историей города и края гид.
Мы прошли по старому городу, окулунились в разные времена его истории, посетили Боголюбово, церковь Покрова-на-Нерли.
Благодаря этой экскурсии влюбились в город. Спасибо огромное!
Нам повезло путешествовать по Владимиру с замечательным гидом Артемом.
Нам повезло путешествовать по Владимиру с замечательным гидом Артемом.
Нам повезло путешествовать по Владимиру с замечательным гидом Артемом.
Нам повезло путешествовать по Владимиру с замечательным гидом Артемом.
Нам повезло путешествовать по Владимиру с замечательным гидом Артемом.
Нам повезло путешествовать по Владимиру с замечательным гидом Артемом.
Нам повезло путешествовать по Владимиру с замечательным гидом Артемом.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Нашим гидом на экскурсии был Кирилл. Несмотря на холодную погоду, мы отлично провели время. Экскурсия длилась больше 5 часов, и она того стоила! Наша семья была первый раз во Владимире, и, благодаря Кириллу, мы за время экскурсии смогли узнать множество интересных исторических фактов о городе и его архитектуре. Рекомендуем для людей интересующихся историей древней Руси.@Кирилл, ещё раз большое спасибо!
Нашим гидом на экскурсии был Кирилл. Несмотря на холодную погоду, мы отлично провели время. Экскурсия длилась
Нашим гидом на экскурсии был Кирилл. Несмотря на холодную погоду, мы отлично провели время. Экскурсия длилась
Нашим гидом на экскурсии был Кирилл. Несмотря на холодную погоду, мы отлично провели время. Экскурсия длилась
Нашим гидом на экскурсии был Кирилл. Несмотря на холодную погоду, мы отлично провели время. Экскурсия длилась
Нашим гидом на экскурсии был Кирилл. Несмотря на холодную погоду, мы отлично провели время. Экскурсия длилась
Вам был полезен этот отзыв?
Лидия
Мы провели прекрасный день в компании с Анной. Было очень интересно и увлекательно. Всегда приятно встретить такого знающего и любящего свой город человека. Владимир очень прекрасный город со своей историей.
Мы провели прекрасный день в компании с Анной. Было очень интересно и увлекательно. Всегда приятно встретить
Мы провели прекрасный день в компании с Анной. Было очень интересно и увлекательно. Всегда приятно встретить
Мы провели прекрасный день в компании с Анной. Было очень интересно и увлекательно. Всегда приятно встретить
Мы провели прекрасный день в компании с Анной. Было очень интересно и увлекательно. Всегда приятно встретить
Вам был полезен этот отзыв?
С
Доброго дня! С нами была гид Марина. Мы получили массу впечатлений от маленького путешествия, с Мариной было нескучно, незанудно, познавательно. На следующий год, а может и раньше уже углубимся в музеи, которые нам по пути показала и рассказала о них Марина. Рекомендую. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владимира

Похожие экскурсии на «Владимир - средневековая столица Руси»

Тайны древнего Владимира
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны древнего Владимира
Прикоснуться к истории одной из древних столиц и посетить Успенский собор
Начало: На Соборной площади
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 7900 ₽ за всё до 10 чел.
Владимир: наследие древней столицы - обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
727 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Владимир: наследие древней столицы - обзорная экскурсия
Начало: Дворянская улица, 4
Сегодня в 12:00
15 авг в 11:30
750 ₽ за человека
Владимир - белокаменная столица Руси
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир - белокаменная столица Руси
История города, сохранившаяся в камне: Успенский и Дмитриевский собор и фрески Андрея Рублёва
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
24 авг в 09:30
от 4400 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды древнего Владимира: индивидуальная обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
194 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды древнего Владимира: индивидуальная обзорная экскурсия
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
7990 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владимире
от 13 334 ₽ за экскурсию