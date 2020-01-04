28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Владимир — город с многовековой историей. На протяжении почти полутора столетий Владимир был столицей Руси. С тех пор как в середине 12 века Андрей Боголюбский перенёс столицу из Киева во Владимир, в этом городе княжили Всеволод Большое Гнездо, Александр Невский и другие князья. Сегодня в городе сохранились архитектурные памятники белокаменного зодчества 12 века, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Золотые ворота, Успенский собор, Дмитриевский собор и знаменитый храм Покрова на Несли.

Маршрут

Во время экскурсии мы с вами:

осмотрим белокаменные Золотые ворота, и я покажу, где крепились створы ворот;

поднимемся на оборонительный вал 12 века, через который в город проникли воины хана Батыя;

прогуляемся по местному Арбату – улице Большой Московской, на которой сохранились купеческие дома 18-19 веков;

заглянем в действующую кузницу потомственных кузнецов, в выходной день здесь даже можно под руководством мастера выковать гвоздь; осмотрим Владимирский собор 12 века, где венчались на великое княжение Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита;

рассмотрим Дмитриевский собор 12 века, на котором сохранилось более 500 резных камней;

посетим несколько смотровых площадок, откуда можно сделать фантастической красоты фотоснимки.

Также по вашему желанию мы можем посетить один из древнейших монастырей в городе: Рождественский мужской или Успенский женский.

В Боголюбово: