Мои заказы

Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове

Путешествие по Владимирской земле: древние храмы, легенды и фольклор. Узнайте тайны прошлого и насладитесь уникальной архитектурой
Путешествие по Владимиру и Боголюбову предлагает уникальную возможность окунуться в историю Древней Руси.

Увидеть Золотые Ворота, единственные сохранившиеся ворота домонгольской Руси, и Успенский собор с фресками Андрея Рублёва. Дмитриевский собор удивит
читать дальше

резными фасадами, а замок Андрея Боголюбского раскроет свои тайны. Церковь Покрова на Нерли, словно лебедь, плывёт среди лугов, поражая своей красотой.

Трансфер на автомобиле и возможность окунуться в святой источник добавят комфорта и незабываемых впечатлений

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные памятники архитектуры
  • 📜 Легенды и фольклор древней Руси
  • 🖼 Фрески Андрея Рублёва
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим местам
  • 💧 Омовение в святом источнике
Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове© Таня
Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове© Таня
Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове© Таня

Что можно увидеть

  • Золотые Ворота
  • Успенский Собор
  • Дмитриевский собор
  • Замок Андрея Боголюбского
  • Церковь Покрова на Нерли

Описание экскурсии

Золотые Ворота (Владимир)

  • Триумфальная арка и крепостные ворота, вдохновлённые Киевом, Константинополем и Иерусалимом.
  • Единственные сохранившиеся ворота домонгольской Руси — представьте, сколько воинов и князей прошли под их сводами!

Успенский Собор (Владимир)

  • Главный храм Северо-Восточной Руси, задуманный Андреем Боголюбским.
  • Здесь сохранились фрески Андрея Рублёва — приглядитесь, и вы увидите лики святых, написанные шесть веков назад.

Дмитриевский собор (Владимир)

  • Белокаменное чудо с резным фасадом: 1504 камня, сплетённых в диковинные узоры.
  • Мы разберём символы, спрятанные в орнаменте: тут и львы, и грифоны, и даже царь Давид.

Замок Андрея Боголюбского (Боголюбово)

  • Единственный уцелевший фрагмент княжеского дворца домонгольской эпохи.
  • Вы увидите место, где убили князя, пройдёте по древним валам и сможете окунуться в святой источник.

Церковь Покрова на Нерли (Боголюбово)

  • Храм-лебедь, словнго плывущий среди заливных лугов.
  • Многие считают его самым совершенным творением русских зодчих — вы поймёте почему, как только его увидите.

Организационные детали

  • Трансфер по программе (Владимир — Боголюбово — Владимир) проходит на автомобиле Volkswagen Bora (4 пассажирских места). Если вас больше, можете поехать на своём транспорте или вызвать такси.
  • В жару в Боголюбове можно искупаться в реке Нерли — если планируете окунуться в источник, возьмите с собой купальные принадлежности: купальник/плавки (у купели есть раздевалки), тапочки, полотенце, пустую ёмкость (чтобы набрать святой воды).
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня
Таня — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 2507 туристов
Я — аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорные экскурсии, отдых
читать дальше

выходного дня и тур на 2-3 дня, посещение музеев и выставок, мастер-клаcсы и дегустации, транспорт и фото/видеосъёмки. Подберём рестораны, кафе и устроим комплексное питание. Гарантируем качество исполнения, подтверждённое аккредитацией Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Владимирской Епархии и аттестационной комиссии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Елена
18 сен 2025
Были с мамой на экскурсии "Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове". Экскурсоводом был Корней. Нам всё очень понравилось, фактически за день получили основную информацию о Владимире и его жемчужинах,включая Церковь Покрова на Нерли. По мимо того,что Корней интересно излагал информацию,отвечал на все вопросы,возникающие по ходу экскурсии он ещё и приятный человек с хорошим чувством юмора. Мы довольны!
Были с мамой на экскурсии "Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове". Экскурсоводом был Корней.Были с мамой на экскурсии "Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове". Экскурсоводом был Корней.Были с мамой на экскурсии "Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове". Экскурсоводом был Корней.Были с мамой на экскурсии "Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове". Экскурсоводом был Корней.

Входит в следующие категории Владимира

Похожие экскурсии из Владимира

Легенды Древнего Владимира
Пешая
2 часа
105 отзывов
Квест
до 5 чел.
Лучший выбор
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 12:00
29 ноя в 10:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Пешая
3 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Узнайте древние предания Владимира и Боголюбова, прогуливаясь по историческим местам и наслаждаясь архитектурными шедеврами
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь, у Стеллы
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
10 400 ₽ за всё до 5 чел.
Из Владимира - в Боголюбово
На машине
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
1 янв в 17:30
2 янв в 17:30
5100 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владимире