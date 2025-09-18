Елена

Были с мамой на экскурсии "Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове". Экскурсоводом был Корней. Нам всё очень понравилось, фактически за день получили основную информацию о Владимире и его жемчужинах,включая Церковь Покрова на Нерли. По мимо того,что Корней интересно излагал информацию,отвечал на все вопросы,возникающие по ходу экскурсии он ещё и приятный человек с хорошим чувством юмора. Мы довольны!