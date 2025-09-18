Путешествие по Владимиру и Боголюбову предлагает уникальную возможность окунуться в историю Древней Руси.
Увидеть Золотые Ворота, единственные сохранившиеся ворота домонгольской Руси, и Успенский собор с фресками Андрея Рублёва. Дмитриевский собор удивит
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные памятники архитектуры
- 📜 Легенды и фольклор древней Руси
- 🖼 Фрески Андрея Рублёва
- 🚶♂️ Прогулка по историческим местам
- 💧 Омовение в святом источнике
Что можно увидеть
- Золотые Ворота
- Успенский Собор
- Дмитриевский собор
- Замок Андрея Боголюбского
- Церковь Покрова на Нерли
Описание экскурсии
Золотые Ворота (Владимир)
- Триумфальная арка и крепостные ворота, вдохновлённые Киевом, Константинополем и Иерусалимом.
- Единственные сохранившиеся ворота домонгольской Руси — представьте, сколько воинов и князей прошли под их сводами!
Успенский Собор (Владимир)
- Главный храм Северо-Восточной Руси, задуманный Андреем Боголюбским.
- Здесь сохранились фрески Андрея Рублёва — приглядитесь, и вы увидите лики святых, написанные шесть веков назад.
Дмитриевский собор (Владимир)
- Белокаменное чудо с резным фасадом: 1504 камня, сплетённых в диковинные узоры.
- Мы разберём символы, спрятанные в орнаменте: тут и львы, и грифоны, и даже царь Давид.
Замок Андрея Боголюбского (Боголюбово)
- Единственный уцелевший фрагмент княжеского дворца домонгольской эпохи.
- Вы увидите место, где убили князя, пройдёте по древним валам и сможете окунуться в святой источник.
Церковь Покрова на Нерли (Боголюбово)
- Храм-лебедь, словнго плывущий среди заливных лугов.
- Многие считают его самым совершенным творением русских зодчих — вы поймёте почему, как только его увидите.
Организационные детали
- Трансфер по программе (Владимир — Боголюбово — Владимир) проходит на автомобиле Volkswagen Bora (4 пассажирских места). Если вас больше, можете поехать на своём транспорте или вызвать такси.
- В жару в Боголюбове можно искупаться в реке Нерли — если планируете окунуться в источник, возьмите с собой купальные принадлежности: купальник/плавки (у купели есть раздевалки), тапочки, полотенце, пустую ёмкость (чтобы набрать святой воды).
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Таня — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 2507 туристов
Я — аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорные экскурсии, отдых
Отзывы и рейтинг
5
Елена
18 сен 2025
Были с мамой на экскурсии "Чудеса и легенды Богородицы во Владимире и Боголюбове". Экскурсоводом был Корней. Нам всё очень понравилось, фактически за день получили основную информацию о Владимире и его жемчужинах,включая Церковь Покрова на Нерли. По мимо того,что Корней интересно излагал информацию,отвечал на все вопросы,возникающие по ходу экскурсии он ещё и приятный человек с хорошим чувством юмора. Мы довольны!
