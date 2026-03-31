Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы уже бывали во Владимире? Знакомы с нашими белокаменными храмами, Золотыми воротами и историей Средневековья? И вроде бы смотреть уже нечего? Приглашаю вас познакомиться с губернским Владимиром! На прогулке вы почувствуете дух губернского города — чиновничьего, купеческого, мещанского. 5 6 отзывов

Татьяна Ваш гид во Владимире Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7990 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 2.5 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вдоль по «Владимирке» Сперва мы с вами пройдемся по знаменитой дороге — «Владимирке», которая в черте города приняла благообразный вид большой улицы. Эта улица – настоящая артерия, стягивающая к себе все соки города. Вдоль нее были расположены все самые главные здания: Городская дума, мужская и женская гимназии, реальное училище. Мы с вами рассмотрим эти здания и обсудим систему обучения, посмотрим на большие и малые торговые ряды, побеседуем о том, чем торговали и как это происходило, конечно же, увидим и трактиры, где зачастую решались очень важные дела, и вы узнаете, что это за винная мера такая — ведро. Вы познакомитесь с культурной и хозяйственной жизнью старого горда. Посмотрите, где располагались гостиницы «для люда чистого» и постоялые дворы «для черного», увидите знаменитую пожарную каланчу, узнаете, когда во Владимире появился водопровод, посмотрите на водонапорную башню, увидите место, где был первый театр и осмотрите кинотеатры «Ампир» и «Модерн». Кроме того, мы заглянем в Никитскую церковь и Княгинин монастырь. За 2,5 часа нашей с вами прогулки вы узнаете, как жили горожане, какие у них были проблемы, как они их решали. А веселые цитаты из газет того времени дополнят образ провинциального губернского города!

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дом дворянского собрания (1826 г.)

Городская дума (1907 г.)

Торговые ряды (1892 г.)

Кинотеатр «Ампир»

Кинотеатр «Модерн»

Водонапорная башня (1913г.)

Реальное училище (1908 г.)

Женская гимназия

Никитская церковь (1765 г.)

Княгинин монастырь Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35 Завершение: Владимир, ул. Княгининская, 37A Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.