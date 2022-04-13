Заметки губернского Владимира

Вы уже бывали во Владимире

Индивидуальная
Вы уже бывали во Владимире? Знакомы с нашими белокаменными храмами, Золотыми воротами и историей Средневековья? И вроде бы смотреть уже нечего? Приглашаю вас познакомиться с губернским Владимиром.

На прогулке вы почувствуете дух губернского города – чиновничьего, купеческого, мещанского.
Заметки губернского Владимира
Заметки губернского Владимира
Заметки губернского Владимира
Заметки губернского Владимира

Что вас ожидает 🤩

  • Дом дворянского собрания (1826 г.)
  • Городская дума (1907 г.)
  • Торговые ряды (1892 г.)
  • Кинотеатр «Ампир»
  • Кинотеатр «Модерн»
  • Водонапорная башня (1913г.)
  • Реальное училище (1908 г.)
  • Женская гимназия
  • Никитская церковь (1765 г.)
  • Княгинин монастырь

О маршруте и достопримечательностях

«Город Владимир, когда-то игравший немаловажную роль в русской истории. … представляет собой административный центр небольшой, но густонаселенной и промышленной губернии».
Сперва мы с вами пройдемся по знаменитой дороге «Владимирке», которая в черте города приняла благообразный вид большой улицы. Эта улица – настоящая артерия, стягивающая к себе все соки города. Вдоль этой улицы были расположены все самые главные здания: Городская дума, мужская и женская гимназии, реальное училище. Мы с вами рассмотрим эти здания и обсудим систему обучения, посмотрим на большие и малые торговые ряды, побеседуем о том, чем торговали и как это происходило, конечно же, увидим и трактиры, где зачастую решались очень важные дела, и вы узнаете, что это за винная мера такая – ведро.
Вы познакомитесь с культурной и хозяйственной жизнью старого горда. Посмотрите, где располагались гостиницы «для люда чистого» и постоялые дворы «для черного», увидите знаменитую пожарную каланчу, узнаете, когда во Владимире появился водопровод, посмотрите на водонапорную башню, увидите место, где был первый театр и осмотрите кинотеатры «Ампир» и «Модерн».
Кроме того, мы заглянем в Никитскую церковь и Княгинин монастырь. «Владимир – одна из самых религиозных местностей в России. Здесь святые предания, чудотворные иконы, мощи, частые моленья, здесь 120 праздничных дней в году!».
За 2,5 часа нашей с вами прогулки вы узнаете, как жили горожане, какие у них были проблемы, как они их решали. А веселые цитаты из газет того времени дополнят образ провинциального губернского города!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская ул. , 33 / 35, Владимир
Завершение: Княгининская ул. 37A, Владимир
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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