Вы уже бывали во Владимире? Знакомы с нашими белокаменными храмами, Золотыми воротами и историей Средневековья? И вроде бы смотреть уже нечего? Приглашаю вас познакомиться с губернским Владимиром! На прогулке вы почувствуете дух губернского города — чиновничьего, купеческого, мещанского.
Описание экскурсииВдоль по «Владимирке» Сперва мы с вами пройдемся по знаменитой дороге — «Владимирке», которая в черте города приняла благообразный вид большой улицы. Эта улица – настоящая артерия, стягивающая к себе все соки города. Вдоль нее были расположены все самые главные здания: Городская дума, мужская и женская гимназии, реальное училище. Мы с вами рассмотрим эти здания и обсудим систему обучения, посмотрим на большие и малые торговые ряды, побеседуем о том, чем торговали и как это происходило, конечно же, увидим и трактиры, где зачастую решались очень важные дела, и вы узнаете, что это за винная мера такая — ведро. Вы познакомитесь с культурной и хозяйственной жизнью старого горда. Посмотрите, где располагались гостиницы «для люда чистого» и постоялые дворы «для черного», увидите знаменитую пожарную каланчу, узнаете, когда во Владимире появился водопровод, посмотрите на водонапорную башню, увидите место, где был первый театр и осмотрите кинотеатры «Ампир» и «Модерн». Кроме того, мы заглянем в Никитскую церковь и Княгинин монастырь. За 2,5 часа нашей с вами прогулки вы узнаете, как жили горожане, какие у них были проблемы, как они их решали. А веселые цитаты из газет того времени дополнят образ провинциального губернского города!
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом дворянского собрания (1826 г.)
- Городская дума (1907 г.)
- Торговые ряды (1892 г.)
- Кинотеатр «Ампир»
- Кинотеатр «Модерн»
- Водонапорная башня (1913г.)
- Реальное училище (1908 г.)
- Женская гимназия
- Никитская церковь (1765 г.)
- Княгинин монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35
Завершение: Владимир, ул. Княгининская, 37A
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Экскурсия была весьма интересная. Перед началом у нас поинтересовались, с каким уклоном нам бы больше хотелось информации, мы попросили добавить исторических фактов. Корней так увлекся рассказом, что водил нас больше 2,5 часов.
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А
Экскурсию проводил гид Корней (работает с Татьяной в паре). Нам очень понравилось, узнали много нового и интересного о городе. Скучно не было ни секунды, Корней очень жизнерадостный человек, много шутил, делился разными любопытными фактами.
Впечатление осталось крайне приятное, очень благодарны и с удовольствием бы посетили другую экскурсию этого гида.
Впечатление осталось крайне приятное, очень благодарны и с удовольствием бы посетили другую экскурсию этого гида.
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В
Экскурсия очень понравилась, душевно, с репродукция и старого города, поэтому можно было сравнить как было, и как сейчас.
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В
Экскурсия очень понравилась, душевно, с репродукция и старого города, поэтому можно было сравнить как было, и как сейчас.
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Е
Всё понравилось. Узнали много интересного, хотя живём во Владимире
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Д
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