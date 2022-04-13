О маршруте и достопримечательностях

«Город Владимир, когда-то игравший немаловажную роль в русской истории. … представляет собой административный центр небольшой, но густонаселенной и промышленной губернии».

Сперва мы с вами пройдемся по знаменитой дороге «Владимирке», которая в черте города приняла благообразный вид большой улицы. Эта улица – настоящая артерия, стягивающая к себе все соки города. Вдоль этой улицы были расположены все самые главные здания: Городская дума, мужская и женская гимназии, реальное училище. Мы с вами рассмотрим эти здания и обсудим систему обучения, посмотрим на большие и малые торговые ряды, побеседуем о том, чем торговали и как это происходило, конечно же, увидим и трактиры, где зачастую решались очень важные дела, и вы узнаете, что это за винная мера такая – ведро.

Вы познакомитесь с культурной и хозяйственной жизнью старого горда. Посмотрите, где располагались гостиницы «для люда чистого» и постоялые дворы «для черного», увидите знаменитую пожарную каланчу, узнаете, когда во Владимире появился водопровод, посмотрите на водонапорную башню, увидите место, где был первый театр и осмотрите кинотеатры «Ампир» и «Модерн».

Кроме того, мы заглянем в Никитскую церковь и Княгинин монастырь. «Владимир – одна из самых религиозных местностей в России. Здесь святые предания, чудотворные иконы, мощи, частые моленья, здесь 120 праздничных дней в году!».

За 2,5 часа нашей с вами прогулки вы узнаете, как жили горожане, какие у них были проблемы, как они их решали. А веселые цитаты из газет того времени дополнят образ провинциального губернского города!