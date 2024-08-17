2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 13:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Заметки губернского Владимира: экскурсия в исторический центр
Приглашаем на уникальную прогулку по губернскому Владимиру, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
5 290₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Взгляд из прошлого: экскурсия по Владимиру с подъёмом на колокольню
Погулять по историческим улочкам и изучить архитектурные сокровища города
Начало: На Дворянской улице
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
6 100₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 августа 2024Татьяна- потрясающий экскурсовод. Очень интересно и структурировано ведет экскурсию. Индивидуальный подход. Оперативность. Браво!
- ННаталья17 августа 2024Экскурсию проводил Корней. Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Корней приятный и отзывчивый человек. Рассказывал Интересно, показал глубокие знания о своем
- ННаталья8 августа 2024Интересная, содержательная экскурсия о жизни дореволюционного города и горожанах. История домов, людей, обычаи, нравы, события. Рекомендую обязательно выбрать этот маршрут с экскурсоводом Корнеем. Спасибо большое!
- ААлександр5 декабря 2023Экскурсию проводил гид Корней (работает с Татьяной в паре). Нам очень понравилось, узнали много нового и интересного о городе. Скучно
- ЕЕвгений21 июля 2023Всё понравилось. Узнали много интересного, хотя живём во Владимире
- ВВиола2 ноября 2022Экскурсия очень понравилась, душевно, с репродукция и старого города, поэтому можно было сравнить как было, и как сейчас.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Никитская Церковь»
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