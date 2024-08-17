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городе. На все вопросы мы получили ответы. Мой муж историк по образованию, очень взыскателен к гидам. Но в случае с Корнеем остался очень доволен. С нами были дети. Сын 10 лет сказал, что не заметил, как время пролетело)) экскурсия с наушниками, это очень удобно, так как днем было довольно шумно от транспорта. Всем рекомендую!!!