Никитская Церковь – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Никитская Церковь» во Владимире, цены от 5 290 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Заметки губернского Владимира
Пешая
52 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 13:00
5 300 за всё до 10 чел.
Заметки губернского Владимира
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Заметки губернского Владимира: экскурсия в исторический центр
Приглашаем на уникальную прогулку по губернскому Владимиру, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: Владимир, Большая Московская ул., 33/35
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
5 290 за всё до 5 чел.
Взгляд из прошлого: экскурсия по Владимиру с подъёмом на колокольню
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Взгляд из прошлого: экскурсия по Владимиру с подъёмом на колокольню
Погулять по историческим улочкам и изучить архитектурные сокровища города
Начало: На Дворянской улице
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
6 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Заметки губернского Владимира
    Татьяна- потрясающий экскурсовод. Очень интересно и структурировано ведет экскурсию. Индивидуальный подход. Оперативность. Браво!
  • Н
    Наталья
    17 августа 2024
    Заметки губернского Владимира
    Экскурсию проводил Корней. Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Корней приятный и отзывчивый человек. Рассказывал Интересно, показал глубокие знания о своем
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    городе. На все вопросы мы получили ответы. Мой муж историк по образованию, очень взыскателен к гидам. Но в случае с Корнеем остался очень доволен. С нами были дети. Сын 10 лет сказал, что не заметил, как время пролетело)) экскурсия с наушниками, это очень удобно, так как днем было довольно шумно от транспорта. Всем рекомендую!!!

  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Заметки губернского Владимира
    Интересная, содержательная экскурсия о жизни дореволюционного города и горожанах. История домов, людей, обычаи, нравы, события. Рекомендую обязательно выбрать этот маршрут с экскурсоводом Корнеем. Спасибо большое!
  • А
    Александр
    5 декабря 2023
    Заметки губернского Владимира
    Экскурсию проводил гид Корней (работает с Татьяной в паре). Нам очень понравилось, узнали много нового и интересного о городе. Скучно
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    не было ни секунды, Корней очень жизнерадостный человек, много шутил, делился разными любопытными фактами. Впечатление осталось крайне приятное, очень благодарны и с удовольствием бы посетили другую экскурсию этого гида.

  • Е
    Евгений
    21 июля 2023
    Заметки губернского Владимира
    Всё понравилось. Узнали много интересного, хотя живём во Владимире
  • В
    Виола
    2 ноября 2022
    Заметки губернского Владимира
    Экскурсия очень понравилась, душевно, с репродукция и старого города, поэтому можно было сравнить как было, и как сейчас.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Никитская Церковь»

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  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в сентябре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Никитская Церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 5 290 до 6 100. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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