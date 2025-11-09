Во Владимирскую область на Масленицу: гулянья и значимые места
Побывать в Суздале, Боголюбово, Гусь-Хрустальном и Владимире и поводить хоровод со скоморохами
Поехали с нами есть блины, сжигать соломенную куклу и водить хороводы во Владимирской области! Отпразднуем Масленицу в музее под открытым небом «Щурово городище» — городке с деревянными избами, действующей кузницей
и оружейной.
Также познакомимся с главными достопримечательностями Суздаля и Владимира, посетим Боголюбово, где находится Свято-Боголюбский женский монастырь.
В Гусь-Хрустальном рассмотрим искусные произведения стекольщиков, а в посёлке Иванищи познакомимся со всеми этапами создания стеклянных изделий.
Транспорт. Автобус туристического класса. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться.
Возраст участников. От 5 лет.
Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
1 день
Суздаль и Масленица в музее «Щурово городище»
Утром выезжаем из Москвы в Суздаль. На обзорной экскурсии вы найдёте миниатюрных суздальчат, посетите Суздальский кремль и Торговые ряды.
После обеда отправимся на Масленицу в музей «Щурово городище». На территории есть городок с деревянными избами, действующей кузницей и оружейной. Вместе с ряжеными и скоморохами поводим хороводы, а затем отведаем блинов.
Вечером разместимся в загородном отеле.
2 день
Владимир, Боголюбово, Гусь-Хрустальный и Иванищи
Сегодня познакомимся с достопримечательностями соседнего Владимира. Вы увидите Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота.
Далее переместимся в Боголюбово, где находится Свято-Боголюбский женский монастырь, построенный на месте загородной крепости-резиденции владимирского князя Андрея Боголюбского.
Продолжим в Гусь-Хрустальном. Здесь отправимся на экскурсию в Музей хрусталя, чтобы рассмотреть искусные произведения гусевских стекольщиков. Также вы послушаете рассказ об истории хрустальных заводов.
Последняя локация нашего путешествия — посёлок Иванищи. Посетим действующее производство стекольного завода и познакомимся со всеми этапами создания стеклянных изделий.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак и 2 обеда
Все переезды по программе, включая трансфер из/в Москву
Услуги гида-сопровождающего
Посещение всех объектов по программе, входные билеты
Путевая информация
Что не входит в цену
Ужин - около 1400 ₽
1-местное размещение - доплата 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:15
Завершение: Москва, вечером, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Елена — Организатор во Владимире
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.