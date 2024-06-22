Любите мясо? Хотите узнать, как правильно выбрать его, подготовить и пожарить стейк? Желаете провести отличный вечер с людьми, влюблёнными в своё дело и готовыми делиться знаниями? Тогда мы с удовольствием приглашаем вас на гастрономический мастер-класс. Будет познавательно, душевно и невероятно вкусно!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- На мастер-классе вы узнаете про виды стейков и особенности их приготовления.
- Под руководством шеф-повара пожарите свой идеальный стейк.
- Попробуете, пожалуй, самые вкусные соусы к мясу, приготовленные из локальных продуктов — даров Уссурийской тайги.
- Получите исчерпывающий гайд по стейкам и ответы на все вопросы от людей, живущих профессией повара более 20 лет и влюблённых в регион, его продукты и природу.
- Приготовите хрустящий салат с тыквенными семечками и апельсином — он станет идеальным дополнением к мясному блюду.
Организационные детали
- В стоимость программы включены мастер-класс, стейк, салат, ягодный и грибной соусы.
- При записи обязательно сообщите о ваших пищевых ограничениях и аллергии на продукты.
- Если планы изменились, вы можете отменить или перенести бронь не позднее, чем за 3 дня до начала мастер-класса. Мы покупаем продукты заблаговременно, без вас готовить и пробовать их будет некому.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с рестораном «Семь футов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 75 туристов
С нами вы познакомитесь с дальневосточной кухней и научитесь готовить блюда из морепродуктов и не только в компании шеф-повара и сомелье. Узнавать регион через кухню – вкусно и интересно! Шеф-повара поделятся профессиональными секретами, вы весело проведёте время и увезёте с собой новые навыки и рецепты.Задать вопрос
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