Ирина — ваша команда гидов во Владивостоке

Провели экскурсии для 75 туристов

С нами вы познакомитесь с дальневосточной кухней и научитесь готовить блюда из морепродуктов и не только в компании шеф-повара и сомелье. Узнавать регион через кухню – вкусно и интересно! Шеф-повара поделятся профессиональными секретами, вы весело проведёте время и увезёте с собой новые навыки и рецепты.