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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
5 часов
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490₽ за человека
Мини-группа
2 часа
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
Начало: На паркинге по адресу лейтенанта шмидта 17
Завтра в 11:00
5 340₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
13 июня в 18:00
14 июня в 18:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190010 710₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
Приручите водные просторы Японского моря
Начало: Недалеко от Токаревского маяка
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза
Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке
Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам
Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
10 010₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 17 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на каяках по Японскому морю
Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
7 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Ливадийскому хребту
Посетить дикий уголок Приморской тайги, покорить горную вершину и познакомиться с агротуризмом
Завтра в 05:00
10 июня в 14:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Забраться на высоту 1279 метров ради невероятно живописных видов. Поездка из Владивостока
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 10:00
11 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией
Провести время в приятном месте и узнать много нового о благородном напитке и традициях вокруг него
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 16:00
10 июня в 18:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Владивостока - в ущелье Дарданеллы
Прикоснуться к первозданной таежной природе, не уезжая далеко от города
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
22 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс
Приготовить идеальный стейк под руководством именитого шеф-повара Владивостока
Начало: рядом с рестораном «Семь футов»
22 июня в 18:00
7 июля в 18:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
Для любителей пеших прогулок и ценителей уединённых мест
Начало: в месте вашего проживания
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
28 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Самостоятельная прогулка на лодке
Встать за штурвал и промчаться по Японскому морю
Начало: У причала на маяке Токарëвского
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича
15 июня в 17:00
22 июня в 17:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел6 июня 2024Очень живописный маршрут! Было интересно переходить залив в брод. Михаил интересный и приятный гид и человек, отлично знающий историю, флору и фауну радного края. Рекомендую!
- ТТатьяна4 июня 2024Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
- ДДмитрий3 июня 2024Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
- ООльга2 июня 2024Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
- еекатерина1 июня 2024Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и нас сопровождал пёс Ник. Рекомендуем
- ЕЕкатерина1 июня 2024Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров Русский желала попасть с
- ААнна30 мая 2024Все понравилось
- ИИвета29 мая 2024Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
- ССэсэг29 мая 2024Экскурсия прошла на отлично! Была с детьми 16 и 8 лет. Виктор доступно все объяснил, показал и повел нас под
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