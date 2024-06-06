Активности – экскурсии во Владивостоке

Найдено 33 экскурсии в категории «Активности» во Владивостоке, цены от 2 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000 за всё до 10 чел.
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
22 отзыва
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490 за человека
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Мини-группа
2 часа
86 отзывов
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670 за человека
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
44 отзыва
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
178 отзывов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343 за всё до 6 чел.
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648 за всё до 5 чел.
На остров Шкота - с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
11 отзывов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990 за всё до 3 чел.
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800 за человека
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за человека
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
Прогулка на парусной яхте во Владивостоке
Полюбоваться городом с воды и освоить базовые приемы управления яхтой
Начало: На паркинге по адресу лейтенанта шмидта 17
Завтра в 11:00
5 340 за человека
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
13 июня в 18:00
14 июня в 18:00
18 000 за всё до 3 чел.
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
3 отзыва
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
19 900 за всё до 4 чел.
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Остров Шкота + крытый бассейн с морской водой
Увидеть рыжие скалы и гроты и побывать на «Трезубце Посейдона»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
12 000 за всё до 4 чел.
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Природа и история острова Русский для детей и их родителей
Исследовать живописную местность в увлекательном формате с реквизитом и заданиями
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190010 710 за всё до 4 чел.
Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
На гидроцикле
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
Приручите водные просторы Японского моря
Начало: Недалеко от Токаревского маяка
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
10 000 за человека
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза
Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
25 990 за всё до 3 чел.
Остров Русский и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке
Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам
Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
10 010 за всё до 3 чел.
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
🚗 На машине
Сёрфинг
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Сёрфинг для новичков и не только на острове Русский + фотосессия
Приручить доску и волны Японского моря, а также побывать на мысе Тобизина или на острове Шкота
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 17 000 за всё до 2 чел.
Прогулка на каяках по Японскому морю
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка на каяках по Японскому морю
Научиться управлять мореходной лодкой и прокатить себя по живописной бухте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
7 000 за человека
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
🏄 SUP-прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400 за человека
Треккинг по Ливадийскому хребту
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Треккинг по Ливадийскому хребту
Посетить дикий уголок Приморской тайги, покорить горную вершину и познакомиться с агротуризмом
Завтра в 05:00
10 июня в 14:00
18 500 за всё до 3 чел.
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Забраться на высоту 1279 метров ради невероятно живописных видов. Поездка из Владивостока
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 10:00
11 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией
Индивидуальная
2 часа
Чайные истории Владивостока - за чайной церемонией
Провести время в приятном месте и узнать много нового о благородном напитке и традициях вокруг него
Начало: На ул. Адмирала Фокина
Завтра в 16:00
10 июня в 18:00
2 700 за человека
Из Владивостока - в ущелье Дарданеллы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Владивостока - в ущелье Дарданеллы
Прикоснуться к первозданной таежной природе, не уезжая далеко от города
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
22 900 за всё до 5 чел.
50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс
Групповая
2 часа
50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс
Приготовить идеальный стейк под руководством именитого шеф-повара Владивостока
Начало: рядом с рестораном «Семь футов»
22 июня в 18:00
7 июля в 18:00
4 700 за человека
По Японскому морю - на прогулочном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Космический мыс Лапласа и безлюдные пляжи бухты Триозёрья
Для любителей пеших прогулок и ценителей уединённых мест
Начало: в месте вашего проживания
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
28 000 за всё до 4 чел.
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900 за человека
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Индивидуальная
5 часов
На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский
Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340 за всё до 6 чел.
Самостоятельная прогулка на лодке
Индивидуальная
1 час
Самостоятельная прогулка на лодке
Встать за штурвал и промчаться по Японскому морю
Начало: У причала на маяке Токарëвского
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
8 999 за всё до 4 чел.
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича
15 июня в 17:00
22 июня в 17:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    6 июня 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Очень живописный маршрут! Было интересно переходить залив в брод. Михаил интересный и приятный гид и человек, отлично знающий историю, флору и фауну радного края. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
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    восток безумно понравился, сюда хочется возвращаться. Мыс Лисученко очень красочен и насыщен зеленью, море добавляет свой бирюзовый цвет. Оля потрясающая гид, великолепная девушка!! Она действительно знает свое дело. Сразу видно и чувствуется, как она любит свой край и старается эту любовь передать путешественнику. Проведет по тропам лучших локаций! Даёт время насытится красотой природной. Много расскажет интересных вещей. С ней хочется встретится снова и обязательно это сделаю на других экскурсиях!!! 🥰 Спасибо большое!!! 🌹И очень повезло с солнечным днём! Локаций красивых много и все было видно.

    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через косу (во мне всего
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    49 кг), но справилась. .) На обратном пути океан так сильно не тянул. Накануне прошли сильные дожди, и в целом погода была пасмурная, так что вначале пути из-за ручьев переходили по камням и по окраинам тропинки, так что непромокаемые кроссовки сильно выручили меня. В этом месте природа живёт и дышит своей жизнью и превалирует над человеком, поэтому явно чувствуешь себя в гостях. Нам попадались полянки цветущих дальневосточных маков 🤗 Захватывающим кажется переход на мысик, но если смотреть под ноги гида, а не на обрывы по сторонам, то всё okay 😉 Исключительная благодарность Михаилу за то, что треккинг состоялся, несмотря на то, что получился индивидуальным. Из-за ненастья все мои катерные экскурсии были отменены, и я переживала, что останусь совсем без выходов и выездов из города. Внимательный ко всему гид, и теперь я с лёгкостью узнаю монгольский дуб!

    Сам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе черезСам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе черезСам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе черезСам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе черезСам треккинг очень комфортный и легкий. Я немного переживала, что меня снесёт течением при переходе через
  • е
    екатерина
    1 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и нас сопровождал пёс Ник. Рекомендуем
    Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
    Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров Русский желала попасть с
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    прошлого года, когда это свершилось Игорь мне помог узнать его. Поразила красота, мощь природы. Небольшой дождик и безветрие как бы дали изюминку просмотра, получились очень яркие и сочные снимки! Игорь тонко чувствует, чего хочет путешественник. Благодаря этой поездки родился небольшой стишок: если и есть на свете рай, то это Приморский край 🤩😀. Погодные условия не отменили катание на сапборде. Островок Папенберга находится в тихой бухточек и плыть к нему - одно удовольствие. Время пролетело быстро, было очень насыщенно, увлекательно. Много рассказывал Игорь об острове. Очень советую выбрать эту экскурсию, кто впервые во Владивостоке и хотел познакомиться с островом.

    Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
    Все понравилось
  • И
    Ивета
    29 мая 2024
    Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
    Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+Это просто огонь! Эмоции зашкаливают. Спасибо Михаилу. Очень живой, увлекательный мини-поход или трекинг. Виды - просто нереальные! 5+
  • С
    Сэсэг
    29 мая 2024
    На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
    Экскурсия прошла на отлично! Была с детьми 16 и 8 лет. Виктор доступно все объяснил, показал и повел нас под
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    своим чутким присмотром. Посетили смотровую площадку, с которой открывается шикарный вид. Виктор сделал фото и угостил нас чаем) Нам повезло и с инструктором и с погодой. Дочь была в восторге. Всем рекомендую эту экскурсию. Впечатления на всю жизнь!!!

    Экскурсия прошла на отлично! Была с детьми 16 и 8 лет. Виктор доступно все объяснил, показал

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
  2. Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
  3. На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
  4. Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
  5. Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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